RedBull geeft Albon meer tijd

Red Bull Racing geeft Alexander Albon meer tijd om op snelheid te komen. Dat zegt Hermut Marko. Als rookie werd Albon vorig jaar gepromoveerd tot het senior team van het energiedrankbedrijf om de worstelende Pierre Gasly te vervangen.

Maar nu heeft de in Engeland geboren Thai hetzelfde probleem in hetzelfde racestoeltje. Er gaan inmiddels stemmen op voor een nieuwe teamgenoot voor Verstappen.

Helmut Marko, het brein achter het coureursprogramma van Red Bull, zegt dat de 24-jarige Albon meer tijd krijgt. De Oostenrijker legt uit: "Zolang we zien dat hij vooruitgang boekt en zijn resultaten beter worden, zullen we hem tijd geven. Alex heeft dit seizoen veel problemen gehad, waaronder het motorprobleem en een incident met Hamilton. Daardoor mist hij nog steeds zelfvertrouwen."

Marko vervolgt: "Maar hij heeft snelheid. In het laatste deel van de race op Silverstone reed Alex goede tijden. Ik denk dat het duidelijk is dat hij jong is en nog steeds geen ervaring heeft. Hij heeft tijd nodig om meer stabiliteit te bereiken", voegde Marko eraan toe.

Kwalificatie moet beter

Wat betreft de strijd om het kampioenschap en het aandeel van Red Bull, zei Dr. Marko dat de overwinning van Verstappen op zondag aantoont dat het kampioenschap nog niet voorbij is.

"We hebben altijd gezegd dat de titel niet is beslist. Ja, we hebben nog steeds wat problemen met de auto, maar het gat met Mercedes wordt elke week kleiner. We moeten alleen maar sterker gaan presteren in de kwalificatie, want dit is nu onze zwakke kant."

Verstappen zei inderdaad op Silverstone dat zijn Honda-motor niet 'de kwalificatiemodus heeft die Mercedes wel heeft'. Marko zei: "Veel mensen vergeten dat we bijna de eerste race van het seizoen hadden gewonnen en we hadden vorige week kunnen winnen als Lewis iets eerder problemen had met de banden. Nu staat Max op de tweede plaats in het kampioenschap, dus alles is mogelijk. We zullen alleen maar sterker worden, niet zwakker, dus ik zie geen reden waarom we niet kunnen slagen."