user icon
icon

Keiharde kritiek voor Hamilton: "Zijn beste jaren hebben hem kapot gemaakt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Keiharde kritiek voor Hamilton: "Zijn beste jaren hebben hem kapot gemaakt"

Lewis Hamilton heeft een van de zwaarste seizoenen uit zijn carrière achter de rug. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve is dan ook bijzonder kritisch op de zevenvoudig wereldkampioen. Volgens Villeneuve zijn de succesvolle jaren bij Mercedes uiteindelijk juist nadelig geweest voor Hamilton.

In 2025 wist Hamilton geen enkel podium te behalen, iets wat hem in zijn achttien seizoenen lange Formule 1-carrière nog nooit was overkomen. De Brit eindigde als zesde in het wereldkampioenschap met 156 punten, maar kwam liefst 86 punten tekort ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc, die als vijfde eindigde.

Meer over Lewis Hamilton Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 Ferrari geeft toe: "We hebben het met Hamilton onderschat"

Ferrari geeft toe: "We hebben het met Hamilton onderschat"

14 dec

'Hamilton's beste jaren hebben hem kapot gemaakt'

In de High Performance Podcast analyseert Villeneuve de situatie van de Ferrari-coureur: "Zijn jaren bij Mercedes hebben een grote impact gehad. Tijdens veel kampioenschappen moest hij het vooral opnemen tegen zijn teamgenoot en was er niet echt sprake van een strijd. Alleen Nico daagde hem echt uit, en die strijd heeft hij verloren. Nu zit hij bij Ferrari en moet hij zijn vechtlust opnieuw terugvinden. Het lijkt erop dat hij gewend is geraakt aan de makkelijke jaren bij Mercedes."

Volgens Villeneuve zit er een groot verschil tussen de mentale kracht van een coureur. Zo ziet hij dat Max Verstappen dit heel anders aanpakt dan Hamilton: "Het is lastig om de motor weer op gang te krijgen als je even gas terugneemt, het rustig aan doet of denkt dat het makkelijk is. Zodra je begint te geloven dat je onaantastbaar bent, ga je gas terugnemen; en dat is waar Max het verschil maakt."

"Zelfs in een seizoen waarin Red Bull elke race met gemak wint, geeft hij alles alsof het de laatste race van het kampioenschap is en hij achterstaat in punten. Wanneer het dan écht moeilijk wordt en hij móét vechten, is hij daaraan gewend. Ik denk dat dat het grote verschil is met het proces van Lewis Hamilton", zo ziet Villeneuve.

Hamilton beleeft een teleurstelling

De komst van Hamilton bij de Scuderia leek een droom, maar bleek uiteindelijk een nachtmerrie. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte een nieuwe kans op het kampioenschap aan te wakkeren, maar wist niet eens het podium te behalen. De vierde plek werd uiteindelijk de beste positie die Hamilton in 2025 heeft gehaald.

NicoS

Posts: 19.871

In een sprintrace is er geen podium.
Alleen in een GP kun je op het podium komen, en dat is Lewis niet gelukt dit seizoen.

  • 8
  • 17 dec 2025 - 09:21
F1 Nieuws Lewis Hamilton Jacques Villeneuve Ferrari

Reacties (22)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.159

    Helemaal eens met Sjaak.
    Max baalt nog steeds van Singapore in dat jaar dat ze de auto niet werkend kregen.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 08:54
    • NicoS

      Posts: 19.870

      Sjaak heeft nog meer gezegd over 2021, daar zullen de Hamilton fans ook niet blij van worden…..;)
      Misschien dat dit hier ook nog te lezen valt, maar bij de buren is dit in z’n geheel te lezen inclusief dit.

      • + 4
      • 17 dec 2025 - 09:39
  • JM_K

    Posts: 1.201

    Geen enkel podium? Een enkel podium van een sprintrace.


    Ik ben benieuwd hoe hij (en alle andere coureurs) het in de nieuwe wagen gaat(gaan) doen.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 09:07
    • nr 76

      Posts: 7.283

      Na een sprintrace is er geen podium.

