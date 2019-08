VT3: Hamilton houdt Verstappen in baanrecord van P1 tijdens afsluitende training

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden tijdens de derde vrije training voor de Hongaarse Grand Prix. De regerend wereldkampioen reed een baanrecord en was slechts 13 duizendsten sneller dan Max Verstappen. Ook nummer 3 Sebastian Vettel zat binnen een tiende van Hamilton.

De laatste vrije training voorafgaand aan de kwalificatie en race in Hongarije werd met tien minuten ingekort. Naar aanleiding van de Formule 2-race werd er nog een oliespoor weggehaald tussen de bochten 4 en 5, waardoor de nu 50 minuten durende sessie pas om 12.10 uur definitief van start kon gaan.

Tijden duikelen in snelle slotfase

Na een rustige start was Sebastian Vettel de eerste die een serieuze tijd neerzette: met een 1:17.435 op softs kwam hij in de buurt van de snelste tijd die op vrijdag gereden werd. Verstappen dook daar met een 1:17.035 al snel onderdoor en op zijn tweede setje banden verbeterde hij zijn tijd naar 1:16.647. Leclerc ging daarna een fractie onder die tijd door, een voorbeeld dat door Mercedes-coureurs Bottas en Hamilton snel gevolgd werd.

In de slotfase lieten een aantal coureurs wederom een nieuw setje met zachte banden onder hun bolides monteerden en wederom was Verstappen de eerste die zijn tijd verbeterde. De Nederlander ging naar een 1:16.097, waarmee hij op dat moment het ronderecord van Sebastian Vettel uit 2018 verbrak. Het bleek echter niet genoeg voor de eerste plek, want die was weggelegd voor Hamilton.

Verschil top 3 slechts 82 duizendsten

De vijfvoudig wereldkampioen ging in de slotfase dertien duizendsten sneller dan Verstappen en noteerde met een 1:16.084 de snelste tijd. Verstappens tijd was voldoende voor P2, terwijl Vettel op de derde positie slechts 82 duizendsten toegaf op Hamilton. Bottas en leclerc volgden op zo'n drie tienden op de vierde en vijfde plek, gevolgd door Pierre Gasly op de zesde positie.

Lando Norris reed in zijn McLaren een geweldige tijd die goed genoeg was voor P7. De Brit gaf nog geen zeven tienden toe op Hamilton en was bovendien bijna een halve seconde sneller dan Kimi Raikkonen op de achtste plek. Carlos Sainz en Kevin Magnussen voltooiden de top 10 van de laatste oefensessie.