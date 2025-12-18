user icon
Schumacher geeft uitsluitsel over Vettel: Keert de Duitser terug bij Red Bull?

Schumacher geeft uitsluitsel over Vettel: Keert de Duitser terug bij Red Bull?

Het aangekondigde vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing markeert volgens Ralf Schumacher het definitieve einde van een tijdperk in de Formule 1. De voormalig F1-coureur ziet het afscheid niet alleen als het verdwijnen van een invloedrijke figuur, maar vooral als een bevestiging dat de machtsstructuur binnen Red Bull fundamenteel is veranderd.

Afgelopen week maakte Red Bull bekend dat Marko gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. Hiermee kwam een einde aan een tijdperk van de ontdekker van Max Verstappen in de Formule 1.

Schumacher snapt vertrek Marko

Volgens Schumacher was het slechts een kwestie van tijd voordat Marko zou afhaken. In de Backstage Boxengasse-podcast legt hij uit dat de Oostenrijker altijd duidelijk is geweest over zijn rol. Zodra hij niet meer kon beslissen zoals hij gewend was, verdween ook het plezier. “Als jouw ideeën telkens worden gepasseerd, dan verdwijnt het gevoel dat je echt nodig bent”, zo stelde hij.

Toch overheerst bij Schumacher vooral respect voor wat Marko heeft neergezet. Hij wijst op de indrukwekkende erelijst: vier wereldtitels met Sebastian Vettel, vier met Max Verstappen en meerdere constructeurstitels. “Het was mooier geweest als hij bij een titel van Max op een groot podium afscheid had kunnen nemen.”

Marko blijft nog wel bezig

Aan de andere kant denkt Schumacher dat Marko hier zelf bewust voor heeft gekozen. De Oostenrijker is nooit iemand geweest die graag in de spotlights stond en zou een groot eerbetoon liever vermijden. “Helmut is iemand die liever stil vertrekt dan uitgebreid in het middelpunt staat. Hij is succesvol, heeft veel interesses en projecten. Het is niet zo dat hij in een leeg gat valt.”

Sportief gezien ziet Schumacher die leegte wél ontstaan bij Red Bull. Met name binnen het juniorprogramma laat Marko een gat achter. Het begeleiden en scouten van jong talent vraagt volgens hem veel tijd, aandacht en aanwezigheid, ook buiten de raceweekenden om. Red Bull investeert daar zwaar in en zal die rol opnieuw moeten invullen. Achter de schermen wordt daar volgens Schumacher al aan gewerkt.

Is Vettel een optie voor Red Bull?

Over een mogelijke opvolger wil hij weinig kwijt. Wel benadrukt hij dat het geen voor de hand liggende keuze zal zijn. Eén naam kan hij alvast uitsluiten: Sebastian Vettel. Daarmee houdt Schumacher de deur verder open en voedt hij de speculatie. De gesprekken lopen al, zo klinkt het, en de uiteindelijke beslissing zal verrassend zijn.

“Het wordt een grote verrassing. Vettel wordt het zeker niet. Ik ben zelf ook benieuwd hoe dat eruit gaat zien”, zo sloot Schumacher geheimzinnig af. 

Larry Perkins

Posts: 62.164

Lag de seit er bij jullie ook uit?

  • 3
  • 18 dec 2025 - 09:05
Reacties (11)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.165

    Lag de seit er bij jullie ook uit?

    • + 3
    • 18 dec 2025 - 09:05
    • koppie toe

      Posts: 5.050

      Ja gisteravond.
      Vanaf een uur of 6.

      • + 1
      • 18 dec 2025 - 09:13
    • koppie toe

      Posts: 5.050

      Ik dacht dat het aan mij lag omdat het laden van de sait bij mij al een paar maanden erg lang duurde.
      Ben ik ik de mail geklommen en kreeg uitleg van Danny.
      Nu weet ik ook dat nog voor het nieuwe seizoen de sait compleet vernieuwd gaar worden en de prullenbakken in notificaties ook weer terug komen.
      Ze zijn bezig met een nieuwe technische ondersteuning.
      Je hoort het hier als eerste. ;)

      • + 3
      • 18 dec 2025 - 09:20
    • Larry Perkins

      Posts: 62.165

      Thanx!

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 09:24
    • Golf-GTI

      Posts: 1.649

      En ik dacht hier (vier) spannende reacties te vinden op het artikel......

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 09:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.069

      Yep, en niet alleen deze sait, maar ook 'n andere sait waar ik dagelijks op te vinden ben.
      Die sait hadden ze gehackt en zo zijn ze aan mijn gegevens gekomen en mag ik voor straf niet meer op deze sait komen van m'n vriendin.
      Naam van die sait?...P*rn*hub.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 10:25
    • Pietje Bell

      Posts: 32.481

      Even ter aanvulling van @Koppie's info. Drie maanden geleden toen ik mijn beklag deed over de titels die vaak niet overeenkomen met de inhoud van het artikel schreef hij dat ze bezig zijn met een nieuw technologisch systeem wat ver voor zijn tijd uit is, en dat komt eind dit jaar begin volgend jaar op de markt.
      Dan komt er ook een nieuwe site, met meer mogelijkheden. Dan gaan ze mogelijk ook werken met titels voor vast bezoek, en titels voor mensen zonder een gebruikersaccount.
      Kennelijk zijn ze daar nu dus mee bezig, want de site lag er idd gisteren vanaf 16:30u tot later op de avond uit. En vanmorgen dus weer.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 10:57
    • Larry Perkins

      Posts: 62.165

      Welk artikel @Golf-GTI?
      Bedoel je die tekst met kop bovenaan?
      Niet gelezen...

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 11:18
    • Golf-GTI

      Posts: 1.649

      Larry zie mijn puntjes …..

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 12:57
    • Larry Perkins

      Posts: 62.165

      Zag wel dat het sarcasme was @Golf-GTI, wou slechts ff met je meedoen.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 14:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.069

    "Eén naam kan hij alvast uitsluiten: Sebastian Vettel. Daarmee houdt Schumacher de deur verder open en voedt hij de speculatie. De gesprekken lopen al, zo klinkt het, en de uiteindelijke beslissing zal verrassend zijn".

    Ik denk dat Ralf zichzelf bedoelt.
    Ralf wil zelf graag in de voetsporen treden van ouwvriend Helmut.
    Maar dat zal, om de bekende redenen, niet mijn vriend worden....als je begrijpt wat ik bedoel.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 11:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
