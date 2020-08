Special: Vooruitblik Grand Prix van Spanje: Mercedes voor het eerst écht onder druk

Mercedes kan verliezen, zo blijkt sinds de magistrale overwinning van Max Verstappen van afgelopen weekend. Maar de sterke Engels-Duitse formatie met de zilveren ster verliest alleen als er een rits aan factoren samen komt. Een van die factoren is Max Verstappen.

Daar waar iedereen tot vorig weekend nog dacht dat de auto's van Hamilton en Bottas dusdanig dominant zouden zijn dat niemand ook maar in de buurt zou kunnen komen, dat blijkt een misvatting. Toch blijft de Mercedes wel de sterkste auto en voorlopig staat Mercedes nog bovenaan in de tabellen met tussentijdse WK-standen voor het constructeurskampioenschap.

In zowel regen als op droge banen leek de almachtige dominantie van Mercedes te groot om op korte termijn verslagen te kunnen worden op de baan. Nu de onoverwinnelijkheid van Mercedes toch ook fragiel blijkt, komt het team van het grote Mercedes voor het eerst écht zwaarder onder druk te staan.

Glad ijs en verscholen wakken

Die druk heeft alles te maken met de snelle Nederlander Verstappen en zijn door Honda aangedreven Red Bull Racing. Wat is er dan nog meer nodig om Mercedes te doen laten struikelen? Zoals bleek tijdens de tweede race op Silverstone, kan Mercedes door het ijs zakken bij hoge baantemperaturen van boven de 40 graden Celsius, gecombineerd met een circuit dat wordt gekenmerkt door veel snelle knikken en bochten met hoge snelheden.

Als men dan ook nog eens in de rondte rijdt met een relatief zachte bandencompound én met een hoge bandenspanning, dan begeeft de Mercedes zich ineens op glad ijs. Of ijs met verscholen wakken, zoveel werd wel duidelijk door de overwinning van Max Verstappen tijdens de F1 70th anaversity Grand Prix op Silverstone.

Zijn die factoren er niet, of niet allemaal aanwezig, dan lijkt de Mercedes uiteindelijk toch nog 'gewoon' bijna een seconde per ronde sneller dan de rest, zo bleek al tijdens voorgaande kwalificaties.

Toch lijkt het team van Verstappen de RB16 steeds meer op snelheid te krijgen, waardoor het ware potentieel dat uiteindelijk in de auto van Adrian Newey verscholen ligt, kan worden aangesproken. Het heeft er alle schijn van dat de ingenieurs de wagen steeds beter en beter leren te begrijpen terwijl Honda ook een stijgende lijn laat zien: er is stabiliteit en dan pas zullen de Japanners de volgende ingreep kunnen en durven aangaan in het doorontwikkelen van de aandrijfkracht.

Al met al lijkt de progressie zichtbaar te worden in de races die Verstappen en Albon laten zien. Dat er naast Red Bull Racing nog geen andere teams een serieuze bedreiging lijken te zijn voor Mercedes, dat valt nu wel globaal te concluderen.

Alle bedreigende factoren om Mercedes te verslaan zijn in Barcelona

Terug naar die factoren die Mercedes kunnen doen laten kraken. Ze zijn aanstaand weekend allemaal dubbel en dwars aanwezig op het circuit de Catalunya tijdens de Spaanse Grand Prix.

Pirelli maakte al bekend dat het wel eens een van de extreem zware races kan worden voor de banden, daar in Barcelona. De temperaturen liggen nog hoger dan op Silverstone al het geval was, en het circuit de Catalunya is een aaneenschakeling van snelle bochten en doordraaiers.

We schreven er al over: De druk staat er dus vol op bij het team van Mercedes.

Het zou wel eens een heel aangenaam weekend kunnen gaan worden daar in Barcelona. Voor F1-fans in het algemeen, zeker ook voor liefhebbers van spannende races en mooie autosport.

Volg al het nieuws hier op GPToday en meld je aan om je zegje te doen in onze live-chat vanaf de eerste vrije training.