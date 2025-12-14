Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff is nog altijd geen voorstander van de budgetcap. Volgens de Oostenrijker verpest dit de Formule 1, omdat de financiële wapenwedloop tussen de topteams niet langer mogelijk is. Daardoor is de sport volgend Wolff veranderd in een meritocratie, waarin financiële slagkracht nauwelijks nog een rol speelt.

Dit seizoen streden Max Verstappen, Oscar Piastri en wereldkampioen Lando Norris om de titel. Volgend Wolff is dat een direct gevolg van de budgetcap, omdat het veld hierdoor veel dichter bij elkaar is gekomen. De Mercedes-teambaas ziet dit juist als negatief effect.

Wolff is klaar met de budgetcap

Geciteerd door Motorsport.com legt Wolff uit: "We waren ons er goed van bewust toen het budgetplafond kwam - niet alleen commercieel, maar ook om een gelijker speelveld te creëren en te voorkomen dat steeds dezelfde teams elkaar zouden overtreffen in de uitgaven. Zouden we onszelf eruit gekocht hebben? Kijk naar Red Bull of Ferrari - die hebben dezelfde financiële mogelijkheden als wij. Het zou opnieuw een wapenwedloop zijn geworden en misschien had McLaren dan niet met ons om de titel gevochten. Dit is nu gewoon meritocratie. De beste coureur in de beste auto wint. En dat waren wij niet."

Buiten Toto Wolff zijn coureurs het ook niet eens met de budgetcap, zoals de kersverse wereldkampioen Lando Norris. "Nog een constructeurstitel voelt net zo goed als de eerste, want die eerste was al een enorme prestatie als je ziet waar we drie jaar geleden stonden", zei Norris eerder al in oktober.

"We hebben elk team ingehaald op ontwikkelingsgebied. We hebben ze ruim overtroffen qua progressie. En dat in een periode waarin het misschien moeilijker is dan ooit - met meer restricties, minder windtunneltijd, budgetplafond - dat heeft waarschijnlijk juist in ons voordeel gewerkt vergeleken met de budgetten waar andere teams eerst mee konden werken."

Wereldkampioenschap wordt spannender

Het voordeel bij de budgetcap ligt vooral bij de kijker, want het wereldkampioenschap wordt steeds spannender. Dit seizoen waren drie coureurs in gevecht om de wereldtitel. De top drie is met dertien punten verschil van elkaar geëindigd en Verstappen scheelde zelfs maar twee punten met wereldkampioen Lando Norris.