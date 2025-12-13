user icon
icon

Mercedes denkt aan afbouwen motordeals: "Tussen twee en drie teams"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes denkt aan afbouwen motordeals: "Tussen twee en drie teams"

Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff overweegt om het aantal klantenteams dat een Mercedes-krachtbron gebruikt te verminderen. In 2026 rijden maar liefst vier van de elf teams met een Mercedes-motor: naast Mercedes zelf maken ook McLaren, Williams en Alpine gebruik van de Duitse power unit.

Meer over Mercedes Antonelli komt met veelzeggende reactie op beschuldigingen Red Bull

Antonelli komt met veelzeggende reactie op beschuldigingen Red Bull

30 nov
 Withete Marko beschuldigt Antonelli van valsspelen

Withete Marko beschuldigt Antonelli van valsspelen

30 nov

Mercedes levert al decennialang motoren aan andere teams. De eerste krachtbronnen verschenen in 1954 en 1955, waarna Mercedes sinds 1994 onafgebroken motoren bouwt voor de Formule 1-grid. Pas vanaf 2010 heeft het team ook een eigen fabrieksteam. De zestien jaar daarvoor werd er uitsluitend geleverd aan renstallen als Sauber, McLaren en Force India. Toch ziet Wolff nu redenen om het aantal klantenteams te verminderen.

Hoe ziet Mercedes dit voor zich?

In de Beyond the Grid-podcast legt Wolff uit: "Onze huidige gedachtegang is, ook in overleg met Ola" (Ola Källenius is een Mercedes-topman), "dat we het aantal teams dat we in de volgende cyclus gaan bevoorraden zullen verminderen. tussen de twee en drie, denk ik."

Wolff laat weten dat het voor een motorleverancier veel makkelijker is om voor minder teams te produceren: "Het hangt af van de nieuwe regelgeving voor de toekomst. Zijn die regels vrij eenvoudig of niet? Wat kunnen we leren door meer teams te bevoorraden, terwijl we tegelijkertijd sommige ontwerpen eerder moeten vastleggen?"

Wolff vergelijkt de situatie van Mercedes met het Japanse Honda. Zij gaan namelijk vanaf volgend jaar alleen nog maar Aston Martin van een motor voorzien en dat is dus veel makkelijker: "Als je zoals Honda maar één team hebt, zijn dat er vier of vijf motoren. Dat betekent langere doorlooptijden en langere productiecycli. Dus gezien dat alles, zullen het in de toekomst niet meer dan vier zijn."

Mercedes was sterk in 2025

De motorleverancier heeft vorig seizoen misschien wel de sterkste motor gebouwd van de grid. De teams die Mercedes-motoren gebruikten, stonden alle vier in de top zeven, waarvan McLaren en Mercedes respectievelijk de eerste en tweede plaats hebben gehaald. De motoren van Red Bull en Honda, Ferrari en Renault waren alle drie net iets minder competitief.

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×