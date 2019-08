Overzicht: Tussenstand in kwalificatieduels teamgenoten in 2019

De zomerstop biedt een mooie gelegenheid om terug te blikken op de eerste twaalf races van het seizoen 2019. Een van de dingen waar de coureurs tijdens een seizoen op afgerekend zullen worden, is hoe ze zich in de kwalificatie verhouden tot hun teamgenoot.

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de coureurs van de teams klein. Een aantal duels, zoals die bij Ferrari en Toro Rosso, staan helemaal gelijk. Bij de meeste andere teams is er een kleine voorsprong voor een van beide coureurs, die deze duels meestal met 7-5 of 8-4 leiden. De verschillen tussen de coureurs binnen Red Bull Racing, Racing Point en Williams zijn echter enorm.

Max Verstappen, Sergio Perez en George Russell rekenden in de kwalificatieduels namelijk hard af met hun teamgenoten. Verstappen zal na de zomerstop op 11-1 blijven staan ten opzichte van inmiddels voormalig teamgenoot Pierre Gasly. Russell en Perez zullen na de zomerstop echter hun ongeslagen status ten opzichte van Robert Kubica en Lance Stroll willen vasthouden.

Overzicht kwalificatieduels 2019

Team Coureur Coureur Tussenstand Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas 7-5 Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc 6-6 Red Bull Max Verstappen Pierre Gasly 11-1 McLaren Lando Norris Carlos Sainz 8-4 Haas F1 Kevin Magnussen Romain Grosjean 7-5 Renault Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg 8-4 Alfa Romeo Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi 8-4 Toro Rosso Daniil Kvyat Alexander Albon 6-6 Racing Point Sergio Perez Lance Stroll 12-0 Williams George Russell Robert Kubica 12-0

Een andere opvallende statistiek is dat alle races van 2019 tot nu toe gewonnen zijn vanaf een startpositie in de top 3, maar ook dat de pole position verre van een garantie geeft op de zege. Slechts drie keer wist een coureur dit jaar een race te winnen vanaf pole, zeven keer de coureur die vanaf de tweede positie vertrok en twee keer de nummer 3 op de grid. Een startpositie buiten de top 3 heeft dit jaar nog niet geleid tot winst.