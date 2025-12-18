user icon
Villeneuve weet meer van Red Bull: "Ze bouwen de auto om Verstappen heen"

Villeneuve weet meer van Red Bull: "Ze bouwen de auto om Verstappen heen"

Jacques Villeneuve gelooft niet in het hardnekkige verhaal dat Red Bull Racing zijn Formule 1-auto’s volledig afstemt op Max Verstappen. Volgens de wereldkampioen van 1997 is het verschil met diens teamgenoten vooral terug te voeren op Verstappens uitzonderlijke gevoel voor wat een auto nodig heeft om sneller te worden.

Red Bull fungeerde in 2025 in het constructeurskampioenschap opnieuw als een uitgesproken eenmansteam. Verstappen was goed voor 421 van de 451 punten van de Oostenrijkse renstal, die Liam Lawson al na twee raceweekenden aan de kant schoof en verving door Yuki Tsunoda. Het is een patroon dat al jaren zichtbaar is. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 is geen enkele teamgenoot structureel in de buurt gekomen van Verstappen. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en recent ook Lawson en Tsunoda liepen allemaal tegen hetzelfde probleem aan.

Villeneuve lijkt meer te weten

De verklaring wordt vaak gezocht in de ontwikkeling van de Red Bull-bolide. Die zou volledig zijn toegesneden op de rijstijl en wensen van Verstappen, waardoor de tweede coureur zich nauwelijks thuis voelt in de auto. Villeneuve veegt dat idee van tafel. “Iedereen zegt: ‘De auto is gemaakt voor Max, arme tweede coureur’, maar zo werkt het niet,” stelt de Canadees in de High Performance-podcast. “Max werkt constant mee om de auto beter te maken.”

Volgens Villeneuve zit juist daar het verschil. “Als je niet in staat bent om met die auto om te gaan of tijdens het seizoen te begrijpen waar de problemen zitten, ga je steeds langzamer lijken. Niet omdat jij slechter wordt, maar omdat Max steeds sneller wordt,” legt hij uit. “Hij begrijpt wat er met de auto gebeurt. Daardoor werkt Red Bull automatisch met hem samen en wordt de auto voor de ander steeds lastiger te besturen.”

Villeneuve ziet zijn theorie bevestigd in de jaren van Sergio Pérez. “Elk seizoen begonnen ze min of meer op hetzelfde niveau. Pérez werd niet langzamer, Max werd sneller en sneller. Dat is het echte verschil.”

Villeneuve omschrijft de RB21

De sleutel ligt volgens Villeneuve in het technische inzicht van Verstappen. De Nederlander voelt precies aan waar het probleem zit. “Soms heb je onderstuur omdat de voorkant te zacht is, soms omdat die te stijf is. En soms hangt het af van wat er op dat moment gebeurt,” aldus Villeneuve. “Daar komt de aerodynamica nog bij. Hoe dichter je bij de grond zit, hoe meer grip je hebt. Dat vraagt om een stijve auto, maar zo’n auto glijdt mechanisch weer sneller.”

Het draait volgens Villeneuve om het vinden van die ene perfecte balans. “Je moet in een zone komen waarin de auto een verlengstuk van je lichaam wordt en je er niet meer over hoeft na te denken. Slechts heel weinig coureurs zijn daartoe in staat,” stelt hij.

In 2026 krijgt Verstappen bij Red Bull opnieuw een nieuwe teamgenoot. Yuki Tsunoda moest na de Grand Prix van Abu Dhabi vertrekken, waarna Isack Hadjar – na een sterk debuutseizoen bij Racing Bulls – wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht. Voor de Fransman wacht meteen de zwaarste meetlat van het Formule 1-veld.

koppie toe

Posts: 5.054

Titel vs artikel?

Dacht al, heeft Villeneuve opeens andere gedachten? Maar nee gelukkig niet.

  • 1
  • 18 dec 2025 - 16:56
Reacties (3)

  • StevenQ

    Posts: 9.910

    Begrijpt de schrijver van dit artikel soms niet wat Villeneuve hier zegt als ik de titel lees?

    want hij zegt dus dat Max de afstelling van de auto beter begrijpt en de auto meer naar zijn smaak weet af te stellen en dat zijn teamgenoten dat minder goed kunnen, niet dat de auto "om Max word heen gebouwd"

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 17:30
  • Golf-GTI

    Posts: 1.650

    En precies dit kunnen Politik en Mario niet begrijpen....

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 17:46

