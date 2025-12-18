Het aangekondigde vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing markeert volgens Ralf Schumacher het definitieve einde van een tijdperk in de Formule 1. De voormalig F1-coureur ziet het afscheid niet alleen als het verdwijnen van een invloedrijke figuur, maar vooral als een bevestiging dat de machtsstructuur binnen Red Bull fundamenteel is veranderd.

Afgelopen week maakte Red Bull bekend dat Marko gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. Hiermee kwam een einde aan een tijdperk van de ontdekker van Max Verstappen in de Formule 1.

Schumacher snapt vertrek Marko

Volgens Schumacher was het slechts een kwestie van tijd voordat Marko zou afhaken. In de Backstage Boxengasse-podcast legt hij uit dat de Oostenrijker altijd duidelijk is geweest over zijn rol. Zodra hij niet meer kon beslissen zoals hij gewend was, verdween ook het plezier. “Als jouw ideeën telkens worden gepasseerd, dan verdwijnt het gevoel dat je echt nodig bent”, zo stelde hij.

Toch overheerst bij Schumacher vooral respect voor wat Marko heeft neergezet. Hij wijst op de indrukwekkende erelijst: vier wereldtitels met Sebastian Vettel, vier met Max Verstappen en meerdere constructeurstitels. “Het was mooier geweest als hij bij een titel van Max op een groot podium afscheid had kunnen nemen.”

Marko blijft nog wel bezig

Aan de andere kant denkt Schumacher dat Marko hier zelf bewust voor heeft gekozen. De Oostenrijker is nooit iemand geweest die graag in de spotlights stond en zou een groot eerbetoon liever vermijden. “Helmut is iemand die liever stil vertrekt dan uitgebreid in het middelpunt staat. Hij is succesvol, heeft veel interesses en projecten. Het is niet zo dat hij in een leeg gat valt.”

Sportief gezien ziet Schumacher die leegte wél ontstaan bij Red Bull. Met name binnen het juniorprogramma laat Marko een gat achter. Het begeleiden en scouten van jong talent vraagt volgens hem veel tijd, aandacht en aanwezigheid, ook buiten de raceweekenden om. Red Bull investeert daar zwaar in en zal die rol opnieuw moeten invullen. Achter de schermen wordt daar volgens Schumacher al aan gewerkt.

Is Vettel een optie voor Red Bull?

Over een mogelijke opvolger wil hij weinig kwijt. Wel benadrukt hij dat het geen voor de hand liggende keuze zal zijn. Eén naam kan hij alvast uitsluiten: Sebastian Vettel. Daarmee houdt Schumacher de deur verder open en voedt hij de speculatie. De gesprekken lopen al, zo klinkt het, en de uiteindelijke beslissing zal verrassend zijn.

“Het wordt een grote verrassing. Vettel wordt het zeker niet. Ik ben zelf ook benieuwd hoe dat eruit gaat zien”, zo sloot Schumacher geheimzinnig af.