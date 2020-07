Antonio Giovinazzi hoopt nog altijd te kunnen racen voor Ferrari maar zal dan wel zijn niveau moeten opkrikken. De Italiaan legt het nog altijd vaak af tegen zijn ervaren teamgenoot Kimi Raikkonen.

Alfa Romeo lijkt dan ook nog niet te willen beslissen of Giovinazzi volgend seizoen in het stoeltje blijft. De mensen op de pitmuur waren zojuist echter niet blij met hem want tijdens een spin trapte de Italiaan zo hard op de rem dat zijn banden lang over het asfalt schraapten waardoor de banden kapot gingen.

Giovinazzi ging echter op volle snelheid terug naar de pits waardoor de banden zichzelf kapot sneden en als gevolg daarvan het chassis beschadigd raakte, zoals de bodemplaat. Hierna werd er een rode vlag gezwaaid om de troep op te ruimen. Bekijk hieronder de video.