VT3: Verstappen wederom de snelste op COTA, Norris verrassend derde

Max Verstappen kan met een goed gevoel naar de kwalificatie in de Verenigde Staten toewerken. De Red Bull-coureur reed de snelste tijd tijdens derde vrije training en bleef daardoor Sebastian Vettel en de verrassende Lando Norris voor.

Om 19.00 uur Nederlandse tijd gingen de lampen op groen voor de derde vrije training op het Circuit of the Americas. Het eerste kwartier van de sessie verliep relatief rustig: de meeste coureurs kwamen even het asfalt op voor een installatieronde, waarna Romain Grosjean na een klein kwartier de eerste was die een rondetijd noteerde.

Grote motorproblemen voor Leclerc

Daarna ontstonden er problemen voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur meldde zich voor het eerst op de baan toen hij getroffen werd door een technisch probleem. Leclerc moest zijn auto daardoor noodgedwongen aan de kant parkeren in de negentiende bocht, waardoor zijn training erop zat. Kort na de training werd bekend dat Ferrari de motor in zijn bolide gewisseld heeft, wat wijst op een kapotte krachtbron tijdens VT3.

Kort daarna zorgde Vettel ervoor dat Ferrari even bovenaan de tijdenlijst kwam te staan, door eerst een 1:34.733 en daarna een 1:34.441 te rijden. Die eerste positie moest de Duitser echter al snel afstaan aan Verstappen, die op zijn beurt Valtteri Bottas aan zich voorbij zag komen. De Fin reed een 1:33.904, maar dat zou uiteindelijk niet genoeg blijken om de sessie op de eerste plaats te beëindigen.

In eerste instantie leek die eer even naar Vettel te gaan, want de Duitser ging in zijn laatste run naar een 1:33.523. Verstappen reed eerst de tweede tijd, maar ging in zijn tweede ronde van de stint naar een 1:33.305. Daarmee was de Nederlander dus twee tienden sneller dan Vettel. De nummer 3 van de derde vrije training was een verrassende naam: Norris gaf een halve seconde toe op Verstappen en dat was voldoende voor P3.

Op de vierde en vijfde posities volgden de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, met de tweede Red Bull van Alexander Albon op de zesde positie. Carlos Sainz positioneerde zich op de zevende positie, gevolgd door Kimi Raikkonen, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo op de tiende positie