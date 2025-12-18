Lewis Hamilton heeft een teleurstellend eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De Brit eist nu veranderingen binnen Ferrari in de hoop dat de prestaties daardoor verbeteren. Volgens voormalig Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene moet Hamilton zich hier niet mee bemoeien.

Hamiltons overstap van Mercedes naar Ferrari was begin dit jaar dagenlang wereldnieuws. Toen hij zijn eerste TPC-test voor het merk afwerkte, stond het rijen dik rondom het circuit van Fiorano. De verwachtingen waren dan ook torenhoog, maar al snel zakte hij vol door het ijs. In de eerste Grand Prix van het jaar in Australië kreeg hij niets voor elkaar, waarna hij in China wel de sprintrace wist te winnen.

In de weken daarna ging het steeds minder en minder met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werd verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc, en in de laatste drie raceweekenden van het seizoen ging het mis. Hij wist drie keer op rij niet door Q1 te komen in de kwalificaties, en hij stelde dat er iets moet veranderen binnen het team.

Vergelijking met Vettel

Voormalig Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene is van mening dat Hamilton zich op het rijden moet focussen. Bij Sky Sports Italia trekt hij de vergelijking met Sebastian Vettel: "Hij stuurde ook dossiers met suggesties voor verbeteringen. Hij schreef, sprak en deelde alles." Die documenten sloegen volgens de Italiaan nergens op: "Ze waren bijna nutteloos. Ik wil niets negatiefs zeggen over Sebastian, maar iedereen moet zich met zijn eigen taken bezighouden."

'Hij moet relevante feedback geven'

Volgens Arrivabene moet Hamilton zich ook niet bemoeien met dit soort zaken: "Als een coureur denkt dat hij een engineer is, dan is het einde zoek. Dan is het echt helemaal afgelopen. Coureurs brengen twee of drie dagen door in de simulator en krijgen dan een soort algemene indruk. De duivel zit hier echter in de details. Als de auto dan op het circuit is, dan moet de coureur relevante feedback gaan geven. Daarna is het aan de engineers om gerichte verbeteringen door te voeren."