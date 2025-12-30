Jack Doohan heeft een pijnlijk jaar achter de rug. De Australiër begon aan het seizoen als Alpine-coureur, maar werd na een paar races vervangen door Franco Colapinto. Doohan lijkt nu definitief afscheid te nemen van Alpine met een opvallende post op Instagram.

Doohan werd eind 2024 aangewezen als de vervanger van Esteban Ocon bij het team van Alpine. Hij maakte dat jaar in Abu Dhabi zijn debuut in de Formule 1, en mocht zich daarna gaan voorbereiden op zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse. Al snel werd echter duidelijk dat Alpine andere plannen had, en dat Doohan moest gaan vechten voor zijn toekomst in de koningsklasse.

Alpine had de Argentijn Franco Colapinto aangetrokken als de nieuwe derde coureur, en hij leek te azen op het zitje van Doohan. De Australiër moest presteren, maar kreeg het niet voor elkaar om zijn toekomst veilig te stellen. Na de Grand Prix van Miami volgde het nieuws dat Colapinto hem zou gaan vervangen, en Doohan bracht de rest van het jaar door op de reservebank.

Neemt Doohan afscheid van Alpine?

Doohans toekomst was onduidelijk, maar hij lijkt nu definitief afscheid te nemen van het team van Alpine. Op Instagram deelde Doohan een serie foto's waarop te zien is hoe hij personeel van Alpine knuffelt en groet. Bij de post staat geen begeleidende tekst, en fans en Alpine-personeel lijken afscheid van hem te nemen in de reacties. Voor Doohan is het het einde van een pijnlijk jaar waarin zijn droom veranderde in een nachtmerrie.

Waar ligt de toekomst van Doohan?

Doohans toekomstplannen zijn nog niet duidelijk, al lijkt het erop dat hij vertrekt naar Japan. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de Super Formula, en nam eerder deze maand deel aan een test op het circuit van Suzuka. Deze testweek verliep dramatisch voor Doohan, want hij crashte drie keer in dezelfde bocht.