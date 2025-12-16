user icon
Eerste beelden: Verstappen test Mercedes-bolide

Max Verstappen is vandaag aanwezig in Portugal voor een speciale GT3-test met een Mercedes. De Nederlander vloog gisteravond naar het Zuid-Europese land, waar hij test op het circuit van Estoril. De eerste beelden van deze speciale test zijn nu naar buiten gekomen.

Verstappen reed twee weken geleden zijn laatste Grand Prix, en heeft daarna amper kunnen genieten van zijn vrije tijd. De Nederlandse Red Bull-coureur vloog naar de fabriek in Milton Keynes, bracht een bliksembezoek aan zijn vaderland en meldde zich daarna ziek voor het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Hij is inmiddels weer hersteld van zijn griepje, en vloog gisteravond naar Portugal waar hij landde op een klein vliegveld in de buurt van Lissabon.

Wat doet Verstappen in Portugal?

Zoals GPToday.net eerder meldde, test hij daar vandaag een Mercedes GT3-bolide, die hij mogelijk gaat gebruiken voor zijn eigen raceteam. Verstappens team reed afgelopen seizoen met een Aston Martin-bolide, terwijl hij zelf met een Ferrari reed tijdens een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Nu lijkt hij bezig te zijn met een switch naar Mercedes, en daar test hij vandaag mee.

Verstappen krijgt vandaag gezelschap van de ervaren GT3-coureur Jules Gounon. De Fransman is fabriekscoureur van Mercedes, en vloog op maandagochtend direct naar Portugal nadat hij in Dubai had deelgenomen aan de 12-uursrace aldaar. Hij geeft Verstappen vandaag ondersteuning tijdens de speciale test.

Racen op een natte baan

De eerste beelden van de test zijn inmiddels naar buitengekomen. Op een kort filmpje is te zien hoe Verstappen in een Mercedes-bolide in de kleuren van Verstappen.com Racing over het rechte stuk van het circuit van Estoril racet. Het heeft geregend in Portugal, dus Verstappen maakt direct kennis met het gedrag van de auto in de natte omstandigheden.

Verstappens GT3-liefde

Van Verstappen is het bekend dat hij een groot fan is van GT3-racen, en hij maakte dit jaar al veel meters in deze auto's. Zo testte hij een Aston Martin op het circuit van Spa-Francorchamps, en kwam hij in actie tijdens een testdag en een NLS-race op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hier nam hij plaats achter het stuur van een Ferrari.

