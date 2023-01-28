F1 Coureurs 2026 - Jack Aitken
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Jack Aitken verlaat team van Williams
De Britse coureur Jack Aitken was in de afgelopen seizoenen verbonden aan het Formule 1-team van Williams. De Brit verrichtte belangrijk werk voor Williams en mocht meerdere ker...28 jan 2023 16:42
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Special: Vrijdagrijders en de Formule 1, een bijzonder huwelijk
Om de jonge garde aan een kans te helpen om überhaupt kilometers te maken, wordt het Formule 1-teams komend seizoen verplicht gesteld om minstens tweemaal een onervaren cou...04 maa 2022 12:00
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Special: één keer en nooit weer in Formule 1
André Lotterer, die gisteren (zaterdag) nog uitgebreid aan bod kwam in de GPToday.net-special ‘ondergewaardeerde coureurs uit internationale racewereld’, heef...13 feb 2022 12:00
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Enkelvoudig Formule 1-coureur Aitken gaat IndyCar testen
Steeds meer coureurs die geen plekje in de Formule 1 kunnen vinden kiezen voor een Amerikaans avontuur. In navolging van onder andere Nico Hülkenberg gaat nu ook Jack Aitke...02 dec 2021 14:39
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Aitken maakt in Abu Dhabi comeback in vrije training
Goed nieuws voor enkelvoudig Formule 1-coureur Jack Aitken. De Britse coureur mag namelijk in Abu Dhabi weer achter het stuur kruipen van de Williams. Hij mag bij de seizoensafs...27 okt 2021 10:22
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Hill hoopt dat Hamilton en Verstappen zich gedragen op 'gevaarlijk' Spa
Dat Spa-Francorchamps geen Mickey Mouse-baantje is wisten we al langer. Dat Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar met de ellenbogen bestrijden weten we inmiddels ook. Dit bete...24 aug 2021 17:02
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Jack Aitken verwacht snel terug te zijn in de simulator
Enkelvoudig Formule 1-coureur Jack Aitken hoopt volgende maand weer in de Williams-simulator te kunnen kruipen. De Brit raakte afgelopen maand gewond bij een zware crash tijdens...13 aug 2021 09:46
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Williams bevestigt Jack Aitken als reservecoureur voor 2021
Het team van Williams heeft het contract met reserverijder Jack Aitken verlengd voor komend seizoen. De Britse renstal onderstreepte vorig jaar het belang van de 25-jarige Brit ...04 maa 2021 13:08
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Jack Aitken wil autosport in Zuid-Korea een boost geven
De Brits-Koreaanse coureur Jack Aitken hoopt de Formule 1 in Zuid-Korea op de kaart te zetten. De coureur was erg populair bij de fans daar toen hij zijn debuut maakte in F1. Ai...11 jan 2021 09:01
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Williams-testcoureurs genoten van Young Driver Test
Roy Nissany en Jack Aitken mochten tijdens de Young Driver Test in actie komen voor Williams. Aitken mocht zelfs één Grand Prix dit jaar nog in actie komen voor Wi...16 dec 2020 15:21
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Williams-invaller Jack Aitken weet nog niet of hij racet in 2021: "Situatie is moeilijk"
Jack Aitken maakte vorige week als een duvel uit een doosje zijn F1-debuut. Doordat Lewis Hamilton besmet was geraakt met het coronavirus mocht hij niet rijden en riep Mercedes ...12 dec 2020 07:28
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Lewis Hamilton komt dit weekend gewoon in actie, Russell naar Williams
Mercedes-coureur Lewis Hamilton testte na Bahrein Grand Prix positief op het coronavirus. De Brit miste hierdoor één race, maar zal gewoon op de grid staan van&nbs...10 dec 2020 18:48
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Jack Aitken: "Niet mijn schuld dat George Russell de race niet won"
Jack Aitken is ontdaan dat zijn fout George Russell's ongelukkige fout heeft veroorzaakt bij de GP van Sakhir, maar voelt zich niet verantwoordelijk. Russell maakte zijn Mer...08 dec 2020 11:13
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Williams gunt Roy Nissany vrijdagtraining in Bahrein
Williams-testrijder Roy Nissany maakt volgende week in Bahrein voor de derde keer dit jaar zijn opwachting in een eerste vrije training bij een Grand Prix-weekend. De Israë...19 nov 2020 10:31
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Fitnesscoach George Russell in isolatie na corona symptomen
Alex Casanovas, de fitnesscoach van George Russell, isoleert zichzelf nadat hij milde symptomen van corona heeft ervaren. Casanovas, met wie Russell sinds de Portugese Grand Pri...30 okt 2020 07:21
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F2-crash zorgt voor F1-onderzoek naar ontwerpfout van 18 inch banden
De FIA zal onderzoeken of er een veiligheidsprobleem is met het soort 18-inch wielen dat in 2022 in de Formule 1 wordt geïntroduceerd. Hoewel de coronacrisis de introductie...28 sep 2020 11:21
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F2: Video: Megacrash Ghiotto en Aitken stopt F2-race in Rusland
In de Formule 2 is een flinke crash geweest. In de derde bocht op het circuit in Sochi, de lange doordraaier naar links, kwamen Jack Aitken en Luca Ghiotto met elkaar in contact...27 sep 2020 10:50
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F2: Race afgelast na zware crash, Zhou wint race.