      • + 4
      • 17 dec 2025 - 09:20
    • NicoS

      Posts: 19.870

      In een sprintrace is er geen podium.
      Alleen in een GP kun je op het podium komen, en dat is Lewis niet gelukt dit seizoen.

      • + 8
      • 17 dec 2025 - 09:21
  • schwantz34

    Posts: 41.616

    Zonder die 80 peekaatjes extra is er bar weinig van de goate Ham overgebleven...

    • + 6
    • 17 dec 2025 - 09:21
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.931

      schwantz34

      Dit is nou typisch zon kinderachtige kort-door-de-bocht reactie van je wat zeer jammer is want vaak heb je goede comments die ik graag lees.

      Ik ben absoluut geen Hamilton fan maar hij verdient zeker meer respect dan wat je hem geeft. Alleen zijn rookie jaar 2007 is eigenlijk alles zeggend: hij moest zichzelf bewijzen tegen een moordwapen-Alonso-in-prime in plaats van bijvoorbeeld rookie Sainz en in zijn 2e jaar de titel gewonnen met een mindere auto(dus zonder die 80pk waar jij het over hebt) vs. snellere Ferrari. Alleen die 2 jaartjes zijn al genoeg om aan te tonen dat Hamilton een grootheid is. In 2017 of 2018 was Ferrari trouwens ook sneller.. maar verslagen door Hamilton. In die Ferrari zou Hamilton makkelijk een titel winnen wat Vettel door eigen fouten heeft laten liggen.

      Ik vind het echt jammer dat zoiets over Hamilton wordt geroepen..
      En nogmaals, ben geen Hamilton fan maar respect verdient hij zeker.

      • + 6
      • 17 dec 2025 - 09:33
    • Cyrus

      Posts: 659

      Hoewel ik dat met je eens ben, heeft Hamilton in zijn jaren bij McLaren echt wel aangetoond een benadigd coureur te zijn. Zeker geen goat, maar wel bij de besten van zijn generatie.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 10:10
    • meister

      Posts: 4.159

      Die Ferrari met de fuel flow meter bedoel je?

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 10:23
    • Gummy

      Posts: 354

      Eens dat Hamilton vaak de beste auto heeft gehad. Maar hij is ook een hele goeie rijder. Maar voor mij niet de beste. En het jaar dat hij Alonso als teamgenoot had is nog steeds veel besproken. Alonso stelde dat Hamilton voor getrokken wordt. Naast Rosberg heeft ook Button, Russel en Lecrerc hem verslagen als teamgenoot. Dat gaat Verstappen niet overkomen.

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 11:39
  • HermanInDeZon

    Posts: 473

    "Alleen Nico daagde hem echt uit, en die strijd heeft hij verloren"

    Huh?
    Hoezo verloren?

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 09:49
    • markos

      Posts: 944

      2016...

      • + 3
      • 17 dec 2025 - 09:53
    • HermanInDeZon

      Posts: 473

      Dat is toch niet "strijd verloren"?

      Perez was ook wel eens sneller dan Verstappen
      Rosberg was zelfs twee seizoenen sneller dan Schumacher
      Maakt dat dan Rosberg de beste rijder aller tijden ofzo?

      Wat een flauwe kul. Over alle seizoenen gezien was Hamilton gewoon beter dan Rosberg en in 2016 had het net zo goed andersom kunnen zijn

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 09:57
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.931

      markos
      En de andere jaren heeft Hamilton wel van Rosberg gewonnen.. dat tel je dus voor gemak ff niet mee :-)
      2016 heeft Rosberg zo hard geraakt dat hij ermee kapte want hij wist dat een herhaling niet meer mogelijk was. Ik vind trouwens Rosberg wel een top-coureur en samen met Button en Hakkinen - meest onderschatte.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 09:59
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.931

      HermanInDeZon
      In zijn 2e post-pension seizoen was Schumacher wel op niveau van Rosberg hoor.. en dan hebben we het over ongeveer 65-70% van Schumacher uit 1994.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 10:01
    • Patrace

      Posts: 6.415

      Als je met je teamgenoot strijdt om de titel en je die strijd verliest, heb je hem toch verloren?
      En Nico Rosberg heeft Hamilton met gelijk materiaal gewoon verslagen. Dus heeft Lewis die strijd verloren.
      Dat is toch zo klaar als een klontje?

