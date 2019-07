VT3: Leclerc leidt Mercedes - Verstappen op vijfde plaats

De derde vrije training is door Charles Leclerc als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur reed een 1:03.987 en was hiermee bijna anderhalve tiende sneller dan Lewis Hamilton. Valtteri Bottas eindigde op de derde plaats.

Sebastian Vettel kwam nog niet helemaal uit de verf en eindigt op een vierde plaats met achter zich Max Verstappen, die in het begin van de training met flow-vis op zijn achtervleugel reed.

De top tien wordt voltooid door Norris, Gasly, Sainz, Giovinazzi en Kvyat. Bij Pierre Gasly ging niet alles van een leien dakje. De Fransman had in zijn eerste snelle ronde te maken met problemen en stond lange tijd in de pits. Uiteindelijk kon hij toch weer naar buiten en een snelle tijd neerzetten.