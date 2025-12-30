De Formule 1-coureurs van 2025: George Russell, bijna foutloos

user icon
<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> George Russell, bijna foutloos

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel achttien: George Russell, de snelle stabiele factor.

Na het vertrek van Lewis Hamilton moest George Russell de kar trekken bij het team van Mercedes. Russell liet zien dat men niet aan hem moet twijfelen; hij reed een geweldig seizoen en maakte amper een foutje.

Naam: George Russell (Groot-Brittannië, 15 februari 1998)
Eindklassering 2025: Vierde
WK-punten: 319
Beste klassering: Eerste (Canada & Singapore)

Eind 2024 vertrok zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij Mercedes. Jarenlang was hij de kartrekker geweest bij de renstal. Hij bracht het team successen en was het grote boegbeeld. Hij vond het echter tijd worden voor een nieuw avontuur, en zette de stap naar Ferrari.

Mercedes wees de jonge debutant Andrea Kimi Antonelli aan als zijn opvolger, en George Russell mocht de kar gaan trekken. Hij werd voor het eerst de kopman van het team, terwijl hij in de afgelopen jaren Hamilton bijna elk weekend de baas was. Toch bleven mensen zich afvragen of Russell wel kopman kon spelen.

Betrouwbare factor

De Brit ontpopte zich in de afgelopen jaren tot betrouwbare factor, maar werd door veel mensen toch gezien als de man die Max Verstappen verbaal probeerde aan te vallen. Hij liet een paar keer mooie dingen zien, maar bleef eigenlijk vooral onder de radar van het grote publiek.

Dit jaar moest dat veranderen, en dat gebeurde. Russell reed een zeer stabiel seizoen, en maakte vrijwel geen fout. Bij de seizoensopener in het regenachtige Melbourne hield hij het hoofd koel, profiteerde hij van de spin van Oscar Piastri en werd hij knap derde.

In China herhaalde hij dit kunstje, waarna hij in Japan niet verder kwam dan de vijfde plaats. In Bahrein en Miami wist hij weer het podium te bereiken, terwijl de race op het circuit van Imola wat minder goed was.

De frustratie van Monaco

In Monaco beleefde Russell zijn zwaarste race van het seizoen. Op het iconische circuit is inhalen vrijwel onmogelijk, en een goede kwalificatie was een must. Russell liep echter tegen problemen aan, waardoor hij stil viel en vanuit het middenveld aan de race moest beginnen.

Hij kwam vast te zitten in het verkeer, en raakte zo gefrustreerd dat hij besloot een bocht af te snijden en de tijdstraf voor lief te nemen. De stewards hadden zijn trucje door en gaven hem een drive through penalty. Hierdoor werd hij slechts elfde, en werd hij op twee rondjes achterstand gereden. Het waren uiteindelijk de enige twee racerondjes die hij dit jaar niet aflegde.

Het weekend in Monaco was het enige smetje op Russells seizoen, en in Canada volgde het eerste hoogtepunt. In een weekend waar de McLarens het lieten afweten, pakte hij de handschoen op en wist hij de jagende Max Verstappen achter zich te houden.

Controverse

Hij won, en nam daarmee sportieve wraak op Verstappen. Enkele weken daarvoor waren ze immers geclasht in Spanje, Verstappen reed daar een gefrustreerde race en gaf Russell een ouderwetse beuk toen hij zijn positie moest teruggeven.

Het was één van de controversieelste momenten van het jaar, maar Russell liet zich er niet door afleiden. In de Europese zomer belandde hij even in een kort dipje, maar hij bleef wel scoren. Dit dipje lag niet per se aan hem, bij Mercedes was men namelijk de verkeerde kant opgegaan met de ontwikkeling.

Waar zijn teamgenoot Antonelli door de grond zakte, bleef Russell wel punten pakken en hield daardoor zijn goede run vast. Voor de zomerstop herstelde Russell zich met een podiumplaats in Hongarije, en na de zomer bleef hij in de eerste races ook een vaste bewoner van de top vijf.

Geweldige zege

In Singapore liet hij nogmaals zien uit het juiste racehout te zijn gesneden, en beloonde hij een snaarstrak weekend met de zege. Het zorgde voor veel vreugde bij de Brit, die een jaar eerder bijna van zijn stokje ging in de uitdagende omstandigheden.

Nieuwe titelfavoriet?

Russell liet dit jaar zien dat hij zeer zeker in staat is om de kar te trekken bij Mercedes. Hij betaalde al het vertrouwen dubbel en dwars uit, en bezweek ook niet onder de druk toen Max Verstappen in verband werd gebracht met zijn zitje. Het komt zelden voor dat een coureur zo’n stabiel seizoen rijdt, op één race na scoorde hij altijd punten, en uitvallen deed hij al helemaal niet. Hij moest uit de schaduw stappen van Hamilton, en dat deed hij met speels gemak.

Een jaar na het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen heeft niemand het meer over hem. Het nieuwe gezicht van Mercedes is George Russell, en als ze hem volgend jaar een snelle auto geven, dan kan hij zomaar de favoriet voor de wereldtitel worden.