      Het is niet dat Hamilton dat jaar ziek of geblesseerd was en daardoor een aantal races heeft moeten missen. Nee, hij is gewoon fair en square verslagen.

      En ja, als hij mentaal sterker en tot op het bot gemotiveerd was geweest, had hij Rosberg wellicht wel moeten hebben. Maar dat is hem dus niet gelukt.

      • + 4
      • 17 dec 2025 - 10:13
    • NicoS

      Posts: 19.870

      Lewis begon dat jaar slecht, Rosberg won de eerste vier races, Lewis liep dat jaar achter de feiten aan. De laatste vier races mocht hij winnen, Nico had genoeg aan tweede plaatsen. Concurrentie was er niet of nauwelijks voor Mercedes, dus dat risico kon hij nemen.

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 10:29
    • Gummy

      Posts: 354

      Button, Russel, en Leclerc hebben hem ook verslagen als teamgenoot.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 11:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 473

      Hamilton heeft volgens mij meer overwinnignen en poles gehaald bij Mclaren dan Button
      Dus "verslagen" lijkt me wat overdreven

      Russel - Hamilton ging eerder gelijk op. En dat was in de "nadagen" van Hamiltons carriere
      Leclerc was dit jaar inderdaad de betere.


      Ik weet niet wat het hier is als je de naam Hamilton uitspreekt maar dan valt alle objectiviteit plots weg en worden statistieken gedraaid om hem er zo slecht mogelijk uit te doen komen.

      Is dat een vorm van angst of jaloezie voor zijn carriere tov Max ofzo?

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 11:48
  • Ferdi12

    Posts: 824

    Dat is wat ik altijd als argument gebruik waarom Lewis niet de GOAT is.
    Lewis kan niet altijd scherp zijn of blijven, heeft ie nooit gehad.
    Hij was ontzettend getalenteerd, maar er ontbrak bij hem de gedrevenheid, of de kwaliteit dat kan ook, om altijd scherp te zijn.Daarom werd hij zowel in races als in kwalificaties verslagen door Rosberg en Bottas.
    Het heeft hem ook zijn kampioenschap in 2016 gekost, niet die geplofte PU in Maleisië.
    De eerste vier races won Rosberg en de 5de was de beruchte clash waardoor Max won. 5 races op een rij die hij niet won. Als men de laatste 3 races van 2015 nog gaat meetellen dan zijn het 8(!) races die hij niet won.
    Puur door gebrek aan scherpte. Dan mag nog zoveel records hebben behaalt, vooral in een MB waar tot 2018 zelfs de klantenteams niet dezelfde vermogen hadden, door verschil software, en met enige regelmaat ook nog verslagen worden door een mindere teamgenoot, dan ben je niet de GOAT. Dan zijn er wel andere gegadigden.

    • + 3
    • 17 dec 2025 - 11:02
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.931

      Bottas was slechts een paar keer beter en dat was een beetje zelfde als toen Verstappen ineens een keertje door Tsunoda 'verslagen' werd. Een soort off-day.. kan iedereen overkomen.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 11:31
    • NicoS

      Posts: 19.870

      Wanneer is Verstappen door Tsunoda verslagen dan? Eén keer in de sprint kwalificatie, verder kom ik niet.
      Bottas won wel vaker van Lewis, zowel in de kwalificatie als race.
      Daarnaast moest hij ook nog wel eens voor Lewis aan de kant.
      Als je een vergelijkbare situatie moet kiezen, is Perez een beter uitgangspunt.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 11:50

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×