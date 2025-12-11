Het lijkt erop dat Mercedes in de toekomst een grote verandering in de Formule 1 gaat doorvoeren. Het Duitse merk heeft nu drie klantenteams, maar dat zorgt voor een enorme druk. Volgens teambaas Toto Wolff is het niet ondenkbaar dat ze gaan snijden in het aantal teams waarmee ze samenwerken.

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een druk seizoen. Niet alleen moeten ze gaan kijken hoe sterk ze zullen presteren onder de nieuwe regels, ze moeten ook veel krachtbronnen gaan leveren. Als het nieuwe seizoen in maart begint, staan er vier teams op de grid met Mercedes-krachtbronnen in de auto's. Naast Mercedes zelf, rijden ook McLaren, Williams en straks Alpine met deze motoren. Dat betekent dat Mercedes voor de seizoensopener zestien krachtbronnen af moet hebben.

Verandering op komst

Het zorgt ervoor dat er een extra druk op de schouders van de Duitse renstal ligt. Volgens teambaas Toto Wolff worden er achter de schermen dan ook veel gesprekken gevoerd. Samen met Mercedes-voorzitter Ola Kallenius lijkt hij een knoop te hebben doorgehakt.

In de podcast Beyond the Grid komt Wolff met tekst en uitleg: "Onze huidige mindset is, en dat hebben we ook overlegd met Ola, dat we het aantal teams dat we motoren leveren gaan terugschroeven voor de volgende cyclus."

Is dit nog wel werkbaar voor Mercedes?

Wolff stelt dat het waarschijnlijk zal gaan om twee of drie teams waar ze mee samenwerken: "Het hangt ook af van de nieuwe regels die we gaan zien in de toekomst. Zijn ze simpel, of juist niet? Wat denken we te kunnen leren door met meer teams samen te werken, terwijl we tegelijkertijd ook sommige ontwerpen eerder moeten gaan vastleggen?"

Wolff kijkt ook naar hoe andere fabrikanten dit aanpakken: "Als je Honda bent, en je bent alleen met jezelf, dan moet je vier of vijf motoren afhebben. Dat betekent dat je langer de tijd hebt, dat je een langere cyclus voor de productie hebt. Dus als je alles laat meewegen, dan zal het in de toekomst geen vier teams meer zijn."