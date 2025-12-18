user icon
Uitgesproken Hamilton aangevallen: "Hij is geen engineer"

Uitgesproken Hamilton aangevallen: "Hij is geen engineer"

Lewis Hamilton heeft een teleurstellend eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De Brit eist nu veranderingen binnen Ferrari in de hoop dat de prestaties daardoor verbeteren. Volgens voormalig Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene moet Hamilton zich hier niet mee bemoeien.

Hamiltons overstap van Mercedes naar Ferrari was begin dit jaar dagenlang wereldnieuws. Toen hij zijn eerste TPC-test voor het merk afwerkte, stond het rijen dik rondom het circuit van Fiorano. De verwachtingen waren dan ook torenhoog, maar al snel zakte hij vol door het ijs. In de eerste Grand Prix van het jaar in Australië kreeg hij niets voor elkaar, waarna hij in China wel de sprintrace wist te winnen.

In de weken daarna ging het steeds minder en minder met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werd verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc, en in de laatste drie raceweekenden van het seizoen ging het mis. Hij wist drie keer op rij niet door Q1 te komen in de kwalificaties, en hij stelde dat er iets moet veranderen binnen het team.

Vergelijking met Vettel

Voormalig Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene is van mening dat Hamilton zich op het rijden moet focussen. Bij Sky Sports Italia trekt hij de vergelijking met Sebastian Vettel: "Hij stuurde ook dossiers met suggesties voor verbeteringen. Hij schreef, sprak en deelde alles." Die documenten sloegen volgens de Italiaan nergens op: "Ze waren bijna nutteloos. Ik wil niets negatiefs zeggen over Sebastian, maar iedereen moet zich met zijn eigen taken bezighouden."

'Hij moet relevante feedback geven'

Volgens Arrivabene moet Hamilton zich ook niet bemoeien met dit soort zaken: "Als een coureur denkt dat hij een engineer is, dan is het einde zoek. Dan is het echt helemaal afgelopen. Coureurs brengen twee of drie dagen door in de simulator en krijgen dan een soort algemene indruk. De duivel zit hier echter in de details. Als de auto dan op het circuit is, dan moet de coureur relevante feedback gaan geven. Daarna is het aan de engineers om gerichte verbeteringen door te voeren."

NicoS

Posts: 19.889

“Als de auto dan op het circuit is, dan moet de coureur relevante feedback gaan geven. Daarna is het aan de engineers om gerichte verbeteringen door te voeren."
Kijk, Arie van Bene snapt hoe het werkt…….;)

  • 2
  • 18 dec 2025 - 18:15
Reacties (5)

  • NicoS

    Posts: 19.889

    “Als de auto dan op het circuit is, dan moet de coureur relevante feedback gaan geven. Daarna is het aan de engineers om gerichte verbeteringen door te voeren."
    Kijk, Arie van Bene snapt hoe het werkt…….;)

    • + 2
    • 18 dec 2025 - 18:15
    • koppie toe

      Posts: 5.057

      Ik heb dit artikel onlangs op een heel andere manier gelezen.
      Heeel andere woorden gebruikt in ieder geval.

      • + 1
      • 18 dec 2025 - 19:18
    • koppie toe

      Posts: 5.057

      Zoek op,
      "Ex-Ferrari-teambaas tikt Hamilton op de vingers: ‘Moet zich geen ingenieur wanen"

      • + 1
      • 18 dec 2025 - 19:25
  • HermanInDeZon

    Posts: 481

    Arrivabene moet zich ook niet bemoeien met het team dat hem heeft ontslagen.

    Dat de feedback van Vettel nutteloos was, daar heeft hij recht van spreken over maar hoe kan die man nu weten wat de waarde of de inhoud van Hamilton's feedback is?

    En je kan het Hamilton ook niet kwalijk nemen dat hij -iets- probeert te doen met een stel engineers dat met Leclerc verdomme al jaren één van de snelste coureurs van het veld heeft en er nog niet in slaagt verbeteringen door te brengen

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 19:13
    • Larry Perkins

      Posts: 62.183

      Net als ieder ander mag Arrivabene gewoon zijn mening geven @HermanInDeZon, en Hamilton had de afgelopen jaren beter gepresteerd indien hij meer werk had gemaakt van het aanpassen van zijn rijstijl aan grondeffect auto's.
      Dan nog had Leclerc hem vermoedelijk wel verslagen maar was hij minder gedeclasseerd en wellicht hadden zijn documenten (excuses?) dan ook meer waarde gehad...

      • + 2
      • 18 dec 2025 - 19:58

