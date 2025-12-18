Het doorgaan van de Grand Prix van Oostenrijk kan volgend jaar mogelijk in gevaar komen. Op de Red Bull Ring in Spielberg worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd, maar een activist probeert deze tegen te houden. Als het proces te veel vertraging oploopt, kunnen er problemen ontstaan.

Nu het autosportseizoen langzaam op zijn einde loopt, is het voor veel Europese circuits het juiste moment om een aantal verbouwingen door te voeren. Volgend jaar staan er door de komst van Cadillac elf teams op de Formule 1-grid, en dat betekent dat er extra ruimte moet worden gecreëerd in de pitlane en de paddock. Ook in Oostenrijk is men hard bezig met verbouwingen.

De paddock op de Red Bull Ring is momenteel één grote bouwput, en er moet nog veel gebeuren voordat er volgend jaar weer kan worden geracet. Volgens de krant Kleine Zeitung gaat het om een project van zo'n vijftien miljoen euro, en het was de bedoeling dat de werkzaamheden eind mei af zouden zijn. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Er is namelijk een kink in de kabel gekomen, en dat zorgt voor de nodige frustratie en vertraging.

Verbouwingen zorgen voor problemen

Kleine Zeitung meldt namelijk dat de lokale activist Karl Arbesser een protest heeft ingediend tegen de werkzaamheden op de Red Bull Ring. Dit zorgt ervoor dat de verbouwing van de paddock nu nog meer vertraging oploopt, en dat de rechtszaak mogelijk voor nog meer problemen kan zorgen. In het ergste geval komt het doorgaan van de Grand Prix in gevaar, en dat zou een flinke dreun zijn voor de organisatie.

Komt het doorgaan van de race echt in gevaar?

De Grand Prix van Oostenrijk staat volgend jaar voor het weekend van 26 tot en met 28 juni op het programma. Men heeft dus nog ruim een halfjaar de tijd om de zaak af te handelen en de werkzaamheden af te ronden. Als het een flinke juridische strijd wordt, kunnen er problemen ontstaan.

De race op de Red Bull Ring is een echte publiekstrekker, en er zitten elk jaar duizenden fans van Max Verstappen op de tribunes.