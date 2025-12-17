De Formule 1 en de FIA hebben nieuwe beelden gedeeld van de 2026-auto's. Het laat een beter beeld zien van de wagens onder de nieuwe regels, en de FIA heeft ook de benamingen voor de nieuwe aerodynamica met de buitenwereld gedeeld.

Er gaat volgend jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en daardoor gaat alles veranderen. Het is dan ook nog niet duidelijk welk team het beste zal zijn, en de motorregels hebben de interesse gewekt van meerdere fabrikanten. Audi debuteert volgend jaar in de Formule 1, terwijl Ford en Honda terugkeren. Daarnaast debuteert Cadillac, en werkt General Motors aan een eigen krachtbron.

De grote veranderingen

Over de nieuwe regels was er in de afgelopen weken veel te doen; vooral de benamingen zorgden voor vraagtekens. De actieve aerodynamica kreeg namen als X-mode en Z-mode mee, terwijl er ook werd gesproken over een Manual Override Mode, die werd afgekort tot MOM. Dit zorgde voor onduidelijkheid, en men ging op zoek naar nieuwe benamingen voor de regels.

De FIA en de Formule 1 hebben de nieuwe benamingen van de nieuwe systemen gedeeld. Daarnaast hebben ze ook veel nieuwe renders en video's gedeeld van hoe de auto's eruit gaan zien, en hoe alle systemen precies werken.

Nieuwe terminologie

Vanaf 2026 vallen de nieuwe termen onder vier categorieën, die voor de fans makkelijker zijn om te gebruiken. De Manual Override Mode zal vanaf volgend jaar gaan luisteren naar de veel simpelere naam Overtake Mode. Dit wordt een soort vervanger van de DRS, en de regels zijn dan ook vergelijkbaar. Vanaf 2026 wordt er ook gewerkt met een zogenaamde Boost Mode, dit is de batterij-energie die de coureurs opsparen tijdens een rondje, en die ze later kunnen gaan gebruiken.

Als de coureurs hun batterij tijdens het rondje opladen met de opgeslagen energie, zal er worden gesproken over de zogenaamde Recharge. De bewegende aerodynamica zal niet langer bekendstaan als X-mode en Z-mode, maar simpelweg als Active Aero. Hiermee hoopt men het makkelijk te maken voor de fans.