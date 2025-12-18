Max Verstappen heeft een onrustig jaar in de Formule 1 achter de rug. Hij werd in de zomer in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en die geruchten werden alleen maar luider toen hij en Toto Wolff allebei op Sardinië werden gespot. Lachend kijkt Verstappen terug op deze situatie.

In de zomer waren er grote problemen bij het team van Red Bull Racing. De prestaties vielen tegen, teambaas Christian Horner was vertrokken en Verstappen mopperde over de performance van het team. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeerde te profiteren van de situatie, en flirtte opzichtig met Verstappen. Het zorgde voor veel geruchten, en die verhalen werden steeds groter toen bleek dat Verstappen en Wolff allebei met hun boten voor de kust van Sardinië lagen.

Het zorgde voor een soort geruchtenstroom, en dagenlang deden fans hun best om te kijken waar de boten zich bevonden. Op een gegeven ogenblik gingen er zelfs foto's rond van de twee boten die naast elkaar voor anker lagen. Er werd gesuggereerd dat er hier onderhandelingen plaatsvonden, maar Verstappen maakte al snel duidelijk dat er helemaal niets aan de hand was. Hij bleef bij Red Bull, en begon weer te winnen in de tweede seizoenshelft.

'Oh, shit!'

In het eindejaarsinterview met Viaplay wordt Verstappen gevraagd of hij nu nog iets hoort over Mercedes: "Nee, nu niet. Ik heb duidelijk gezegd dat ik blijf. Maar dat we naast elkaar op vakantie waren, hielp natuurlijk niet! Maar ja, je gaat op vakantie. Ik vind Sardinië heel leuk, hij vindt Sardinië leuk."

Het was in ieder geval niet de bedoeling dat ze elkaar zouden ontmoeten, zo legt Verstappen uit: "Nee, nee. We kwamen aan, omdat je op een gegeven moment de leuke plekken wel kent. Dat je boot daar dan ligt... Ik kwam letterlijk aan en dacht: 'Oh, shit!' Dan zwaai je naar elkaar, ga je even lunchen en spelen de kinderen met elkaar."

Verstappen zag de geruchten aankomen

Verstappen begreep toen wel dat er roddels zouden komen: "Ja, je kan die boot natuurlijk volgen. Dat hoort erbij. Als je daar uiteindelijk bent, praat je over veel zaken, ook buiten de Formule 1. We kunnen goed met elkaar opschieten. Dat is sinds 2021 natuurlijk heel erg veranderd. Je kan ook echt leuke gesprekken met hem en met zijn vrouw Susie hebben. Het is heel gezellig."

'Moet gewoon kunnen'

Volgens Verstappen moeten mensen er ook niet te veel achter zoeken: "Ik vind ook wel dat het kan. Heel veel mensen denken altijd, dat als je bijvoorbeeld met een andere teambaas praat, dat dat meteen over jouw contract gaat. Blijkbaar denken mensen dat dat niet mag of kan. Ik denk dat ik nu ook wat relaxter in mijn leven sta, dus het is ook belangrijk om een beetje te genieten, toch?"