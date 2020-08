Kwalificatie GP van België: Lewis Hamilton sneller dan Valterri Bottas en Max Verstappen in Spa-Francorchamps

Lewis Hamilton pakt Pole in de Ardennen. Bottas en Verstappen konden de snelle Brit niet bijhouden. Verstappen start dus achter de Mercedessen en vindt naast zich op de tweede startrij Daniel Ricciardo in de Renault. Daar achter maken Albon, Ocon, Sainz, Perez, Stroll en Norris de top tien compleet.

Bewolkt, hier en daar druppels

Het lijkt droog te zijn bij aanvang van de kwalificatie. Maar Spa-Francorchamps zou zichzelf niet zijn als het niet zou verrassen. Weermensen voorspelden 80 procent kans op regen. Aangezien er geen publiek kan zijn, is de regen niet meer te herkennen aan de massaal verschijnende paraplu's op tribunes. Het is droog en bewolkt als de kwalificatie begint.

Q1: Ferrari overleeft Q1 met hakken over de sloot

Al het hele weekend klagen coureurs en Ferrari-aangedreven teams over het vermogen van de Ferrari-krachtbron. Na veranderingen worden er te weinig PK's geleverd, juist daar vraagt Spa-Francorchamps zo om. Nadat Ferrari in de eerste trainingen zelfs in de achterhoede leek te komen, is het de vraag of het team uit Maranello zich nu alsnog kan herstellen.

De kwalificatie gaat van start onder een baantemperatuur van 16 graden Celsius, terwijl het asfalt langzaam warmer wordt met 24 graden Celsius. Grote vraag gaat zijn: heeft Ferrari inmiddels snelheid gevonden? Q1 geeft antwoorden.

Haas strandt in Q1 na dubbele motorwissel op vrijdag

Haas moest tijdens de vrijdagse trainingen maarliefst beide motoren in hun auto's vervangen. Dat ontdekte het team tijdens de eerste training, waarna kostbare tijd verloren ging vanwege de omvangrijke reparaties. Terwijl de coureurs moesten toezien hoe er aan de bolides werd gesleuteld, kon het team weinig doen aan de afstelling van de auto's. Halen zij het dan wel tot Q2?

Als alle coureurs in hun eerste rondetijd op de klokken hebben gezet, zien we Leclerc op de voorlopig 14e snelste tijd. Vettel zou als de vlag nu zou vallen inderdaad niet door Q1 heen komen: hij staat voorlopig op de 19e plaats en zal in de laatste minuten flink moeten verbeteren om door te kunnen naar Q2.

Bij het vallen van de vlag blijkt dat Ferrari met de hakken over de sloot door kan naar Q2. Een hele grote zeperd zou het zijn geweest als het team niet eens door Q1 zou zijn gekomen. Dat is nu dus voorkomen door het beroemde team uit Maranello.

Uitvallers in Q1:Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Latffi en Magnussen.

Het team van Haas lijkt dus inderdaad een achterstand te hebben opgelopen door het missen van bijna alle tijd in de trainingen op vrijdag. De beide auto's starten dus achteraan. Grosjean

Q2: Hoe ziet het middenveld eruit?

Alle tijden-tabelletjes worden weer gereset. Terwijl er nog geen druppel uit de aanwezige donkere wolken lijken te vallen, zal iedereen weer een nieuwe tijd op de klokken moeten zetten.

De vijftien over gebleven coureurs gaan bepalen wie er door mag naar de top tien en wie daarbuiten valt. Hamilton zet de snelste tijd neer met 1:42.014. Voorlopig is hij daarmee sneller dan Bottas en Verstappen.

De Red Bull Racing-coureur komt halverwege Q2 nog bijna een halve seconde tekort op de Mercedes.

Stroll,Perez Vettel, Leclerc en Russell zullen hun best moeten doen, want met nog een paar minuten te gaan in deze sessie, lijken zij buiten de boot te vallen als zij hun tijd niet verbeteren.

Het spelletje om zo laat mogelijk over de streep te komen om op een zo 'schoon' mogelijke baan te rijden lijkt weer begonnen. Tijdens VT3 konden veel coureurs niet op tijd aanzetten voor een snelle ronde vanwege het door henzelf veroorzaakte 'verkeer'. Nu zal dat voorkomen moeten worden. Het lijkt erop dat er is geleerd van VT3: Iedereen kan een tijd neerzetten en niemand komt te laat over de streep. erez scherpt aan en rijdt zichzelf de top tien binnen. Hij lijkt voorlopig veilig met een zesde tijd. Gasly kan zichzelf kort de top tien binnen rijden, maar Norris duwt hem er direct weer uit.

De weg naar herstel lijkt lang voor Ferrari: P13 en P14

Sebatian Vettel komt niet verder dan de veertiende tijd. Leclerc start morgen als dertiende. De Ferrari's zien we dus niet terug in de top tien. Hoewel er lichte verbetering waarneembaar is ten opzichte van hun dramatische start van dit weekend - toen Vettel notabene reed met de rode lantaarn - komt het team nu niet verder dan P13 en P14.

De Scuderia zou volgens teambaas Mattia Binotto last hebben van de lage temperaturen en slecht management van de Pirelli-banden. De baan is nu iets warmer dan gisteren en vanochtend, dus wellicht dat zij nu toch lichte verbetering zien. Ondanks dat de Ferrari's niet helemaal meer in de achterhoede staat, zal hun huidige vorm toch veelbesproken zijn in Italië. Vettel noemde na een slechte kwalificatie in Barcelona het voordeel van P11: de vrije bandenkeuze. Inmiddels zal dat grapje ook niet meer worden gewaardeerd en zal men eraan moeten gaan wennen: Ferrari duikt nu structureel pas op in het middenveld. Men zal er in Italië aan moeten wennen dat het team strandt in Q2. Pijnlijk dus.

Uitvallers in Q2: Kvyat, Gasly, Leclerc, Vettel en Russell.

Q3: Dit wordt de top tien:

Nadat iedereen weer een snelle ronde op de klokken zet is de pikorde als volgt: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Albon, Ocon, Perez, Stroll en Norris.

Op sommige plekken op het circuit lijken wat druppels te zijn gevallen, op andere plaatsen is het droog. Horner liet vanochtend ook al weten: "Typisch Spa-Francorchamps!"

Verstappen heeft kijkt na de eerste poging aan tegen een achterstand van dik zes tienden op de snelste tijd van Lewis Hamilton. Op het het zachte rubber komt iedereen naar buiten voor een run om de tijden aan te scherpen, behalve Perez en Stroll. Zij lijken hun posities al te accepteren en scherpen hun tijd niet aan.

De volledige pikorde na de kwalificatie ziet u hier onder: