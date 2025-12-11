user icon
Schumacher fileert Stroll opnieuw: "Aston Martin moet hem ontslaan"

Schumacher fileert Stroll opnieuw: "Aston Martin moet hem ontslaan"

Ralf Schumacher pakt Lance Stroll opnieuw hard aan. Volgens de oud-F1-coureur kan Aston Martin simpelweg niet verder met de Canadees, die volgens hem “geen plaats meer heeft op het hoogste niveau”.

De kritiek van Schumacher komt niet uit de lucht vallen. Het is al langer duidelijk dat hij geen fan is van Stroll. Vorig seizoen liep het zelfs zo hoog op dat Aston Martin de Duitse tak van Sky Sports tijdelijk boycotte. Na een verontschuldiging van Schumacher ging de zender weer “gewoon” de paddock in, maar het stof is nooit echt neergedaald.

Schumacher fileert Stroll opnieuw

In de Boxengassen-podcast haalt hij nu weer uit. Schumacher wijst op de pijnlijke statistieken van 2025: Stroll won geen enkele kwalificatieduel van Fernando Alonso, terwijl de Spanjaard 70 punten verzamelde tegenover 24 voor Stroll.

“Als je naar die cijfers kijkt, kun je simpelweg niet zeggen dat dit nog houdbaar is,” stelt Schumacher. “Fornaroli heeft laten zien dat hij klaar is voor de volgende stap. In mijn ogen verdient zo’n jongen het vele malen meer om in die Aston Martin te zitten.”

Schumacher gaat nog even verder

Daar blijft het niet bij. “En laten we eerlijk zijn: zelfs Lawrence Stroll kan dit niet eeuwig blijven wegwuiven,” vervolgt Schumacher. “Lance hoort op dit moment eigenlijk niet meer thuis in de Formule 1. Het klinkt hard, maar zo zie ik het.” Voor Aston Martin heeft het voorlopig geen gevolgen. Stroll maakt ook in 2026 gewoon deel uit van het team.

Stroll staat niet bekend als de populairste coureur in de Formule 1. De Canadees zit er al een lange tijd - debuteerde in 2017 bij Williams en kwam later uit voor Racing Point, wat nu Aston Martin is - maar zijn status als paydriver, weinig goede momenten en een lakse houding tegenover de pers, hebben ervoor gezorgd dat hij soms bestempeld werd als 'verwend mannetje'. 

Patrace

Posts: 6.405

Hem ontslaan? Waarom? Hij heeft Alonso met 24-0 laten winnen in het kwalificatie duel. Wat had hij nog meer moeten doen? ;-)

  • 3
  • 11 dec 2025 - 19:23
  • Patrace

    Posts: 6.405

    Hem ontslaan? Waarom? Hij heeft Alonso met 24-0 laten winnen in het kwalificatie duel. Wat had hij nog meer moeten doen? ;-)

    • + 3
    • 11 dec 2025 - 19:23
  • ikwilookreageren

    Posts: 300

    Goeie vent die Schumacher

    • + 2
    • 11 dec 2025 - 19:27
  • Larry Perkins

    Posts: 62.066

    Bereid je maar vast voor op de volgende berichten…

    Häkkinen: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Berger: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Alesi: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Doornbos: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Kalf: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    T. Coronel: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    T. Coronel: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Van der Garde: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Tung: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    De tandarts met microfoon: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Mol: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Steiner: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Ecclestone: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Cruella de Vil: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Donald J. Trump: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Elon Musk: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Vladimir Poetin: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Benjamin Netanyahu: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Xi Jinping: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Kim Jong-un: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1): “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1) : “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Gianni Infantino: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    ex-minister Faber: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Gordon: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    De blote tietenparade: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Hannaaaaahhh: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Herman Finkers: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Michael van Gerwen: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Hans van Breukelen: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Fred Grim: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    De Oranje-handbalsters: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Mohamed Salah: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Het Nederlands Curlingteam: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    'Second Choice George': “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    De raketmotorkampioen van vroeger: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Toffe Toto: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Tante Agaath uit Warmetuut: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    DJ ome Joop: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen): “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    De Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond: “Aston Martin moet hem ontslaan.”
    Anderen: “Aston Martin moet hem ontslaan.”

    • + 3
    • 11 dec 2025 - 19:30
  • LucaF1

    Posts: 498

    eens...

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 19:53
  • Kampsie

    Posts: 1.552

    Als Stroll jr stopt hebben we snel weer een team minder.

    Zo.

    • + 2
    • 11 dec 2025 - 20:47

