Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff overweegt om het aantal klantenteams dat een Mercedes-krachtbron gebruikt te verminderen. In 2026 rijden maar liefst vier van de elf teams met een Mercedes-motor: naast Mercedes zelf maken ook McLaren, Williams en Alpine gebruik van de Duitse power unit.

Mercedes levert al decennialang motoren aan andere teams. De eerste krachtbronnen verschenen in 1954 en 1955, waarna Mercedes sinds 1994 onafgebroken motoren bouwt voor de Formule 1-grid. Pas vanaf 2010 heeft het team ook een eigen fabrieksteam. De zestien jaar daarvoor werd er uitsluitend geleverd aan renstallen als Sauber, McLaren en Force India. Toch ziet Wolff nu redenen om het aantal klantenteams te verminderen.

Hoe ziet Mercedes dit voor zich?

In de Beyond the Grid-podcast legt Wolff uit: "Onze huidige gedachtegang is, ook in overleg met Ola" (Ola Källenius is een Mercedes-topman), "dat we het aantal teams dat we in de volgende cyclus gaan bevoorraden zullen verminderen. tussen de twee en drie, denk ik."

Wolff laat weten dat het voor een motorleverancier veel makkelijker is om voor minder teams te produceren: "Het hangt af van de nieuwe regelgeving voor de toekomst. Zijn die regels vrij eenvoudig of niet? Wat kunnen we leren door meer teams te bevoorraden, terwijl we tegelijkertijd sommige ontwerpen eerder moeten vastleggen?"

Wolff vergelijkt de situatie van Mercedes met het Japanse Honda. Zij gaan namelijk vanaf volgend jaar alleen nog maar Aston Martin van een motor voorzien en dat is dus veel makkelijker: "Als je zoals Honda maar één team hebt, zijn dat er vier of vijf motoren. Dat betekent langere doorlooptijden en langere productiecycli. Dus gezien dat alles, zullen het in de toekomst niet meer dan vier zijn."

Mercedes was sterk in 2025

De motorleverancier heeft vorig seizoen misschien wel de sterkste motor gebouwd van de grid. De teams die Mercedes-motoren gebruikten, stonden alle vier in de top zeven, waarvan McLaren en Mercedes respectievelijk de eerste en tweede plaats hebben gehaald. De motoren van Red Bull en Honda, Ferrari en Renault waren alle drie net iets minder competitief.