user icon
icon

Williams laat fans testlivery bepalen voor nieuw F1-seizoen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams laat fans testlivery bepalen voor nieuw F1-seizoen

Williams geeft F1-fans opnieuw de kans om mee te beslissen over hun uiterlijk. Dit keer mogen fans namelijk de livery kiezen die het team zal gebruiken tijdens de wintertests van volgend jaar. Via de officiële website kan tot 16 december worden gestemd. Het is bovendien niet de eerste keer dat Williams de hulp van fans inschakelt; de afgelopen jaren koos het team vaker ontwerpen die door de achterban werden geselecteerd. 

Meer over Williams Sainz steunt Norris en deelt waarschuwing uit aan Verstappen

Sainz steunt Norris en deelt waarschuwing uit aan Verstappen

4 dec
 Sainz dolblij voor Norris: "Hij is namelijk niet het stereotype wereldkampioen"

Sainz dolblij voor Norris: "Hij is namelijk niet het stereotype wereldkampioen"

8 dec

Ook nu draait het om een eerbetoon aan de trouwe supporters. De gekozen livery zal worden gebruikt in Barcelona en Bahrein tijdens de wintertests, waar Williams gaat testen met Alex Albon en Carlos Sainz. In 2026 krijgen de fans dus opnieuw de kans om een livery te kiezen, al gaat het dan uitsluitend om testauto's.

Eerbetoon aan de fans

Teambaas James Vowles laat op de site weten dat dit mede mogelijk wordt gemaakt door de trouwe fans die iedere race op de tribunes zitten. De winnende livery gaat gebruikt worden tijdens de sessies in Barcelona en Bahrein. Vowles legt uit: "Een van de dingen waar we dit jaar van genoten hebben, is om te zien dat steeds meer fans trots blauw dragen om Williams te steunen in de weg terug naar de top."

"Er is geen betere manier om 2026 te beginnen dan door onze miljoenen fans een kans te geven om te kiezen hoe de FW48 eruitziet tijdens haar eerste ronden. Het wordt bijzonder voor het team en het is een eer om de fanlivery te gebruiken, terwijl we aan een nieuw tijdperk voor de sport beginnen", zo stelt de teambaas. 

Ook Williams-coureur Alex Albon heeft zich uitgelaten over de fans: "We zien de ongelofelijke passie en toewijding van de Williams-fans bij iedere race, maar ook in de duizenden steunbetuigingen die helpen om het team vooruit te stuwen. Ik kan niet wachten om te zien welke van deze zes briljante ontwerpen ze voor ons gaan kiezen om het tijdperk van 2026 af te trappen met de test in Barcelona. Kies je favoriete versie van het Williams-blauw en stem nu!"

Williams kende een goed seizoen

Williams heeft zijn beste seizoen sinds 2017 gereden en kende een enorme groei in 2025. De coureurs eindigden respectievelijk op de achtste en negende plaats en Williams hoopt dan ook de sterke vorm door te trekken naar 2026. Hoe competitief het team daadwerkelijk wordt komend seizoen, is pas tijdens het Grand Prix-weekend van Australië bekend.

 

F1 Nieuws Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 313
  • Podiums 2
  • Grand Prix 128
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×