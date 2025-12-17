Lewis Hamilton heeft een van de zwaarste seizoenen uit zijn carrière achter de rug. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve is dan ook bijzonder kritisch op de zevenvoudig wereldkampioen. Volgens Villeneuve zijn de succesvolle jaren bij Mercedes uiteindelijk juist nadelig geweest voor Hamilton.

In 2025 wist Hamilton geen enkel podium te behalen, iets wat hem in zijn achttien seizoenen lange Formule 1-carrière nog nooit was overkomen. De Brit eindigde als zesde in het wereldkampioenschap met 156 punten, maar kwam liefst 86 punten tekort ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc, die als vijfde eindigde.

'Hamilton's beste jaren hebben hem kapot gemaakt'

In de High Performance Podcast analyseert Villeneuve de situatie van de Ferrari-coureur: "Zijn jaren bij Mercedes hebben een grote impact gehad. Tijdens veel kampioenschappen moest hij het vooral opnemen tegen zijn teamgenoot en was er niet echt sprake van een strijd. Alleen Nico daagde hem echt uit, en die strijd heeft hij verloren. Nu zit hij bij Ferrari en moet hij zijn vechtlust opnieuw terugvinden. Het lijkt erop dat hij gewend is geraakt aan de makkelijke jaren bij Mercedes."

Volgens Villeneuve zit er een groot verschil tussen de mentale kracht van een coureur. Zo ziet hij dat Max Verstappen dit heel anders aanpakt dan Hamilton: "Het is lastig om de motor weer op gang te krijgen als je even gas terugneemt, het rustig aan doet of denkt dat het makkelijk is. Zodra je begint te geloven dat je onaantastbaar bent, ga je gas terugnemen; en dat is waar Max het verschil maakt."

"Zelfs in een seizoen waarin Red Bull elke race met gemak wint, geeft hij alles alsof het de laatste race van het kampioenschap is en hij achterstaat in punten. Wanneer het dan écht moeilijk wordt en hij móét vechten, is hij daaraan gewend. Ik denk dat dat het grote verschil is met het proces van Lewis Hamilton", zo ziet Villeneuve.

Hamilton beleeft een teleurstelling

De komst van Hamilton bij de Scuderia leek een droom, maar bleek uiteindelijk een nachtmerrie. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte een nieuwe kans op het kampioenschap aan te wakkeren, maar wist niet eens het podium te behalen. De vierde plek werd uiteindelijk de beste positie die Hamilton in 2025 heeft gehaald.