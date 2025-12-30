user icon
icon

'Drama voor Verstappen en Red Bull: McLaren praat met Lambiase'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Drama voor Verstappen en Red Bull: McLaren praat met Lambiase'

Max Verstappen verliest mogelijk na meerdere kopstukken, nog een sleutelfiguur bij Red Bull Racing. Geruchten bevestigen dat zijn race-engineer - Gianpiero Lambiase - mogelijk vertrekt richting een ander Formule 1-team. De Engelsman zou al gesproken hebben met Aston Martin en Williams, en kan naar verluidt naar een van de voornaamste Red Bull-concurrenten, McLaren

Verstappen ziet Red Bull langzaam uit elkaar vallen. Na het vertrek van Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay, Helmut Marko en het aanstaande vertrek van zijn geliefde engineer Lambiase, is er zowat niemand meer over van de ijzersterke organisatie waar hij in 2016 in terechtkwam. 

Meer over McLaren Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec
 Wereldkampioen Norris ontvangt felle kritiek: "Titel met een smaakje"

Wereldkampioen Norris ontvangt felle kritiek: "Titel met een smaakje"

19 dec

Lambiase vertrekt hoogstwaarschijnlijk

Ook Lambiase staat op de nominatie om te vertrekken bij Red Bull. Door wat vervelende gebeurtenissen in zijn privésfeer, zou het luisterende oor van Verstappen meer in Engeland willen werken om dichter bij huis te zijn. Lambiase zou daarom al in gesprek zijn gegaan met Aston Martin en Williams, maar kan dus ook een behoorlijke move maken naar McLaren, de voornaamste concurrent van Verstappen de afgelopen twee seizoenen. 

'McLaren neemt contact op met Lambiase'

Geluiden vanuit de paddock zouden beweren dat Lambiase op de radar staat van het team van Zak Brown en Andrea Stella. Mogelijk vertrekt hij dus naar McLaren, al is het nog niet duidelijk in wat voor rol hij daar terecht kan komen. Bovendien is het nog helemaal niet officieel dat Lambiase Red Bull gaat verlaten, maar als hij vertrekt, dan moet hij een periode van gardening leave uitzitten. Dit stelt hem dus in staat om meer met zijn familie tijd te kunnen spenderen. 

Lambiase is al vanaf Verstappen’s eerste race in Barcelona in 2016, de engineer van de Nederlander. Samen wonnen zij maar liefst vier wereldtitels, waaronder 71 Grand Prix-overwinningen. Het tweetal staat bekend om de heetgebakerde boordradio’s, maar tegelijkertijd de liefde die ze meerdere keren voor elkaar hebben uitgesproken. Verstappen heeft zelfs eerder aangegeven dat hij nooit meer met een andere engineer wil samenwerken in de F1.

Respect

Posts: 13

Wat een onzin

  • 1
  • 30 dec 2025 - 16:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Respect

    Posts: 13

    Wat een onzin

    • + 1
    • 30 dec 2025 - 16:18
  • schwantz34

    Posts: 41.664

    GP is er maar druk mee



    of niet

    • + 0
    • 30 dec 2025 - 16:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar