VT2: Ferrari blijft domineren voor Mercedes

De tweede vrije training voor de Grand Prix van België is door Charles Leclerc afgesloten als snelste coureur op de baan. Waar het vanochtend zijn teamgenoot Vettel was, is het nu de andere Ferrari-coureur waardoor het Italiaanse team blijft domineren. Dit keer is het niet Red Bull achter de Ferrari's maar Mercedes.

De Ferrari's kenden niet direct problemen net als Mercedes, al kwam het Duitse team weer niet in de buurt. Op ruim 8 tienden achterstand zijn Bottas en Hamilton te vinden. Red Bull Racing kende minder geluk en vooral Max Verstappen had problemen met zijn Honda-motor.

Ook Sergio Perez kende problemen met zijn nieuwe Mercedes-motor. Enkele minuten voor het einde moest hij zijn motor uitzetten maar toen waren er al rook en vlammen te zien. Dit zal vermoedelijk voor een gridstraf gaan zorgen vanwege weer een nieuwe motor. Zo slecht zal de dag echter niet eindigen voor Perez, want later vandaag zal zijn 3-jarige contractverlenging officieel aangekondigd worden door Racing Point, zo kan GPToday.net melden.

De top tien wordt volgemaakt door Perez, Verstappen, Raikkonen, Stroll, Ricciardo en Albon.