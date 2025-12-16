user icon
'Verstappen voert vandaag geheime Mercedes-test uit'

'Verstappen voert vandaag geheime Mercedes-test uit'

Max Verstappen zit niet stil. Twee weken na de seizoensfinale in Abu Dhabi lijkt hij weer plaats te nemen achter het stuur van een racewagen. Het lijkt er namelijk sterk op dat Verstappen vandaag in actie komt tijdens een speciale GT3-test op het circuit van Estoril in Portugal.

Verstappen schreef twee weken geleden de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam, en vloog daarna direct weer naar huis. Na een bezoekje aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, zegde hij vanwege ziekte af voor het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Verstappen werd daarna gespot in zijn woonplaats Monaco, en lijkt inmiddels weer fit te zijn.

Gisteravond vloog zijn vliegtuig naar Portugal, en landde op een klein vliegveld in de buurt van Lissabon. Het zorgde voor veel speculatie, want eerder dit jaar lekte uit dat Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet een huis hebben gekocht in Portugal. Het lijkt er echter niet op dat Verstappen vakantie aan het vieren is, hij lijkt weer achter het stuur van een racewagen te zijn gekropen.

Mercedes-test?

Volgens informatie van GPToday.net rijdt Verstappen vandaag op het circuit van Estoril. Hij bestuurt hier een Mercedes-AMG GT3, die waarschijnlijk volgend jaar zal worden ingezet in de GT World Challenge Europe door Verstappens GT-team. De wagens worden gerund door 2 Seas Motorsport, die nu ook Verstappens Aston Martin runnen die in dat kampioenschap rijden.

Verstappen krijgt hulp van ervaren GT3-racer

Het lijkt erop dat er twee Mercedessen aanwezig zijn in Estoril, beide gehuld in de Red Bull-kleuren van Verstappens team. De wagens dragen de startnummers 33 en 333, een verwijzing naar Verstappens nummer in de Formule 1. Naast Verstappen is ook Mercedes GT3-fabriekscoureur Jules Gounon aanwezig in Portugal.

Gounon racete afgelopen weekend nog in Dubai, maar stapte op maandag direct op het vliegtuig naar Lissabon. Hij postte op maandagavond een foto op zijn Instagram Stories van het rechte stuk in Estoril, hij deelde deze foto rond het moment dat Verstappen naar Portugal vloog.

Ferrari of Mercedes?

Verstappen testte eerder dit jaar ook met zijn Aston Martin, toen op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij nam zelf deel aan een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife, waar hij een Ferrari bestuurde. Hij lijkt nu dus te kiezen voor een Mercedes, en laat de Ferrari even links liggen.

josdaboss

Posts: 1.182

Nou verklapt dus is het geen geheim meer 😂

  • 1
  • 16 dec 2025 - 11:02
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • josdaboss

    Posts: 1.182

    Nou verklapt dus is het geen geheim meer 😂

    • + 1
    • 16 dec 2025 - 11:02
    • Golf-GTI

      Posts: 1.639

      Nee en Max gaat dus niet naar Ferrari maar naar ....

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 11:52
  • Pietje Bell

    Posts: 32.447

    De eerste beelden.

    x.com/maxvcalloway/status/2000878926902808831

    https://www.endurance-info.com/auto/article/118823-max-verstappen-et-jules-gounon-en-essais-estoril-avec-mercedes

    pbs.twimg.com/medi(...)VCD-?format=jpg&;name=small

    • + 0
    • 16 dec 2025 - 12:09
  • DRS-zone

    Posts: 404

    Wat een leven. Even op en neer naar Nederland voor een eindejaarsinterview, afzeggen van een propaganda gala, en even zonder moeite naar Portugal vliegen om een autootje te testen.

    Al denk ik persoonlijk dat hij in de Formule 1 naar Ferrari vertrekt voor 2027...

    • + 0
    • 16 dec 2025 - 12:14
    • Pietje Bell

      Posts: 32.447

      Dat eindejaarsinterview is vorig week in Dubai opgenomen. Giedo vertelde een week daarvoor dat hij daar naar toe moest voor dat interview.

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 12:16

