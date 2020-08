Red Bull doet niet mee aan 'roze Mercedes'-beroep

Red Bull sluit zich niet aan bij de vijf teams die beloven in beroep te gaan tegen de uitkomst van het 'roze Mercedes'-protest.

Stroll witheet van woede

Racing Point-teameigenaar Lawrence Stroll - die normaal gesproken zich extreem weinig in de media laat horen- heeft uitgehaald naar de vier teams die denken dat de boete van 400.000 euro en de straf van 15 afgetrokken punten niet zwaar genoeg zijn.

"Ik spreek niet vaak in het openbaar, maar ik ben buitengewoon boos over elke suggestie dat we achterbaks zijn geweest of bedrogen hebben - vooral die opmerkingen van onze concurrenten", zei de miljardair op Silverstone.

"Ik heb nog nooit in mijn leven bedrogen. Ik ben geschokt door de manier waarop Renault, McLaren, Ferrari en Williams deze gelegenheid hebben aangegrepen om in beroep te gaan. Ze slepen onze naam door de modder en ik zal niet toekijken of dit accepteren."

Stroll zei dat hij het beroep in de rechtbank krachtig zal verdedigen, waarbij zijn Aston Martin-zakenpartner Toto Wolff zondag zei dat de Canadees van plan is "alle middelen" te gebruiken om de naam van het team te zuiveren.

De FIA ​​bevestigde dat "vijf teams" hebben aangegeven in beroep te willen gaan, waaronder Racing Point dat zijn naam wil zuiveren.

'Houd emotie hier buiten'

Gevraagd naar de woede van Stroll, zei Ferrari-baas Mattia Binotto dat emotie er buiten moet blijven.

"Voor ons zijn de feiten duidelijk", zei hij. "Het gaat niet om boos of woedend zijn. We zijn allemaal rivalen en iedereen zoekt zijn eigen belangen.

"Wij zijn van mening dat de straf niet voldoende is", voegde Binotto eraan toe.

Het is ook duidelijk dat Ferrari niet alleen bezorgd is over de acties van Racing Point, maar ook over het team dat het roze team zou hebben geholpen om de winnende auto van 2019 - Mercedes - te 'kopiëren'.

"De overtreding is als het kopiëren van huiswerk", zei Binotto tegen Sky Italia. "Er zijn er die kopiëren en degenen die het doorgeven."

Ondertussen zal Red Bull niet deelnemen aan de anti-Racing Point-hetze, vermoedelijk omdat het hetzelfde soort dingen wil doen met hun eigen juniorenteam Alpha Tauri in 2021.

Toen hem werd gevraagd naar het beroep, zei dr. Helmut Marko eenvoudig: "Nee, we zullen niet in beroep gaan."