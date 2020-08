Toto Wolff maakt zich geen zorgen om 'roze-Mercedes'-rel in rechtzaak

Toto Wolff zegt dat hij zich geen zorgen maakt dat de naam van Mercedes door de modder wordt gesleept door de Racing Point-auto-kopie-affaire.

Een beroep tegen de straf die Racing Point kreeg gaat door, zo maakte Renault bekend. Zij zetten de zaak op de kaart en zwengelde het een en ander aan.

In een verklaring zei het Franse team dat het een "duidelijk en afdwingbaar regelgevingskader wil dat ervoor zorgt dat alle teams die deelnemen aan het seizoen 2021 hun oorspronkelijke aerodynamische concept zelf ontwikkelen".

Ferrari doet mee aan het protest, maar McLaren niet.

De intrekking van de steun van McLaren voor het beroep is opmerkelijk, zeker nadat Zak Brown de bewering van Racing Point over hoe het team de 2019 Mercedes van foto's kopieerde als "Bull Shit" beschreef.

Racing Point-baas Otmar Szafnauer vond dat op zijn beurt dan weer onzin "Hij heeft geen idee waar hij het over heeft. Nul. Het lijkt mij dat hij meer weet over historisch racen dan over F1."

McLaren schakelt over op Mercedes-kracht voor 2021, dus terugtrekken uit de strijd over de 'roze Mercedes'-affaire zou daarom ook logisch zijn. Je wilt namelijk niet in een zaak belanden waarbij je je nieuwe leverancier in een lastig pakket brengt. De verklaring van het team rept hier overigens met geen woord over.



Mattia Binotto van Ferrari zegt inderdaad dat Mercedes meer dan betrokken is bij de saga. "De overtreding is als het kopiëren van huiswerk", zei hij tegen Sky Italia. "Er zijn er die kopiëren en er zijn die het doorgeven."



"Dit is nog maar het begin"



Binotto voegde toe: "Dit is nog maar het begin. (Lawrence) Stroll en Wolff zijn misschien boos, maar er was een blessure door de regelgeving hier."

Christian Horner van Red Bull is het daarmee eens: "Als het team in kwestie schuldig is aan het ontvangen, heeft het team dat heeft gezorgd zeker ook de regels overtreden."

Wolff zegt dat Mercedes de strijd niet zal schuwen.

"We gaan graag naar de rechter", benadrukt hij.

"We hebben niet geprotesteerd, we hebben niets verkeerds gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat Racing Point niets verkeerds heeft gedaan. Ik geloof dat als het naar het internationale hof van beroep gaat, de advocaten een sterke mening hebben dat dit een zaak is met zeer solide pijlers", voegde Wolff eraan toe.

"Onze reputatie is belangrijk, maar het is intact," besluit hij.