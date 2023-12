Nederlander Van Hoepen maakt F3-debuut in 2024

Volgend jaar rijdt er weer een Nederlandse coureur in de Formule 3. In de opstapklasse die actief is in het voorprogramma van de Formule 1 zal Laurens van Hoepen zijn rijkunsten gaan laten zien in 2024. De 18-jarige Van Hoepen geldt als één van de grotere Nederlandse talenten.

Zojuist is bekend gewordend dat Van Hoepen volgend jaar in de Formule 3 zal gaan rijden voor het team van ART Grand Prix. Hij maakt de overstap van het FRECA-kampioenschap naar de Formule 3. Ook in dat kampioenschap reed hij voor het team van ART. Hij eindigde als tiende in het kampioenschap en hij pakte twee podiumplekken tijdens het raceweekend in Zandvoort. De coureur uit Wassenaar reed eerder dit jaar ook de Formule 3-race in Macau.