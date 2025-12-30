Max Verstappen verliest mogelijk na meerdere kopstukken, nog een sleutelfiguur bij Red Bull Racing. Geruchten bevestigen dat zijn race-engineer - Gianpiero Lambiase - mogelijk vertrekt richting een ander Formule 1-team. De Engelsman zou al gesproken hebben met Aston Martin en Williams, en kan naar verluidt naar een van de voornaamste Red Bull-concurrenten, McLaren.

Verstappen ziet Red Bull langzaam uit elkaar vallen. Na het vertrek van Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay, Helmut Marko en het aanstaande vertrek van zijn geliefde engineer Lambiase, is er zowat niemand meer over van de ijzersterke organisatie waar hij in 2016 in terechtkwam.

Lambiase vertrekt hoogstwaarschijnlijk

Ook Lambiase staat op de nominatie om te vertrekken bij Red Bull. Door wat vervelende gebeurtenissen in zijn privésfeer, zou het luisterende oor van Verstappen meer in Engeland willen werken om dichter bij huis te zijn. Lambiase zou daarom al in gesprek zijn gegaan met Aston Martin en Williams, maar kan dus ook een behoorlijke move maken naar McLaren, de voornaamste concurrent van Verstappen de afgelopen twee seizoenen.

'McLaren neemt contact op met Lambiase'

Geluiden vanuit de paddock zouden beweren dat Lambiase op de radar staat van het team van Zak Brown en Andrea Stella. Mogelijk vertrekt hij dus naar McLaren, al is het nog niet duidelijk in wat voor rol hij daar terecht kan komen. Bovendien is het nog helemaal niet officieel dat Lambiase Red Bull gaat verlaten, maar als hij vertrekt, dan moet hij een periode van gardening leave uitzitten. Dit stelt hem dus in staat om meer met zijn familie tijd te kunnen spenderen.

Lambiase is al vanaf Verstappen’s eerste race in Barcelona in 2016, de engineer van de Nederlander. Samen wonnen zij maar liefst vier wereldtitels, waaronder 71 Grand Prix-overwinningen. Het tweetal staat bekend om de heetgebakerde boordradio’s, maar tegelijkertijd de liefde die ze meerdere keren voor elkaar hebben uitgesproken. Verstappen heeft zelfs eerder aangegeven dat hij nooit meer met een andere engineer wil samenwerken in de F1.