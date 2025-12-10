Williams geeft F1-fans opnieuw de kans om mee te beslissen over hun uiterlijk. Dit keer mogen fans namelijk de livery kiezen die het team zal gebruiken tijdens de wintertests van volgend jaar. Via de officiële website kan tot 16 december worden gestemd. Het is bovendien niet de eerste keer dat Williams de hulp van fans inschakelt; de afgelopen jaren koos het team vaker ontwerpen die door de achterban werden geselecteerd.

Ook nu draait het om een eerbetoon aan de trouwe supporters. De gekozen livery zal worden gebruikt in Barcelona en Bahrein tijdens de wintertests, waar Williams gaat testen met Alex Albon en Carlos Sainz. In 2026 krijgen de fans dus opnieuw de kans om een livery te kiezen, al gaat het dan uitsluitend om testauto's.

Eerbetoon aan de fans

Teambaas James Vowles laat op de site weten dat dit mede mogelijk wordt gemaakt door de trouwe fans die iedere race op de tribunes zitten. De winnende livery gaat gebruikt worden tijdens de sessies in Barcelona en Bahrein. Vowles legt uit: "Een van de dingen waar we dit jaar van genoten hebben, is om te zien dat steeds meer fans trots blauw dragen om Williams te steunen in de weg terug naar de top."

"Er is geen betere manier om 2026 te beginnen dan door onze miljoenen fans een kans te geven om te kiezen hoe de FW48 eruitziet tijdens haar eerste ronden. Het wordt bijzonder voor het team en het is een eer om de fanlivery te gebruiken, terwijl we aan een nieuw tijdperk voor de sport beginnen", zo stelt de teambaas.

Ook Williams-coureur Alex Albon heeft zich uitgelaten over de fans: "We zien de ongelofelijke passie en toewijding van de Williams-fans bij iedere race, maar ook in de duizenden steunbetuigingen die helpen om het team vooruit te stuwen. Ik kan niet wachten om te zien welke van deze zes briljante ontwerpen ze voor ons gaan kiezen om het tijdperk van 2026 af te trappen met de test in Barcelona. Kies je favoriete versie van het Williams-blauw en stem nu!"

Williams kende een goed seizoen

Williams heeft zijn beste seizoen sinds 2017 gereden en kende een enorme groei in 2025. De coureurs eindigden respectievelijk op de achtste en negende plaats en Williams hoopt dan ook de sterke vorm door te trekken naar 2026. Hoe competitief het team daadwerkelijk wordt komend seizoen, is pas tijdens het Grand Prix-weekend van Australië bekend.