Zak Brown heeft zich uitgesproken over het leiderschap van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De CEO van McLaren is lovend over het werk dat de Emirati de afgelopen vier jaar heeft geleverd en stelt dat de Formule 1 er nog nooit zo goed voor heeft gestaan. Met name het afronden van het Concorde Agreement richting 2026 noemt Brown een grote verdienste.

Ben Sulayem ligt niet overal even goed, maar werd deze maand wel opnieuw verkozen tot FIA-voorzitter. Daarmee lijkt een tweede termijn in zicht, al is die nog niet definitief. Tegenkandidate Laura Villars heeft namelijk een rechtszaak aangespannen, omdat zij de verkiezingsprocedure als onvoldoende democratisch bestempelt. Op 16 februari 2026 staat de eerste zitting bij een Franse rechtbank gepland. Tot die tijd blijft Ben Sulayem echter gewoon aan als president.

Brown lyrisch over Ben Sulayem

Via de officiële kanalen van de FIA liet Brown weten tevreden te zijn over de koers die momenteel wordt gevaren. “De grootste prestatie van de president tot nu toe is het in alle rust afronden van het Concorde Agreement voor 2026 en daarna. Dat gebeurde buiten de schijnwerpers om en op een eerlijke en evenwichtige manier,” aldus de Amerikaan.

Volgens Brown heeft die aanpak de sport zichtbaar vooruit geholpen. “Ik denk dat de Formule 1 er nog nooit zo sterk voor heeft gestaan. Er is een duidelijke focus op wat het beste is voor de sport. Dat is mede te danken aan de nauwe samenwerking tussen de president en Stefano Domenicali. Ik ben zeer tevreden met waar we nu staan.”

Brown blijkt groot fan van Ben Sulayem

Onlangs werd Brown gespot met Ben Sulayem en ook met Christian Horner. Het drietal was aan het dineren in een restaurant, maar waarover gesproken werd, is tot op heden nog niet duidelijk gemaakt.

AUDI_F1

Posts: 3.488

Zoals het spreekwoord "Wie zijn baas bekritiseerd, bekritiseerd zijn salaris".
Door vriendelijk te blijven met de FIA baas, kun je er soms voordeel uit halen.

  • 3
  • 30 dec 2025 - 18:49
Reacties (3)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.488

    Zoals het spreekwoord "Wie zijn baas bekritiseerd, bekritiseerd zijn salaris".
    Door vriendelijk te blijven met de FIA baas, kun je er soms voordeel uit halen.

    • + 3
    • 30 dec 2025 - 18:49
  • Larry Perkins

    Posts: 62.342

    Off-topic:

    formula1(.)com/en/latest/article/funniest-moment-best-radio-message-and-much-more-f1s-2025-alternative-awards.1IRqxCvFzhvzMJQmMdQwpp

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 30 dec 2025 - 19:20
  • John6

    Posts: 11.430

    Soort zoekt soort, sporen beiden niet.

    • + 0
    • 30 dec 2025 - 21:14

