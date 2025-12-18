user icon
Verstappen deelt eerlijke mening over ontslag Horner

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig seizoen achter de rug. De resultaten vielen tegen en halverwege het seizoen werd teambaas Christian Horner ontslagen. Na het vertrek van Horner ging het beter, en kon Max Verstappen om de titel vechten. Hij legt uit wat de impact van Horners ontslag was.

Verstappen begon het seizoen met een grote achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. In de eerste seizoenshelft won hij nog in Suzuka en Imola, maar daarna zakten de prestaties van Red Bull ver in. De frustratie begon te groeien, en Verstappen sprak zich regelmatig opvallend fel uit. 

Bij Red Bull besloot men keihard in te grijpen, en werd teambaas Christian Horner na twintig jaar de deur gewezen. Het ontslag van Horner kwam voor veel mensen als een verrassing, en het zorgde voor de nodige onrust. Horner werd vervangen door Laurent Mekies, die het team weer op de rit kreeg. Onder leiding van Mekies rechtte Red Bull de rug, en vocht Verstappen zich terug in de titelstrijd.

Wat was er aan de hand?

Nu het seizoen erop zit, kan Verstappen rustig terugkijken op het vertrek. In het eindejaarsinterview met Viaplay wordt hij hiernaar gevraagd: "Het liep binnen het team niet helemaal lekker qua resultaten, er was natuurlijk ook een beetje onrust. En als het een tijdje niet lekker loopt, zijn het de aandeelhouders die verandering willen zien. Die vonden het gewoon niet fijn hoe alles liep. Uiteindelijk hebben ze dan de keuze gemaakt om die verandering door te voeren en Laurent naar voren te schuiven."

Zware periode

Voor Verstappen was dit niet makkelijk: "Dat is wel gewoon lastig, want je hebt een band opgebouwd met Christian en daarbij ook zoveel bereikt. Vooral die momenten in 2021, dat vergeet je nooit meer. Christian is uiteindelijk ook door het vuur gegaan voor mij en dat soort dingen zijn lastig als je elkaar spreekt aan de telefoon."

Spreekt Verstappen Horner nog?

Verstappen heeft nog regelmatig contact met Horner: "Ja, nog elke week, tijdens elke race op vrijdag, zaterdag én zondag. Dan appt hij bijvoorbeeld, maar ook tijdens de vakanties is er nog vaak contact."

"Nadat Horner vertrok begon het wel ineens beter te gaan bij Red Bull en Max"

Ze hebben na het vertrek van Horner gekozen om langer door te ontwikkelen dan McLaren en Ferrari. Dat verklaart waarom ze relatief sneller waren in de tweede helft van het jaar.

    Volgens mij was het een gigantische stommiteit hem te ontslagen, iets met kind en badwater ... but time will tell

      Voorlopig heeft Christian veel tijd om in de zon te liggen :-)

      En op zijn 🐫

      Nadat Horner vertrok begon het wel ineens beter te gaan bij Red Bull en Max

      "Nadat Horner vertrok begon het wel ineens beter te gaan bij Red Bull en Max"

      Ze hebben na het vertrek van Horner gekozen om langer door te ontwikkelen dan McLaren en Ferrari. Dat verklaart waarom ze relatief sneller waren in de tweede helft van het jaar.

      Da's inderdaad een keuze geweest - of dat de goede was zal pas volgend jaar blijken. Geen idee in hoeverre ze volgend jaar gecompromitteerd hebben hiermee.

    Verstappen dot com heeft zojuist bekend gemaakt datMax met startnummer 3 gaat rijden.

    www.instagram.com/p/DSZiSayCmqH/

    En hier nog een bevestiging van van Haren:

    Erik van Haren
    @ErikvHaren
    Hij liet het al doorschemeren, maar nu is het ook officieel:

    Max Verstappen rijdt in 2026 met startnummer 3 in de Formule 1.

    https://x(.)com/ErikvHaren/status/2001579448034836507

show sidebar