<b> De redactie oordeelt: </b> Welke coureur stak er na Verstappen bovenuit in 2025?

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Welke coureur stak er los van Verstappen bovenuit? 

Danny Sosef - George Russell

“Lastig kiezen. Yuki Tsunoda stak er bovenuit, qua hoe slecht hij was! Anders zou ik George Russell zeggen. Zeer stabiel, slechts één keer geen punten en dat was in Monaco met een elfde plaats. Maar ook die race is hij net als alle andere races gefinisht, als enige!”. 

Jeroen Immink - George Russell

“Russell was na Verstappen de beste coureur van 2025. Zonder enige twijfel, hij heeft na het vertrek van Lewis Hamilton richting Ferrari, de positie van eerste Mercedes-coureur met beide handen aangepakt. Snel, degelijk en bijna foutloos verzamelde hij toch twee overwinningen en een rits podiums.” 

“Het is inderdaad een matennaaier en hij is heel politiek correct, maar wel eentje om in de gaten te houden. Mocht Mercedes de beste auto bouwen, zoals de halve wereld verwacht, dan kan Russell een van de topfavorieten zijn voor de wereldtitel in 2026.”

Bob Plaizier - Carlos Sainz

“Het makkelijke antwoord op deze vraag is natuurlijk Lando Norris. Hij werd immers wereldkampioen en reed een geweldig seizoen. Maar hij maakte eigenlijk teveel foutjes om te zeggen dat hij er echt bovenuit stak.”

“Hadjar dan? Hij was immers een geweldige rookie, en liet zien dat hij kon racen als een ervaren rot. Nee, ook niet, want mijn stem gaat uit naar Carlos Sainz. Weg worden gestuurd bij Ferrari, crashen in de openingsrace en strijden met de stabiele Alexander Albon, het leest als een soort recept voor een rampjaar.”

“Dat werd het niet; Sainz deed het beter dan verwacht. Sainz deed wat hij altijd doet: stabiel presteren en zich niet laten leiden door tegenslagen. Hij scoorde twee podiumplaatsen, één sprintpodium en was eigenlijk net zo goed als Albon.”

“Hij pakte zelfs meer podiumplaatsen dan Lewis Hamilton, die hem opvolgde bij Ferrari. Sainz reed rond alsof er geen druk was, en was eigenlijk de beste coureur na Verstappen. In een middenveldwagen zo presteren bij een nieuw team, dat verdient niets meer dan een applausje.”

Jesse Jansen - Oscar Piastri

“Buiten Verstappen en Bearman, heeft Oscar Piastri mij echt verbaasd. Ondanks de enorme dip die hij tegen het einde van het seizoen kende, was Piastri de coureur die mij tot aan de Grand Prix van Nederland het meeste heeft verrast.”

snailer

Posts: 31.283

Dat gaat om 3 rijders. Maar er is geen sprake van dat 1 van de drie er bovenuit steekt.

Van de 3 reed Norris in de dominante auto.
Maar een half seizoen was hij vooral bezig met golfen. Piastri daar en tegen werkte hard. Het was geen toeval dat Piastri meer punten had.
Vanaf Monza was zijn minds... [Lees verder]

  • 2
  • 30 dec 2025 - 14:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr George Russell Oscar Piastri Red Bull Racing Mercedes Williams McLaren

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.130

    Danny en Jeroen hebben er kijk op blijkt wel weer...... èn....we (vriend en ik) hebben er twee vrienden bij.....ook belangrijk.

    • + 1
    • 30 dec 2025 - 13:01
    • Larry Perkins

      Posts: 62.340

      Ze namen de vraag letterlijk @Ouw, wie stak er bovenuit wat lichaamslengte betreft...

      • + 1
      • 30 dec 2025 - 13:33
    • snailer

      Posts: 31.283

      Je vergeet nog het uiterlijk, Larry. Russell zou dan de kampioen zijn geweest.

      Dan zou Verstappen hebben gevochten met Stroll om P2.

