Wolff verrast door mentale weerbaarheid van 19-jarige Antonelli

Toto Wolff heeft diep respect heeft voor de nog maar negentienjarige Kimi Antonelli. De Mercedes-teambaas benadrukt dat hij zelf op die leeftijd nooit met zoveel druk had kunnen omgaan. Antonelli sloot zijn rookiejaar af als zevende in het kampioenschap, met 150 punten en drie podiumfinishes.

Binnen het hele team heerst bewondering voor de manier waarop Antonelli zijn debuutseizoen heeft doorstaan. Hij maakte zijn F1-debuut op 18-jarige leeftijd en werd daarmee de op een na jongste coureur ooit; alleen Max Verstappen debuteerde op een jongere leeftijd.

Drie fasen voor Antonelli

Volgens Hywel Thomas, directeur van Mercedes High Performance Powertrains, is het seizoen van Antonelli duidelijk in drie gases te verdelen. "Hij kwam het team binnen en in die eerste races dacht je: 'Wauw, ongelooflijk dat iemand met zo weinig ervaring dit al laat zien.' Daarna had hij een dip en kwamen de resultaten niet", vertelt hij in de Beyond the Grid-podcast.

"Maar nu is hij enorm sterk teruggekomen. Echt indrukwekkend." Ook Toto Wolff is het hier mee eens: "Het punt is: wanneer we met Kimi praten, zijn we keihard – zowel wanneer het goed gaat als wanneer het slecht gaat. En dan realiseer je je weer dat je niet tegenover een volwassene zit. Kimi is nog meer kind dan volwassen. Je moet jezelf eraan herinneren dat hij pas 19 is."

"Ja, in de auto is hij een professional, hij kart al zijn hele leven en racet al zijn hele leven. Maar qua mentale volwassenheid verwachten we bijna een groeiversnelling die eigenlijk te veel gevraagd is. Hij wordt in het diepe gegooid, en als je kijkt naar zijn mindere weekenden, dan komt dat vaak door de overweldigende hoeveelheid nieuwe ervaringen: de aandacht, de mediadruk – iedereen schrijft je op en neer."

Antonelli laat zich niet gek maken

"Hij heeft bovendien een extreem snelle en ervaren teamgenoot, en toch houdt hij zich staande. Dat laat zien dat hij een enorm potentieel heeft voor de toekomst. Zoals Hywel zegt: toen ik 19 was, was ik een beetje een idioot. Ik had nooit kunnen omgaan met de druk waar hij mee te maken heeft. Daarom ben ik soms wat hard voor hem, maar dan moet ik mezelf even terugfluiten: 'Wacht eens even, hij is nog een kind.' Dat is voor ons ook een interessante les."

Hoewel Antonelli zijn teamgenoot George Russell nog niet structureel kon verslaan, wist hij hem drie keer te kloppen in zowel kwalificaties als races. De jonge Italiaan krijgt volgend jaar een nieuwe kans om dichterbij te komen en mogelijk zelfs de rolverdeling binnen Mercedes te veranderen.

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.278

    Ik verwacht volgend jaar wel een stijgende lijn van hem en dat die russell het een stuk moeilijker gaat maken.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 10:19
  • van lotje,g

    Posts: 1.154

    Kimi is mentaal sterker geworden, terwijl Wolff en Ham mentale schade hebben opgelopen, een paar jaar geleden..

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 10:49

