user icon
icon

Formule 1 deelt nieuwe exclusieve beelden van 2026-wagens

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Formule 1 deelt nieuwe exclusieve beelden van 2026-wagens

De Formule 1 en de FIA hebben nieuwe beelden gedeeld van de 2026-auto's. Het laat een beter beeld zien van de wagens onder de nieuwe regels, en de FIA heeft ook de benamingen voor de nieuwe aerodynamica met de buitenwereld gedeeld.

Er gaat volgend jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en daardoor gaat alles veranderen. Het is dan ook nog niet duidelijk welk team het beste zal zijn, en de motorregels hebben de interesse gewekt van meerdere fabrikanten. Audi debuteert volgend jaar in de Formule 1, terwijl Ford en Honda terugkeren. Daarnaast debuteert Cadillac, en werkt General Motors aan een eigen krachtbron.

Meer over FIA FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec
 Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

12 dec

De grote veranderingen

Over de nieuwe regels was er in de afgelopen weken veel te doen; vooral de benamingen zorgden voor vraagtekens. De actieve aerodynamica kreeg namen als X-mode en Z-mode mee, terwijl er ook werd gesproken over een Manual Override Mode, die werd afgekort tot MOM. Dit zorgde voor onduidelijkheid, en men ging op zoek naar nieuwe benamingen voor de regels.

De FIA en de Formule 1 hebben de nieuwe benamingen van de nieuwe systemen gedeeld. Daarnaast hebben ze ook veel nieuwe renders en video's gedeeld van hoe de auto's eruit gaan zien, en hoe alle systemen precies werken.

Nieuwe terminologie 

Vanaf 2026 vallen de nieuwe termen onder vier categorieën, die voor de fans makkelijker zijn om te gebruiken. De Manual Override Mode zal vanaf volgend jaar gaan luisteren naar de veel simpelere naam Overtake Mode. Dit wordt een soort vervanger van de DRS, en de regels zijn dan ook vergelijkbaar. Vanaf 2026 wordt er ook gewerkt met een zogenaamde Boost Mode, dit is de batterij-energie die de coureurs opsparen tijdens een rondje, en die ze later kunnen gaan gebruiken.

Als de coureurs hun batterij tijdens het rondje opladen met de opgeslagen energie, zal er worden gesproken over de zogenaamde Recharge. De bewegende aerodynamica zal niet langer bekendstaan als X-mode en Z-mode, maar simpelweg als Active Aero. Hiermee hoopt men het makkelijk te maken voor de fans.

Foto's F1-wagen concept 2026
F1 Nieuws

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×