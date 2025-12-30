Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net.

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Welke coureur stak er los van Verstappen bovenuit?

Danny Sosef - George Russell

“Lastig kiezen. Yuki Tsunoda stak er bovenuit, qua hoe slecht hij was! Anders zou ik George Russell zeggen. Zeer stabiel, slechts één keer geen punten en dat was in Monaco met een elfde plaats. Maar ook die race is hij net als alle andere races gefinisht, als enige!”.

Jeroen Immink - George Russell

“Russell was na Verstappen de beste coureur van 2025. Zonder enige twijfel, hij heeft na het vertrek van Lewis Hamilton richting Ferrari, de positie van eerste Mercedes-coureur met beide handen aangepakt. Snel, degelijk en bijna foutloos verzamelde hij toch twee overwinningen en een rits podiums.”

“Het is inderdaad een matennaaier en hij is heel politiek correct, maar wel eentje om in de gaten te houden. Mocht Mercedes de beste auto bouwen, zoals de halve wereld verwacht, dan kan Russell een van de topfavorieten zijn voor de wereldtitel in 2026.”

Bob Plaizier - Carlos Sainz

“Het makkelijke antwoord op deze vraag is natuurlijk Lando Norris. Hij werd immers wereldkampioen en reed een geweldig seizoen. Maar hij maakte eigenlijk teveel foutjes om te zeggen dat hij er echt bovenuit stak.”

“Hadjar dan? Hij was immers een geweldige rookie, en liet zien dat hij kon racen als een ervaren rot. Nee, ook niet, want mijn stem gaat uit naar Carlos Sainz. Weg worden gestuurd bij Ferrari, crashen in de openingsrace en strijden met de stabiele Alexander Albon, het leest als een soort recept voor een rampjaar.”

“Dat werd het niet; Sainz deed het beter dan verwacht. Sainz deed wat hij altijd doet: stabiel presteren en zich niet laten leiden door tegenslagen. Hij scoorde twee podiumplaatsen, één sprintpodium en was eigenlijk net zo goed als Albon.”

“Hij pakte zelfs meer podiumplaatsen dan Lewis Hamilton, die hem opvolgde bij Ferrari. Sainz reed rond alsof er geen druk was, en was eigenlijk de beste coureur na Verstappen. In een middenveldwagen zo presteren bij een nieuw team, dat verdient niets meer dan een applausje.”

Jesse Jansen - Oscar Piastri

“Buiten Verstappen en Bearman, heeft Oscar Piastri mij echt verbaasd. Ondanks de enorme dip die hij tegen het einde van het seizoen kende, was Piastri de coureur die mij tot aan de Grand Prix van Nederland het meeste heeft verrast.”