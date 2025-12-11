user icon
Mercedes kondigt ingrijpende verandering van F1-project aan

Mercedes kondigt ingrijpende verandering van F1-project aan

Het lijkt erop dat Mercedes in de toekomst een grote verandering in de Formule 1 gaat doorvoeren. Het Duitse merk heeft nu drie klantenteams, maar dat zorgt voor een enorme druk. Volgens teambaas Toto Wolff is het niet ondenkbaar dat ze gaan snijden in het aantal teams waarmee ze samenwerken.

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een druk seizoen. Niet alleen moeten ze gaan kijken hoe sterk ze zullen presteren onder de nieuwe regels, ze moeten ook veel krachtbronnen gaan leveren. Als het nieuwe seizoen in maart begint, staan er vier teams op de grid met Mercedes-krachtbronnen in de auto's. Naast Mercedes zelf, rijden ook McLaren, Williams en straks Alpine met deze motoren. Dat betekent dat Mercedes voor de seizoensopener zestien krachtbronnen af moet hebben.

Verandering op komst

Het zorgt ervoor dat er een extra druk op de schouders van de Duitse renstal ligt. Volgens teambaas Toto Wolff worden er achter de schermen dan ook veel gesprekken gevoerd. Samen met Mercedes-voorzitter Ola Kallenius lijkt hij een knoop te hebben doorgehakt.

In de podcast Beyond the Grid komt Wolff met tekst en uitleg: "Onze huidige mindset is, en dat hebben we ook overlegd met Ola, dat we het aantal teams dat we motoren leveren gaan terugschroeven voor de volgende cyclus."

Is dit nog wel werkbaar voor Mercedes?

Wolff stelt dat het waarschijnlijk zal gaan om twee of drie teams waar ze mee samenwerken: "Het hangt ook af van de nieuwe regels die we gaan zien in de toekomst. Zijn ze simpel, of juist niet? Wat denken we te kunnen leren door met meer teams samen te werken, terwijl we tegelijkertijd ook sommige ontwerpen eerder moeten gaan vastleggen?"

Wolff kijkt ook naar hoe andere fabrikanten dit aanpakken: "Als je Honda bent, en je bent alleen met jezelf, dan moet je vier of vijf motoren afhebben. Dat betekent dat je langer de tijd hebt, dat je een langere cyclus voor de productie hebt. Dus als je alles laat meewegen, dan zal het in de toekomst geen vier teams meer zijn."

NicoS

Posts: 19.840

Twee seizoenen door een klanten-team worden verslagen zal niet prettig voelen bij de directie van Mercedes….;)
Zal ook een tactische overweging worden wie ze in de toekomst motoren gaan leveren.

  • 4
  • 11 dec 2025 - 12:56
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.840

    Twee seizoenen door een klanten-team worden verslagen zal niet prettig voelen bij de directie van Mercedes….;)
    Zal ook een tactische overweging worden wie ze in de toekomst motoren gaan leveren.

    • + 4
    • 11 dec 2025 - 12:56
    • Patrace

      Posts: 6.401

      Ongetwijfeld.
      Het was ook niet zonder reden dat ze Red Bull destijds niet van een motor wilden voorzien. Precies omdat ze niet wilden wat de afgelopen twee jaar is gebeurd: verslagen worden door een klantenteam.
      Zou me dus niet verbazen dat ze McLaren dwingen op zoek te gaan naar een andere motorpartner.

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 14:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.027

      Mss dat McLaren met de motoren van Honda kunnen gaan rijden Patrace...

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 14:23
    • shakedown

      Posts: 1.534

      Precies. Dat heeft enorm gedonderd in Duitsland. Ik kan je garanderen dat McLaren opzoek mag naar een andere klanten motor

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 14:28
    • shakedown

      Posts: 1.534

      Al moet ik zeggen dat een naam als McLaren echt opzoek moet naar een fabrieks motor. Dat ze nu als klantenteam een kampioenschap hebben gehaald is echt de laatste keer. Geen enkele fabrikant ziet dat zitten...

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 14:30

