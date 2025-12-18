Helmut Marko kondigde vorige week zijn vertrek bij het team van Red Bull Racing aan. Na twintig jaar legt hij zijn taken als teamadviseur neer, en kan hij van het leven gaan genieten. Marko heeft daar echter geen zin in, en benadrukt dat hij niet met pensioen gaat.

Marko speelde jarenlang een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. Hij werd er neergezet door zijn goede vriend, Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, en groeide uit tot één van de meest invloedrijke figuren in de Formule 1. Marko ging over het talentenprogramma, en wordt gezien als de ontdekker van onder meer wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel.

Marko speelde een zeer belangrijke rol bij de successen van Verstappen, en de Nederlander kwam dan ook voor hem op zodra dit nodig was. Marko werd gezien als een vertrouweling van het kamp Verstappen, en dat betekent dat de viervoudig wereldkampioen nu in een andere situatie zal belanden bij Red Bull.

Geen nieuwe rol

Marko zal de races van Verstappen nu vanuit zijn luie stoel gaan volgen. Hij zal zijn neus niet op de circuits laten zien als analist, zo legt Marko uit in een interview met 0E24: "Nee, dat interesseert me helemaal niet. Anders zou ik net als Franz Tost, die arme man, die zo zwaar werd bekritiseerd." Voormalig Toro Rosso-teambaas Tost fungeerde dit seizoen als co-commentator op de Oostenrijkse televisie, en lag onder vuur nadat hij een aantal opmerkingen had gemaakt over Gabriel Bortoleto.

Marko met pensioen?

Marko gaat in ieder geval niet achter de geraniums zitten, zo legt hij uit: "Ik ben niet met pensioen. Ik ben al sinds zeven uur in de ochtend aan het werk. Er zijn genoeg projecten waar ik mee bezig ben. Ik ben niet van plan om het rustiger aan te doen en lui te worden."

Marko bezit een aantal hotels in zijn woonplaats Graz, en wil volgens OE24 het paleis Herberstorff in Bad Radkersburg renoveren. Daarnaast zou hij een voormalig Gasthof aan de Grünen See hebben gekocht.