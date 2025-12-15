Max Verstappen moet het vanaf volgend jaar bij Red Bull doen zonder de steun van Helmut Marko. De teamadviseur legt zijn taken neer, en vertrekt uit de Formule 1. Marko gaat Verstappen ook missen, en baalt van de manier waarop hij Verstappen op de hoogte heeft gebracht van het nieuws.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi liet Marko al doorschemeren dat hij misschien ging stoppen. De Oostenrijkse teamadviseur beschikte nog over een contract tot en met 2026, maar dat dient hij dus niet uit. Op de maandag na de race lekte het nieuws al uit, en Red Bull bevestigde het op dinsdag.

Met het vertrek van Marko komt er een einde aan een tijdperk. De Oostenrijker was verantwoordelijk voor het opleiden van de talenten en liet onder meer Sebastian Vettel en Verstappen debuteren. Marko had een zeer goede band met Verstappen, en het was voor hem dan ook lastig om het nieuws aan de viervoudig wereldkampioen te vertellen.

Hoe hoorde Verstappen het nieuws?

Het liep niet alleen zoals hij had gehoopt, zo legt Marko uit in een interview met De Limburger: "Weet je dat ik Max ook via de telefoon op de hoogte heb moeten brengen van mijn besluit?"

Marko baalt hiervan, want hij had het liever in persoon tegen Verstappen gezegd: "Maar omdat we nog vol aan het strijden waren voor het kampioenschap, besloot ik te wachten. Ik wilde Max daar niet mee lastigvallen. We zouden op maandag nog allemaal een gezamenlijk diner hebben in Dubai, waar Max ook bij zou zijn. Ik wilde het hem daar graag zelf vertellen, maar door logistieke problemen moest hij zich afmelden. Toen heb ik hem gebeld zodra ik thuis was."

Emotioneel telefoontje

Het werd geen uitgebreid telefoongesprek: "Het ging er melancholisch aan toe. We spraken naar elkaar uit dat we nooit hadden durven dromen van onze prestaties. Max zei dat we elkaar snel zouden zien. Van alle coureurs heb ik met hem door de jaren heen de meest innige band opgebouwd. We hoeven elkaar niet veel te zeggen. We hebben aan een paar woorden genoeg om elkaars gevoel te kennen. Ik kan wel zeggen dat het een emotioneel telefoontje was, ja."