Blaren op banden: Mercedes moét het spreekwoordelijke lek boven krijgen, en snel ook

Zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas werden door enorme bandenslijtage getroffen in de 70th Anniversary GP. Max Verstappen wist de beide coureurs onder druk te zetten, en op pure racesnelheid te verslaan. De Mercedessen leden onder blaren op de banden, terwijl Verstappen daar geen last van had.

Er is Mercedes dus alles aan gelegen om die slijtageslag te begrijpen en op te lossen. Daar heeft het team slechts een paar dagen de tijd voor, aangezien komende vrijdag de eerste training is voor de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Cataluyna.

Naar verwachting zullen de temperaturen in Barcelona nog veel hoger liggen dan in Silverstone. Pirelli waarschuwde al dat komend weekend enorm zwaar gaat zijn voor het rubber. Ook zonder de extreem hoge temperaturen vergt het circuit al veel van de banden, vanwege de vele snelle hogesnelheidsbochten en lange doordraaiers.

Hoofd-engineer van Mercedes, Andrew Shovlin, is zich bewust van de haast die er geboden is bij het vinden van een oplossing.

"Er is wel een zekere urgentie inderdaad. Als wij dit niet snel oplossen staan we straks nog een weekend voor paal," vertelt Shovlin in gesprek met autosport.com

Omdat de Mercedes W11 veel downforce genereert, slijten de banden ook extreem hard met blaren tot gevolg, legt hij uit. "We zitten daar echt aan het aller foutste einde.”

De techneuten van Mercedes hebben dus slechts een aantal dagen om er achter te komen wat hun problemen nu precies veroorzaakt. Vlak na de race afgelopen weekend was dat nog niet duidelijk en stond het team voor een raadsel.

"Op dit moment begrijpen we niet wat het probleem is. We hebben hier geen lange stints gereden, dus misschien hebben we het probleem daarom niet ontdekt. Misschien is het een probleem dat het hele weekend al onder de oppervlakte was, maar dat wij eigenlijk steeds net hebben ontweken door bijvoorbeeld een vroege safetycar of omdat we het grootste deel op de hardere banden reden."

Problemen doen zich vooral bij Mercedes voor

"Er zijn races waarbij iedereen in hetzelfde schuitje zit qua slijtage, maar nu is dat niet het geval en lijkt het probleem zich vooral bij ons voor te doen. We moeten toch ook de banden gebruiken in Barcelona die ons in Silverstone zoveel ellende brachten, dat maakt voor ons het probleem niet kleiner.

“Red Bull zit niet ver achter ons in de races, zelfs als wij er op ons best uitzien. Om eerlijk te zijn: als wij geen vooruitgang boeken, zitten we ook in Spanje in de penarie. We moeten dus snel begrijpen waarom dit gebeurt en waarom dan bij Red Bull niet.”

Shovlin zegt dat het er nogal 'dommig' uit zou zien als de problemen komend weekend in Spanje niet opgelost blijken te zijn. We wachten in spanning af.

Nieuw probleem voor het team

"Om eerlijk te zijn, als we geen vooruitgang boeken, zullen we ook in de problemen komen [in Spanje], dus daar komt de urgentie vandaan om er een beetje grip op te krijgen." Shovlin voegt er bij Autosport aan toe dat het vinden van een oplossing niet "eenvoudig" zal zijn, aangezien de blaarvorming "niet iets was waar de auto van vorig jaar last van had".

"De auto van dit jaar is in grote lijnen een evolutie van de auto van vorig jaar", zei hij. "Er zijn geen gebieden waar we de filosofie echt hebben veranderd, we zijn gewoon dezelfde ontwikkelingspaden ingeslagen.