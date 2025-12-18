Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig seizoen achter de rug. De resultaten vielen tegen en halverwege het seizoen werd teambaas Christian Horner ontslagen. Na het vertrek van Horner ging het beter, en kon Max Verstappen om de titel vechten. Hij legt uit wat de impact van Horners ontslag was.

Verstappen begon het seizoen met een grote achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. In de eerste seizoenshelft won hij nog in Suzuka en Imola, maar daarna zakten de prestaties van Red Bull ver in. De frustratie begon te groeien, en Verstappen sprak zich regelmatig opvallend fel uit.

Bij Red Bull besloot men keihard in te grijpen, en werd teambaas Christian Horner na twintig jaar de deur gewezen. Het ontslag van Horner kwam voor veel mensen als een verrassing, en het zorgde voor de nodige onrust. Horner werd vervangen door Laurent Mekies, die het team weer op de rit kreeg. Onder leiding van Mekies rechtte Red Bull de rug, en vocht Verstappen zich terug in de titelstrijd.

Wat was er aan de hand?

Nu het seizoen erop zit, kan Verstappen rustig terugkijken op het vertrek. In het eindejaarsinterview met Viaplay wordt hij hiernaar gevraagd: "Het liep binnen het team niet helemaal lekker qua resultaten, er was natuurlijk ook een beetje onrust. En als het een tijdje niet lekker loopt, zijn het de aandeelhouders die verandering willen zien. Die vonden het gewoon niet fijn hoe alles liep. Uiteindelijk hebben ze dan de keuze gemaakt om die verandering door te voeren en Laurent naar voren te schuiven."

Zware periode

Voor Verstappen was dit niet makkelijk: "Dat is wel gewoon lastig, want je hebt een band opgebouwd met Christian en daarbij ook zoveel bereikt. Vooral die momenten in 2021, dat vergeet je nooit meer. Christian is uiteindelijk ook door het vuur gegaan voor mij en dat soort dingen zijn lastig als je elkaar spreekt aan de telefoon."

Spreekt Verstappen Horner nog?

Verstappen heeft nog regelmatig contact met Horner: "Ja, nog elke week, tijdens elke race op vrijdag, zaterdag én zondag. Dan appt hij bijvoorbeeld, maar ook tijdens de vakanties is er nog vaak contact."