Larry Perkins

Posts: 62.340

Nou Foutloos, op de foto heeft ie zijn helm weer af...

  • 2
  • 30 dec 2025 - 15:28
Reacties (8)

  • MaxRaw

    Posts: 954

    Nou Foutloos, Zandvoort al weer vergeten?

    • + 1
    • 30 dec 2025 - 15:07
  • Larry Perkins

    Posts: 62.340

    Nou Foutloos, op de foto heeft ie zijn helm weer af...

    • + 2
    • 30 dec 2025 - 15:28
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.951

    Eigenlijk is het maar goed dat Hamilton wegging want anders zou hij dit jaar compleet door Russell verslagen worden.. en ergens denk ik dat Hamilton dat ook aan zag komen - daarom ook naar Ferrari: het is niet erg verliezen van Leclerc en in 2026 heb je nieuwe kansen.

    Terug naar Russell.. als ik alles(total package) bij elkaar optel dan zou Russell eigenlijk de titel in 2025 moeten hebben. Hij was snel, betrouwbaar, berekenend, begrijpend, teamspeler, minimale fouten en zeer constant. Met de auto 0.2-0.3 sec sneller - zou hij zeker de titel in 2025 makkelijk winnen. Steeds meer denk ik dat Russell, Button en Rosberg de meest onderschatte coureurs ooit zijn.

    • + 2
    • 30 dec 2025 - 15:33
    • Starscreamer

      Posts: 1.371

      Nou nee..... Button en Rosberg waren in mijn ogen nooit onderschatte coureurs. Waren beide toppers en WC dat moet Russell nog bewijzen.

      • + 0
      • 30 dec 2025 - 16:42
  • Joeppp

    Posts: 8.204

    Russell is het niet en wordt het niet. Hij is lang bij Williams geparkeerd, langer dan verwacht. In de Mercedes doet hij ook niks speciaals. We roepen allemaal dat de Mercedes niet goed genoeg was voor de titel maar ik denk eerder dat de coureurs niet genoeg waren voor de auto. Na zijn lange wachtperiode bij Williams kreeg Russell dit jaar met heel veel moeite een contractverlenging. Niet de contractverlenging van een topcoureur maar eerder een contract waardoor Mercedes zsm van hem af kan. Russell praat veel, acteert goed, heeft af en toe een goede dag maar het is geen topmateriaal.

    • + 1
    • 30 dec 2025 - 16:07
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.951

      Zo te zien ben je een Russell-hater en hij zou kennelijk niks goeds kunnen doen volgens jou.

      Even een paar feiten om een reality-check bij jou te kunnen doen..
      - Russell moest invallen toen Mercedes snel was en hij zou met gemak in die snelle auto gelijk winnen.. zonder voorbereiding en tijdens zijn eerste race voor Mercedes. Kijk maar naar gezicht van Bottas na die race - die was echt verbaasd en gebroken. Hij wist dat zonder die extra pitstop Russell die overwinning met gemak zou pakken.
      Vervolgens komt Russell naar Mercedes waar Hamilton al jaren met scepter zwaait.. en verslaat hij Hamilton. Ok, niet de jonge versie van Hamilton maar ik geef alleen maar aan wat Russell (gelijk) met gemak deed wat Bottas simpelweg niet kon.. ook niet naar een paar seizoenen bij Benz.

      Als iemand dit jaar de titel verdiende dan was het zeker Russell. Jammer dat je zulke haat-reacties plaatst want vaak heb je goede comments.

      • + 0
      • 30 dec 2025 - 16:28
    • Joeppp

      Posts: 8.204

      Sorry maar het is mijn mening gebaseerd op de carriere van Russell tot nu toe in de F1.

      Ik wil wel ingaan op de feiten die je schrijft maar die ook onvolledig zijn.

      De Bahrein baan waarop hij debuteerde was een COVID baan en niet de originele layout. Het was een soort veredelde oval en Mercedes had op dat moment veruit de snelste auto. Je bent nog geen topper als je beter dan Bottas bent...

      Hij versloeg Hamilton, net zoals Ricciardo Vettel versloeg. Maakt dat dan Ricciardo meteen een wereldtopper?

      Ik zie dit jaar gewoon niks speciaals aan Russell. Mercedes is een topteam met een auto die voor pole kon gaan en races kon winnen. Echter dat heeft hij maar bar weinig gedaan. Ligt dat dan aan de auto of aan de coureur? Ik denk aan beide en Russell is niet van het niveau dat hij de auto voor zich kan laten werken. Hij heeft een goedwerkende auto nodig en zijn dag en dan is er misschien succes. Ik denk dat Toto of Mercedes er ook zo overdenkt anders hadden ze hem wel heel snel vastgelegd.

      • + 0
      • 30 dec 2025 - 16:41
    • Joeppp

      Posts: 8.204

      Wat is wel jammer vind is dat als je een andere mening hebt je meteen Hater wordt genoemd. Ik noem jou toch ook geen fanboy.

      • + 0
      • 30 dec 2025 - 16:45

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

