Ralf Schumacher pakt Lance Stroll opnieuw hard aan. Volgens de oud-F1-coureur kan Aston Martin simpelweg niet verder met de Canadees, die volgens hem “geen plaats meer heeft op het hoogste niveau”.

De kritiek van Schumacher komt niet uit de lucht vallen. Het is al langer duidelijk dat hij geen fan is van Stroll. Vorig seizoen liep het zelfs zo hoog op dat Aston Martin de Duitse tak van Sky Sports tijdelijk boycotte. Na een verontschuldiging van Schumacher ging de zender weer “gewoon” de paddock in, maar het stof is nooit echt neergedaald.

Schumacher fileert Stroll opnieuw

In de Boxengassen-podcast haalt hij nu weer uit. Schumacher wijst op de pijnlijke statistieken van 2025: Stroll won geen enkele kwalificatieduel van Fernando Alonso, terwijl de Spanjaard 70 punten verzamelde tegenover 24 voor Stroll.

“Als je naar die cijfers kijkt, kun je simpelweg niet zeggen dat dit nog houdbaar is,” stelt Schumacher. “Fornaroli heeft laten zien dat hij klaar is voor de volgende stap. In mijn ogen verdient zo’n jongen het vele malen meer om in die Aston Martin te zitten.”

Schumacher gaat nog even verder

Daar blijft het niet bij. “En laten we eerlijk zijn: zelfs Lawrence Stroll kan dit niet eeuwig blijven wegwuiven,” vervolgt Schumacher. “Lance hoort op dit moment eigenlijk niet meer thuis in de Formule 1. Het klinkt hard, maar zo zie ik het.” Voor Aston Martin heeft het voorlopig geen gevolgen. Stroll maakt ook in 2026 gewoon deel uit van het team.

Stroll staat niet bekend als de populairste coureur in de Formule 1. De Canadees zit er al een lange tijd - debuteerde in 2017 bij Williams en kwam later uit voor Racing Point, wat nu Aston Martin is - maar zijn status als paydriver, weinig goede momenten en een lakse houding tegenover de pers, hebben ervoor gezorgd dat hij soms bestempeld werd als 'verwend mannetje'.