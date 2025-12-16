user icon
Antonelli openbaart inhoud van donderpreek Wolff

Antonelli openbaart inhoud van donderpreek Wolff

Andrea Kimi Antonelli kende een debuutseizoen met de nodige ups en downs. De Italiaanse Mercedes-coureur had het halverwege het seizoen bijzonder zwaar, en dat leverde hem intern een preek op. Antonelli onthult nu wat teambaas Toto Wolff precies tegen hem had gezegd.

Antonelli werd binnengehaald als de grote, nieuwe superster voor de toekomst. Als opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton waren de verwachtingen zeer hoog, en in eerste instantie ging het best aardig. Antonelli reed een sterke inhaalrace in Australië, scoorde aardig wat punten en pakte in Miami zelfs de sprintpole. Toen het Formule 1-circus neerstreek in Europa, ging het echter helemaal mis.

Antonelli wist wekenlang geen WK-punten te pakken, en hij maakte steeds meer en meer fouten. Hij ontving felle kritiek, en ook bij Mercedes waren ze niet tevreden. De frustratie was zelfs zo groot, dat teambaas Toto Wolff zich in de media kritisch uitsprak over de prestaties van Antonelli. Dit gebeurde tijdens Antonelli's thuisrace in Monza, en het bleek een omslagpunt te zijn.

Wat was er aan de hand?

In een interview met Motorsport.com legt Antonelli uit wat dit voor hem betekende: "De terugkeer naar de oude wielophanging heeft me enorm geholpen, maar het belangrijkste keerpunt was vooral een mentale reset. Ik ben teruggegaan naar de basis: goed rijden, de juiste dingen doen telkens wanneer ik in de auto stapte, net zoals daarvoor."

"Tijdens die moeilijke periode was ik mijn richting een beetje kwijtgeraakt, er was veel frustratie en ik begon te veel na te denken over het eindresultaat. Elke keer dat ik in de auto stapte, legde ik veel druk op mezelf en focuste ik niet op goed rijden, de juiste dingen doen, bocht na bocht verbeteren. Dat maakte me gespannener, en de resultaten bleven alsnog uit. Na Monza was er een gesprek tussen mij, Toto en Bono en na dat gesprek zei ik tegen mezelf dat ik moest resetten en opnieuw moest beginnen."

Wat deed dit gesprek met Antonelli?

Het gesprek met Wolff en race-engineer Bonnington schudde Antonelli wakker: "Ze vertelden me recht in mijn gezicht wat ze van mijn prestaties vonden, vooral in Monza. Maar het was constructieve kritiek die ik op een positieve manier heb opgepakt, en die me hielp om te resetten en vastberaden te zeggen: 'Oké, vanaf nu gaat het veranderen.' En dat gebeurde ook."

Beamer

Posts: 1.857

Waar en wanneer was de donderpreek? Ik lees alleen maar een beschaafd gesprek tussen de drie.....

  • 4
  • 16 dec 2025 - 16:17
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.857

    Waar en wanneer was de donderpreek? Ik lees alleen maar een beschaafd gesprek tussen de drie.....

    • + 4
    • 16 dec 2025 - 16:17
    • JH56

      Posts: 347

      De schrijver kent waarschijnlijk de bretekenis van het woord "donder" niet...

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 17:36
    • JH56

      Posts: 347

      * betekenis

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 17:37

