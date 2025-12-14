user icon
icon

Wolff kritisch: "Zonder budgetcap was titelstrijd anders gelopen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff kritisch: "Zonder budgetcap was titelstrijd anders gelopen"

Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff is nog altijd geen voorstander van de budgetcap. Volgens de Oostenrijker verpest dit de Formule 1, omdat de financiële wapenwedloop tussen de topteams niet langer mogelijk is. Daardoor is de sport volgend Wolff veranderd in een meritocratie, waarin financiële slagkracht nauwelijks nog een rol speelt.

Dit seizoen streden Max Verstappen, Oscar Piastri en wereldkampioen Lando Norris om de titel. Volgend Wolff is dat een direct gevolg van de budgetcap, omdat het veld hierdoor veel dichter bij elkaar is gekomen. De Mercedes-teambaas ziet dit juist als negatief effect.

Meer over Toto Wolff Wolff ziedend op Red Bull: "Marko is hersenloos!"

Wolff ziedend op Red Bull: "Marko is hersenloos!"

30 nov
 Wolff wijst groot voordeel van Verstappen aan voor 2026

Wolff wijst groot voordeel van Verstappen aan voor 2026

10 dec

Wolff is klaar met de budgetcap

Geciteerd door Motorsport.com legt Wolff uit: "We waren ons er goed van bewust toen het budgetplafond kwam - niet alleen commercieel, maar ook om een gelijker speelveld te creëren en te voorkomen dat steeds dezelfde teams elkaar zouden overtreffen in de uitgaven. Zouden we onszelf eruit gekocht hebben? Kijk naar Red Bull of Ferrari - die hebben dezelfde financiële mogelijkheden als wij. Het zou opnieuw een wapenwedloop zijn geworden en misschien had McLaren dan niet met ons om de titel gevochten. Dit is nu gewoon meritocratie. De beste coureur in de beste auto wint. En dat waren wij niet."

Buiten Toto Wolff zijn coureurs het ook niet eens met de budgetcap, zoals de kersverse wereldkampioen Lando Norris. "Nog een constructeurstitel voelt net zo goed als de eerste, want die eerste was al een enorme prestatie als je ziet waar we drie jaar geleden stonden", zei Norris eerder al in oktober.

 "We hebben elk team ingehaald op ontwikkelingsgebied. We hebben ze ruim overtroffen qua progressie. En dat in een periode waarin het misschien moeilijker is dan ooit - met meer restricties, minder windtunneltijd, budgetplafond - dat heeft waarschijnlijk juist in ons voordeel gewerkt vergeleken met de budgetten waar andere teams eerst mee konden werken." 

Wereldkampioenschap wordt spannender

Het voordeel bij de budgetcap ligt vooral bij de kijker, want het wereldkampioenschap wordt steeds spannender. Dit seizoen waren drie coureurs in gevecht om de wereldtitel. De top drie is met dertien punten verschil van elkaar geëindigd en Verstappen scheelde zelfs maar twee punten met wereldkampioen Lando Norris.

Patrace

Posts: 6.410

Wel eens, het is nu bijzonder lastig om een topteam te blijven, want je hebt eigenlijk niets onderscheidends.
Je kunt immers je beste engineers niet meer houden, omdat ze elders meer kunnen verdienen omdat je al topteam al aan je limiet zit.
Uiteindelijk gaat het dus om wie het slimst en creatief... [Lees verder]

  • 1
  • 14 dec 2025 - 15:54
F1 Nieuws Lando Norris Toto Wolff Mercedes McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.410

    Wel eens, het is nu bijzonder lastig om een topteam te blijven, want je hebt eigenlijk niets onderscheidends.
    Je kunt immers je beste engineers niet meer houden, omdat ze elders meer kunnen verdienen omdat je al topteam al aan je limiet zit.
    Uiteindelijk gaat het dus om wie het slimst en creatiefst is, en dat kan dus best één van de kleinere teams zijn.
    Voor grote teams als Ferrari of Mercedes is dit een ramp, want er is geen garantie of mogelijkheid om een achterstand in te halen.

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 15:54
  • jd2000

    Posts: 7.516

    Helemaal mee eens. In principe draait het om het constructeursschap. FIA probeert van de F! een soortement van Renault Clio cup te maken. Een grote eenheidsworst. Juist dat ongebreidelde grenzeloze engineren maakt de F1 juist zo boeiend. Kan je daarin niet meekomen , heb je pech en geen bestaansrecht.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 17:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×