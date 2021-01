ART Grand Prix schuift Theo Pourchaire door naar Formule 2

Theo Pourchaire maakt komend seizoen zijn opwachting in de Formule 2. De 17-jarige Fransman is na een sterk debuutseizoen in de Formule 3 doorgeschoven naar het voorportaal van de Formule 1. De runner-up uit de Formule 3 van 2020 doet dat bij het team van ART Grand Prix.

Pourchaire mocht eind vorig seizoen al proeven aan de Formule 2. Namens HWA Racelab kwam de jonge Fransman in actie tijdens de twee raceweekenden in Bahrein. Punten scoorde hij niet, maar hij had in de Formule 3 al voldoende laten zien om promotie binnen ART te rechtvaardigen.

"Ik ben heel blij dat ik voor ART Grand Prix mag blijven racen", begint Pourchaire. "Dit team bood me vorig jaar de kans om in de Formule 3 te rijden en begeleidt me nu verder richting de poorten van de Formule 1. Het wordt mijn debuutseizoen, maar mijn doelen veranderen niet. Ik mik op de top."

"Ik wil graag het opleidingsprogramma van Sauber, ART Grand Prix, mijn sponsors en mijn familie bedanken. Ik voel me al op en top gereed voor het nieuwe seizoen. Waarschijnlijk ben ik de jongste rijder op de Formule 2-grid, dus het is zaak zoveel mogelijk ervaring op te doen en gedurende het seizoen veel progressie te boeken."