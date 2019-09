VT1: Ferrari domineert voor Red Bull Racing

Max Verstappen was de eerste coureur die naar buiten ging tijdens de eerste vrije training. De Nederlander reed met flowvis op zijn Halo tijdens zijn eerste installatierondjes. Hij eindigde de eerste vrije training voor de Grand Prix van België als derde, ruim achter beide Ferrari's. Sebastian Vettel wist de snelste tijd te rijden voor teamgenoot Leclerc.

Zowel de Ferrari's als de Red Bulls zetten hun tijd neer op de zachte band, terwijl Mercedes-coureur Bottas en Hamilton op de medium-band de vijfde en zesde tijd wisten neer te zetten. De training van Hamilton was niet geheel vlekkeloos met motorproblemen in het begin van de sessie. Hij had daarna moeite om snelheid en ritme te vinden.

Opvallend waren de Racing Point-coureur op plek 7 en 9. Ricciardo sloot de training af op plaats 8 en Sainz op de 10e plaats.