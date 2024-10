Van Hoepen rijdt ook in 2025 in Formule 3

Ook volgend jaar is er weer een Nederlander actief in de Formule 3. In de opstapklasse die actief is in het voorprogramma van de Formule 1, heeft Laurens van Hoepen zijn zitje behouden. De Nederlander rijdt ook in 2025 voor het team van ART in de Formule 3.

Van Hoepen maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 3. Hij kende een goed debuutseizoen in de klasse en hij wist drie keer op het podium te finishen. Hij sloot zijn eerste seizoen in de Formule 3 af met de dertiende plaats in het kampioenschap. Het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoten worden bij ART. Het startveld begint steeds meer vorm te krijgen, eerder vandaag werden ook Brando Badoer, Tasanapol Inthraphuvasak, Noah Stromsted en Gerrard Xie aangekondigd voor 2025.