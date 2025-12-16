Max Verstappen zit niet stil. Twee weken na de seizoensfinale in Abu Dhabi lijkt hij weer plaats te nemen achter het stuur van een racewagen. Het lijkt er namelijk sterk op dat Verstappen vandaag in actie komt tijdens een speciale GT3-test op het circuit van Estoril in Portugal.

Verstappen schreef twee weken geleden de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam, en vloog daarna direct weer naar huis. Na een bezoekje aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, zegde hij vanwege ziekte af voor het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Verstappen werd daarna gespot in zijn woonplaats Monaco, en lijkt inmiddels weer fit te zijn.

Gisteravond vloog zijn vliegtuig naar Portugal, en landde op een klein vliegveld in de buurt van Lissabon. Het zorgde voor veel speculatie, want eerder dit jaar lekte uit dat Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet een huis hebben gekocht in Portugal. Het lijkt er echter niet op dat Verstappen vakantie aan het vieren is, hij lijkt weer achter het stuur van een racewagen te zijn gekropen.

Volgens informatie van GPToday.net rijdt Verstappen vandaag op het circuit van Estoril. Hij bestuurt hier een Mercedes-AMG GT3, die waarschijnlijk volgend jaar zal worden ingezet in de GT World Challenge Europe door Verstappens GT-team. De wagens worden gerund door 2 Seas Motorsport, die nu ook Verstappens Aston Martin runnen die in dat kampioenschap rijden.

Verstappen krijgt hulp van ervaren GT3-racer

Het lijkt erop dat er twee Mercedessen aanwezig zijn in Estoril, beide gehuld in de Red Bull-kleuren van Verstappens team. De wagens dragen de startnummers 33 en 333, een verwijzing naar Verstappens nummer in de Formule 1. Naast Verstappen is ook Mercedes GT3-fabriekscoureur Jules Gounon aanwezig in Portugal.

Gounon racete afgelopen weekend nog in Dubai, maar stapte op maandag direct op het vliegtuig naar Lissabon. Hij postte op maandagavond een foto op zijn Instagram Stories van het rechte stuk in Estoril, hij deelde deze foto rond het moment dat Verstappen naar Portugal vloog.

Verstappen testte eerder dit jaar ook met zijn Aston Martin, toen op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij nam zelf deel aan een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife, waar hij een Ferrari bestuurde. Hij lijkt nu dus te kiezen voor een Mercedes, en laat de Ferrari even links liggen.