      • + 1
      • 30 dec 2025 - 14:20
  • Erwinnaar

    Posts: 5.310

    Wat mij betreft Bortoletto en Hülkenberg. Die hebben samen dat team even een boost gegeven zeg en alles eruit geperst.

    • + 0
    • 30 dec 2025 - 13:06
  • snailer

    Posts: 31.283

    Dat gaat om 3 rijders. Maar er is geen sprake van dat 1 van de drie er bovenuit steekt.

    Van de 3 reed Norris in de dominante auto.
    Maar een half seizoen was hij vooral bezig met golfen. Piastri daar en tegen werkte hard. Het was geen toeval dat Piastri meer punten had.
    Vanaf Monza was zijn mindset wel goed. Ging ruig rijden. Zonder dat eerste half jaar was hij met stip nummer 2 voor mij. Nu nummer 4

    Russell heeft nette races gereden, maar vooral gebaseerd op in vrije lucht de banden goed houden en zo door de sterke snelheid langzaam naar voren komen.
    Als dat het is in racen, dan zou hij van mij P2 hebben gekregen. Maar dit jaar vond ik zijn wiel aan wiel uiterst zwak. Laat zich vaak klem rijden bij starts. Zet de deut onbegrijpelijk open. Wordt aan de buitenkant ingehaald. EN ik kan me 1 inhaalactie herinneren die er toe deed. En dat was met een flinke overkill aan meer snelheid.
    Ook heeft hij heel veel kwalificatie slecht gereden. Hij had nog geluk dat hij een rookie heeft die gewoon nog kwalificaties onder de knie moet krijgen in F1.
    Overigens merk ik op dat vaak Antonelli een gelijke of soms betere racesnelheid had en banden management. Juist zaken die een rookie onder de knie moet krijgen. Over dat banden managen. Russell han niet aanvallend rijden en de banden goed houden. Niet zoals Verstappen, Norris en Leclerc. Hamilton kon dat ook maar heeft die klasse dit jaar amper kunnen laten zien. Ook reed hij meestal in de teede auto van het veld, met als opmerking dat vanaf Cota de Mercedes vaak 3de auto was geworden. Red bull had de P2 stek overgenomen.
    P3 dus.

    Leclerc had een paar crashes. En hij had een paar stinkers van races. Maar voor de rest had hij pech met safety cars. En hij heeft na een periode dat hij gedemotiveerd leek zich volledig herpacht en een aantal races de Ferrari op een plek gezet waar de Ferrari niet thuis hoort.
    P2. Zeker ook omdat ik het wil.

    Zit niet veel tussen de drie. Norris in goed doen lijkt mij ondertussen de meest complete. Maar zonder de ineenstorting van Piastri had hij nooit kampioen geworden. Vandaar p4.

    Russell had dik p2 gekregen als hij een jaar had gehad als vorig jaar. Maar nu door zijn mindere wiel aan wiel en kwalificaties kon ik lekker voor Leclerc kiezen. Uiteraard is dat een flinke bias van mijn kant die het influisterde

    • + 2
    • 30 dec 2025 - 14:43
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.950

    Ik kom gelijk bij Russell uit. Minimale fouten, constante prestaties, zeer snel, teamspeler en teamleider. Ergens denk ik dat hij zelfs boven Verstappen uitkomt. Met name qua total approach. Verschil is bijna nihil trouwens maar als ik iemand moet aanwijzen dan is dat Russell dit jaar.
    Leclerc is snel.. qua pure snelheid zelfs de snelste.. maar het gaat om totale pakket - en daar gaan Russell en Verstappen hem zeker voorbij.
    Iemand die me ook verrast heeft en uiteindelijk onmogelijke dingen met die Haas deed - was Bearman. Dat was een zeer snelle ontwikkeling als je kijkt hoe hij zijn seizoen begon. Nog zon jaartje en gaan we afscheid nemen van Ocon.

    • + 0
    • 30 dec 2025 - 15:41

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar