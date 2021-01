Alex Smolyar verlengt zijn contract bij ART Grand Prix

Alex Smolyar komt ook komend seizoen namens ART Grand Prix uit in de Formule 3. De 19-jarige Rus debuteerde vorig jaar in de opstapklasse en behaalde tien top tien-finishes en één pole position. In 2021 wil hij daarop voortborduren en een volgende stap maken.

"Ik ben blij dat ik mag blijven werken met een team als ART Grand Prix", begint Smolyar. "We hebben elkaar vorig jaar goed leren kennen en de sfeer binnen het team zal me bekend voor komen en me bevallen. Dit is een van de beste teams in deze serie, dus we hebben kans op goede resultaten."

"Mijn doel voor komend seizoen is winnen, dat kan niet anders natuurlijk. In zo'n sterk team kun je de lat niet laag leggen. Bovendien heb ik nu een jaar ervaring en dat betekent veel. Vorig jaar heb ik veel dingen uitgeprobeerd, voor komend seizoen kan ik me focussen op de belangrijke momenten."