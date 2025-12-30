De Formule 1-coureurs van 2025: George Russell, bijna foutloos

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel achttien: George Russell, de snelle stabiele factor.

Na het vertrek van Lewis Hamilton moest George Russell de kar trekken bij het team van Mercedes. Russell liet zien dat men niet aan hem moet twijfelen; hij reed een geweldig seizoen en maakte amper een foutje.

Naam: George Russell (Groot-Brittannië, 15 februari 1998)

Eindklassering 2025: Vierde

WK-punten: 319

Beste klassering: Eerste (Canada & Singapore)

Eind 2024 vertrok zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij Mercedes. Jarenlang was hij de kartrekker geweest bij de renstal. Hij bracht het team successen en was het grote boegbeeld. Hij vond het echter tijd worden voor een nieuw avontuur, en zette de stap naar Ferrari.

Mercedes wees de jonge debutant Andrea Kimi Antonelli aan als zijn opvolger, en George Russell mocht de kar gaan trekken. Hij werd voor het eerst de kopman van het team, terwijl hij in de afgelopen jaren Hamilton bijna elk weekend de baas was. Toch bleven mensen zich afvragen of Russell wel kopman kon spelen.

Betrouwbare factor

De Brit ontpopte zich in de afgelopen jaren tot betrouwbare factor, maar werd door veel mensen toch gezien als de man die Max Verstappen verbaal probeerde aan te vallen. Hij liet een paar keer mooie dingen zien, maar bleef eigenlijk vooral onder de radar van het grote publiek.

Dit jaar moest dat veranderen, en dat gebeurde. Russell reed een zeer stabiel seizoen, en maakte vrijwel geen fout. Bij de seizoensopener in het regenachtige Melbourne hield hij het hoofd koel, profiteerde hij van de spin van Oscar Piastri en werd hij knap derde.

In China herhaalde hij dit kunstje, waarna hij in Japan niet verder kwam dan de vijfde plaats. In Bahrein en Miami wist hij weer het podium te bereiken, terwijl de race op het circuit van Imola wat minder goed was.

De frustratie van Monaco

In Monaco beleefde Russell zijn zwaarste race van het seizoen. Op het iconische circuit is inhalen vrijwel onmogelijk, en een goede kwalificatie was een must. Russell liep echter tegen problemen aan, waardoor hij stil viel en vanuit het middenveld aan de race moest beginnen.

Hij kwam vast te zitten in het verkeer, en raakte zo gefrustreerd dat hij besloot een bocht af te snijden en de tijdstraf voor lief te nemen. De stewards hadden zijn trucje door en gaven hem een drive through penalty. Hierdoor werd hij slechts elfde, en werd hij op twee rondjes achterstand gereden. Het waren uiteindelijk de enige twee racerondjes die hij dit jaar niet aflegde.

Het weekend in Monaco was het enige smetje op Russells seizoen, en in Canada volgde het eerste hoogtepunt. In een weekend waar de McLarens het lieten afweten, pakte hij de handschoen op en wist hij de jagende Max Verstappen achter zich te houden.

Controverse

Hij won, en nam daarmee sportieve wraak op Verstappen. Enkele weken daarvoor waren ze immers geclasht in Spanje, Verstappen reed daar een gefrustreerde race en gaf Russell een ouderwetse beuk toen hij zijn positie moest teruggeven.

Het was één van de controversieelste momenten van het jaar, maar Russell liet zich er niet door afleiden. In de Europese zomer belandde hij even in een kort dipje, maar hij bleef wel scoren. Dit dipje lag niet per se aan hem, bij Mercedes was men namelijk de verkeerde kant opgegaan met de ontwikkeling.

Waar zijn teamgenoot Antonelli door de grond zakte, bleef Russell wel punten pakken en hield daardoor zijn goede run vast. Voor de zomerstop herstelde Russell zich met een podiumplaats in Hongarije, en na de zomer bleef hij in de eerste races ook een vaste bewoner van de top vijf.

Geweldige zege

In Singapore liet hij nogmaals zien uit het juiste racehout te zijn gesneden, en beloonde hij een snaarstrak weekend met de zege. Het zorgde voor veel vreugde bij de Brit, die een jaar eerder bijna van zijn stokje ging in de uitdagende omstandigheden.

Nieuwe titelfavoriet?

Russell liet dit jaar zien dat hij zeer zeker in staat is om de kar te trekken bij Mercedes. Hij betaalde al het vertrouwen dubbel en dwars uit, en bezweek ook niet onder de druk toen Max Verstappen in verband werd gebracht met zijn zitje. Het komt zelden voor dat een coureur zo’n stabiel seizoen rijdt, op één race na scoorde hij altijd punten, en uitvallen deed hij al helemaal niet. Hij moest uit de schaduw stappen van Hamilton, en dat deed hij met speels gemak.

Een jaar na het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen heeft niemand het meer over hem. Het nieuwe gezicht van Mercedes is George Russell, en als ze hem volgend jaar een snelle auto geven, dan kan hij zomaar de favoriet voor de wereldtitel worden.