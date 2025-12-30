Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel negentien: Oscar Piastri, helaas mocht het voor de Australiër niet zo zijn.

Naam: Oscar Piastri (Melbourne, Australië - 6 april 2001)



Eindklassering: DerdeWK-punten: 410 puntenBeste resultaat: Eerste (Grand Prix van China, Bahrein, Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, België en Nederland)

Piastri kan cijfermatig terugkijken op zijn beste seizoen tot nu toe in de F1, al zal hij daar zelf nu nog anders over nadenken. De 24-jarige leek in de zomerstop de wereldtitel al met een hand beet te hebben, maar de realiteit verraadt dat zijn teamgenoot Norris en Max Verstappen hem alsnog voorbij zijn gestreefd.

Piastri legt vuur aan de schenen van Norris

Vanaf het begin is duidelijk dat McLaren over de beste auto van het Formule 1-veld beschikt. Tijdens de eerste race van het seizoen in Melbourne gaat Piastri nog in de fout en komt hij niet verder dan een negende plaats, maar nadien vatte hij de koe bij de hoorns. Na vier overwinningen in de eerste zes races - namelijk in China, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami - laat Piastri aan Norris zien dat hij een waardige titelkandidaat is.

Norris is in geen velden of wegen te bekennen en rijdt ook nog eens zijn auto achterop Piastri kapot in Canada. Daarnaast begeeft de motor het van de Engelsman in Zandvoort, waardoor het gat tussen hem en Piastri ondertussen is opgelopen naar 34 punten en ziet het ernaar uit dat de man uit Melbourne zijn eerste wereldtitel gaat pakken.

Azerbeidzjan draait seizoen Piastri volledig om

Maar na Zandvoort begint er uit het niets een kantelpunt in het seizoen. Verstappen en Red Bull Racing vinden iets in de RB21 waardoor zij weer competitief zijn en ook Norris weet weer op snelheid te komen. Dit zet Piastri onder druk en gaat daardoor in de fout. In Azerbeidzjan vouwt hij tweemaal zijn auto op in de muur, waardoor het gat met Norris kleiner wordt. Bakoe blijkt later het startschot van een reeks slechte resultaten. Piastri pakt daarna geen enkel podium en wordt - net als Norris - gediskwalificeerd in Las Vegas door het welbekende verhaal met de te smalle vloer.

Ondertussen heeft Norris de leiding overgenomen van Piastri en is ook Verstappen stukken dichterbij gekomen. Vervolgens wint hij de sprint in Qatar en wordt hij in de hoofdrace tweede, maar door de zege van Verstappen na de strategische blunder van McLaren, gaat ook de Nederlander voorbij aan Piastri. In de slotrace finisht de Australiër als tweede, maar dat is niet genoeg om Verstappen of Norris nog in te halen.

2025 was een vormend jaar voor Piastri

2025 was naar alle waarschijnlijkheid een vormend jaar voor Piastri. Voor het eerst in zijn carrière heeft hij namelijk mee kunnen doen om de wereldtitel. Statistisch gezien heeft hij het simpelweg goed gedaan met zeven overwinningen en een aandeel in de constructeurstitel van McLaren, maar één slecht resultaat of een crash in de muur, heeft laten blijken hoeveel invloed dat kan hebben op een titelstrijd.