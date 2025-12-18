user icon
icon

Marko niet met pensioen na Red Bull-vertrek

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko niet met pensioen na Red Bull-vertrek

Helmut Marko kondigde vorige week zijn vertrek bij het team van Red Bull Racing aan. Na twintig jaar legt hij zijn taken als teamadviseur neer, en kan hij van het leven gaan genieten. Marko heeft daar echter geen zin in, en benadrukt dat hij niet met pensioen gaat.

Marko speelde jarenlang een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. Hij werd er neergezet door zijn goede vriend, Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, en groeide uit tot één van de meest invloedrijke figuren in de Formule 1. Marko ging over het talentenprogramma, en wordt gezien als de ontdekker van onder meer wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Marko speelde een zeer belangrijke rol bij de successen van Verstappen, en de Nederlander kwam dan ook voor hem op zodra dit nodig was. Marko werd gezien als een vertrouweling van het kamp Verstappen, en dat betekent dat de viervoudig wereldkampioen nu in een andere situatie zal belanden bij Red Bull.

Geen nieuwe rol

Marko zal de races van Verstappen nu vanuit zijn luie stoel gaan volgen. Hij zal zijn neus niet op de circuits laten zien als analist, zo legt Marko uit in een interview met 0E24: "Nee, dat interesseert me helemaal niet. Anders zou ik net als Franz Tost, die arme man, die zo zwaar werd bekritiseerd." Voormalig Toro Rosso-teambaas Tost fungeerde dit seizoen als co-commentator op de Oostenrijkse televisie, en lag onder vuur nadat hij een aantal opmerkingen had gemaakt over Gabriel Bortoleto.

Marko met pensioen?

Marko gaat in ieder geval niet achter de geraniums zitten, zo legt hij uit: "Ik ben niet met pensioen. Ik ben al sinds zeven uur in de ochtend aan het werk. Er zijn genoeg projecten waar ik mee bezig ben. Ik ben niet van plan om het rustiger aan te doen en lui te worden."

Marko bezit een aantal hotels in zijn woonplaats Graz, en wil volgens OE24 het paleis Herberstorff in Bad Radkersburg renoveren. Daarnaast zou hij een voormalig Gasthof aan de Grünen See hebben gekocht.

F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.073

    Ouwvriend Helmut heeft van Aston Martin 'n contract van 10 jaar naast zich neergelegd....hij wou minimaal 'n contract van 15 jaar hebben.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 17:28

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar