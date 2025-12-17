user icon
Mekies geniet van extreme motivatie bij Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig seizoen achter de rug. Ze begonnen redelijk aan het jaar, zakten ver terug en ontsloegen teambaas Christian Horner. De Brit werd vervangen door Laurent Mekies, die het team uit een diep moeras trok. De Fransman is enorm onder de indruk van Verstappen.

Mekies begon aan het jaar als de teambaas van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Hij had waarschijnlijk niet verwacht dat hij het seizoen zou afsluiten als de grote baas van één van de grootste teams in de Formule 1. Onder zijn leiding maakte het team een soort metamorfose door, en mengden ze zich weer in de strijd om de wereldtitel. 

Dit kwam mede door de herboren Max Verstappen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen stond in de tweede seizoenshelft in alle Grands Prix op het podium, won meerdere races en profiteerde van de problemen bij McLaren. Uiteindelijk kwam hij twee punten te kort om de wereldtitel te pakken. 

'Privilege om met hem samen te werken'

Mekies is vereerd dat hij mag samenwerken met Verstappen, zo stelt hij in een interview met de Italiaanse tak van Sky Sports: "Het is een privilege om met hem te mogen samenwerken. Ik kende Max hiervoor alleen als tegenstander, en nu zitten we in hetzelfde team en ik zie van dichtbij hoe buitengewoon hij echt is."

"Max is uiteindelijk... Hij staat echt synoniem voor de autosport. Hij leeft er echt dag en nacht voor. Buiten de geweldige dingen die je al ziet als hij in de auto zit, heeft hij echt een heel erg groot hart voor de sport."

Altijd aan het racen

Mekies merkt dat Verstappen heel erg ver gaat voor de sport, en dat legt hij grijnzend uit: "Bel je hem op een maandagochtend een keertje op? Dan is de kans groot dat hij in de simulator zit. Geef je hem een weekend vrij, dan gaat hij ergens anders op de wereld racen op een circuit."

"Het is echt prachtig om deze pure passie te zien, in de sport waar wij allemaal heel erg veel van houden."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
