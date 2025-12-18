user icon
Antonelli flirt met overstap naar Ferrari

Antonelli flirt met overstap naar Ferrari

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste seizoen in de Formule 1 achter de rug. De jonge Italiaan beleefde een wisselvallig seizoen bij Mercedes, maar kende een sterke laatste fase. Antonelli is tevreden met waar hij zit, maar hij wil een toekomstige overstap naar Ferrari ook niet helemaal uitsluiten.

Antonelli wordt al sinds zijn jeugd in de karts gesteund door het team van Mercedes. Hij is door de Duitse renstal klaargestoomd voor het echte werk, en werd vorig jaar zomer gepresenteerd als de opvolger van Lewis Hamilton. De verwachtingen waren hoog, maar bij zijn eerste rookietraining in 2024 vloog hij hard van de baan. Mercedes hield vertrouwen in hem, en dit jaar leverde hij een aantal keren.

Antonelli finishte in Canada voor het eerst op het podium, waarna er een lastige fase in de zomer volgde. Na een aantal noodzakelijke ingrepen ging het steeds wat beter. De Italiaanse tiener stond in de slotfase van het seizoen meerdere keren op het podium.

Stapt Antonelli over naar Ferrari?

Als Italiaanse coureur geldt Ferrari als het grootste wat er is. In een interview met Sky Sports wordt Antonelli dan ook gevraagd naar een mogelijke overstap naar de Scuderia: "Ferrari is een geweldig team, met een enorme staat van dienst wereldwijd. Dus ja, racen voor Ferrari zou geweldig zijn."

Blijft Antonelli bij Mercedes?

Mercedes is echter nog steeds heel belangrijk voor Antonelli: "Ik ben heel erg blij met waar ik ben, en ik ben natuurlijk ook heel erg dankbaar voor de kans die Mercedes mij heeft gegeven. Ze hebben me van de karts tot en met de Formule 1 gesteund, en ze hebben altijd achter me gestaan. Ik ben heel erg blij dat ik voor een team als Mercedes mag rijden, en het is de droom om een wereldtitel met hen te winnen."

Een overstap naar Ferrari wil Antonelli echter niet helemaal uitsluiten: "Als we het over de toekomst hebben... Dan zien we wel. Maar voor nu ben ik heel erg blij met waar ik ben."

