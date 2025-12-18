user icon
Het doorgaan van de Grand Prix van Oostenrijk kan volgend jaar mogelijk in gevaar komen. Op de Red Bull Ring in Spielberg worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd, maar een activist probeert deze tegen te houden. Als het proces te veel vertraging oploopt, kunnen er problemen ontstaan.

Nu het autosportseizoen langzaam op zijn einde loopt, is het voor veel Europese circuits het juiste moment om een aantal verbouwingen door te voeren. Volgend jaar staan er door de komst van Cadillac elf teams op de Formule 1-grid, en dat betekent dat er extra ruimte moet worden gecreëerd in de pitlane en de paddock. Ook in Oostenrijk is men hard bezig met verbouwingen.

De paddock op de Red Bull Ring is momenteel één grote bouwput, en er moet nog veel gebeuren voordat er volgend jaar weer kan worden geracet. Volgens de krant Kleine Zeitung gaat het om een project van zo'n vijftien miljoen euro, en het was de bedoeling dat de werkzaamheden eind mei af zouden zijn. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Er is namelijk een kink in de kabel gekomen, en dat zorgt voor de nodige frustratie en vertraging.

Verbouwingen zorgen voor problemen

Kleine Zeitung meldt namelijk dat de lokale activist Karl Arbesser een protest heeft ingediend tegen de werkzaamheden op de Red Bull Ring. Dit zorgt ervoor dat de verbouwing van de paddock nu nog meer vertraging oploopt, en dat de rechtszaak mogelijk voor nog meer problemen kan zorgen. In het ergste geval komt het doorgaan van de Grand Prix in gevaar, en dat zou een flinke dreun zijn voor de organisatie.

Komt het doorgaan van de race echt in gevaar?

De Grand Prix van Oostenrijk staat volgend jaar voor het weekend van 26 tot en met 28 juni op het programma. Men heeft dus nog ruim een halfjaar de tijd om de zaak af te handelen en de werkzaamheden af te ronden. Als het een flinke juridische strijd wordt, kunnen er problemen ontstaan.

De race op de Red Bull Ring is een echte publiekstrekker, en er zitten elk jaar duizenden fans van Max Verstappen op de tribunes.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.069

Activist Karl Arbesser ....de Oostenrijkse Johan Vollenbroek.
Die lui moesten verschrikkelijke jeuk krijgen op plaatsen waar ze niet bij kunnen om te krabben.

Of nog erger.....dagelijks kramp die geen 5 minuten duurt, maar minstens 'n half uur.

  • 6
  • 18 dec 2025 - 10:33
Reacties (6)

  • HermanInDeZon

    Posts: 477

    Ik ga er niet wakker van liggen als deze niet doorgaat.

    Verschrikkelijke baan door de huidige track-limits regels

    • + 2
    • 18 dec 2025 - 10:40
    • da_bartman

      Posts: 6.339

      het valt me op dat jij hier vooral veel onzin verkondigt. Deze baan levert vrijwel altijd een goede race. En wat betreft dat "Verschrikkelijke baan door de huidige track-limits regels" van je: Ik heb het even nagekeken, het aantal tracklimits overtredingen lag dit jaar lager dan bv de race in Spa. Dan moet je Spa dus helemaal een verschrikkelijk circuit vinden want daar zijn de races , de laatste jaren, over het algemeen ook nog minder enerverend dan die in Oostenrijk

      • + 4
      • 18 dec 2025 - 12:43
  • trucker0werner

    Posts: 496

    Ene kant te triest voor woorden dat 1 persoon het tegen kan houden. Gemeente heeft de vergunning verleent en dus alle aspecten bekeken om volledig legaal te zijn.
    Tevens is het geweldig artikel met 0.0 informatie waarom degene dat doet.
    Activist is verkeerde rede. Als hij zegt dat het komt ivm pand op plek komt waar een rode olifant leeft dan is er een rede.
    Nu is het puur en alleen maar om moeilijk te doen. Degene zouden dan moeten zeggen dat er geen geldige rede is voor zijn commentaar en dus geen rechtzaak en werk gewoon door mag gaan.

    • + 2
    • 18 dec 2025 - 10:50
  • Larry Perkins

    Posts: 62.164

    De natuur is op drift, de wolven komen naar Nederland, de rugstreeppadden en de zandhagedissen houden een protestdemonstratie op de Red Bull Ring in Oostenrijk...

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 12:01
  • inflatable

    Posts: 3.700

    Verbouwing paddock? Dat ligt midden op het circuit terrein daar waar dus verder niemand last van heeft.. Ruimte zat ook rondom dat circuit daar.. Misschienc even wat meer vrachtverkeer etc vanwege de verbouwing, maar dat is dus tijdelijk.. Ik ken de verdere context ook niet van dit verhaal, maar lijkt me onzin dat één of andere activist een relatief onschuldige verbouwing op het circuit terrein daar zou kunnen tegenhouden..

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 13:05

