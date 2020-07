VT1: Max Verstappen domineert met snelste tijd voor Hamilton

De eerste vrije training is verrassend genoeg als snelste afgesloten door Max Verstappen. De Nederlander rijdt met nieuwe onderdelen op zijn RB16 en die lijken tot nu toe erg goed te werken. Verstappen domineerde de training en sluit hem af met bijna 5 tienden voorsprong op Lewis Hamilton in de Mercedes.

Lance Stroll eindigt als derde in de roze Mercedes van Racing Point. Alexander Albon moest met zijn nieuwe engineer nog altijd 7 tienden toegeven op Verstappen maar eindigt op de vierde plaats. De top 10 wordt voltooid door Leclerc, Bottas, Ocon, Ricciardo, Hulkenberg en Kvyat.

Giovinazzi en Hulkenberg

Antonio Giovinazzi zorgde halverwege de training voor een rode vlag. De Italiaan spinde van de baan en reed daarna terug richting de pitbox, waarbij hij zijn banden kapot reed en stukken bodywork eraf vlogen. Bekijk hier de video van het incident, waarvoor de Alfa Romeo-coureur zich moet verantwoorden bij de stewards.

Nico Hulkenberg, die vanuit het niets zijn comeback maakt, had geen last van dat moment en reed naar een keurige zevende tijd. Koud in de auto had de Duitser het naar zijn zin toen hij de zitpositie nog goed moest stellen.