De sprintrace is gewonnen door Guanyu Zhou nadat de race is afgelast door een zware crash. In ronde zeven gingen Jack Aitken en Luca Ghiotto hard door de barrières nadat ...27 sep 2020 10:41
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F2: Schumacher wint hoofdrace en verstevigd leiding kampioenschap
Op het Sochi Autodrom heeft Mick Schumacher goede zaken gedaan voor het kampioenschap. Door de winst in de hoofdrace heeft de Duitser zijn koppositie verstevigd. Met een prachti...26 sep 2020 11:05
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Williams moet Mercedes-motor van George Russell vervangen
Williams-coureur George Russell is na slechts één Grand Prix al toe aan het vervangen van zijn motor. Tijdens de tweede race voor het kampioenschap, die in Oostenr...09 jul 2020 16:12
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F1-debuut voor Jack Aitken komende vrijdag bij Williams
Williams F1-reservecoureur Jack Aitken zal zijn Grand Prix-debuut maken tijdens de training op vrijdagochtend tijdens de Grand Prix van Stiermarken, in Oostenrijk. Aitken zal de...06 jul 2020 10:22
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F2: Jack Aitken: "Het was een logische keuze om door te gaan met Campos"
Williams-reservecoureur Jack Aitken zal ook dit seizoen te vinden zijn bij Campos Racing in de Formule 2. Aitken, die Renault verliet en zich komend seizoen bij Williams voegt, ...18 feb 2020 12:10
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F2: Ervaren Aitken krijgt bij Campos gezelschap van rookie Samaia
Jack Aitken blijft nog een jaar actief in de Formule 2. De Koreaanse Brit plakt er een jaar aan vast bij Campos Racing, waar hij gezelschap krijgt van de Braziliaanse nieuwkomer...17 feb 2020 13:27
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Video: Jack Aitken legt uit wat hij bij Williams gaat doen
Jack Aitken was afgelopen editie van de Gamma Racing Days nog in Nederland om met Renault een demo te rijden, maar dit jaar gaat de coureur aan de slag bij Williams. A...08 feb 2020 09:12
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Aitken verkast naar Williams en wordt reservecoureur
Jack Aitken heeft niet lang hoeven wachten op zijn volgende klus bij een Formule 1-team. De Koreaanse Brit is in 2020 de officiële reservecoureur van Williams en zal onder ...04 feb 2020 12:28
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Jack Aitken kondigt vertrek bij Renault en Renault Sport Academy aan
Renault moet voor de start van het nieuwe seizoen nog op zoek naar een nieuwe test- en reservecoureur. Jack Aitken heeft via social media zijn vertrek bij het Franse fabriekstea...03 feb 2020 12:05
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Renault brengt F1-bolide uit 2017 mee voor demonstratie op Gamma Racing Day
Komend weekend staat de Gamma Racing Day op TT Circuit Assen weer op het programma. Renault zal er een demonstratie geven en voor het eerst zal het team dat doen met een Formule...16 aug 2019 08:50
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F2: De Vries pakt overtuigend pole position voor hoofdrace in Monaco
Nyck de Vries heeft zijn goede vorm uit Spanje meegenomen naar Monaco. De Nederlander kwalificeerde zich naar pole position voor de hoofdrace. Callum Ilott start vrijdag als twe...23 mei 2019 14:20
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F2: Jack Aitken pakt zege in enerverende hoofdrace, De Vries pakt P2
De hoofdrace van de Formule 2 in Azerbeidzjan is gewonnen door Jack Aitken. De coureur van Campos Racing was in een enerverende race iets sterker dan Nyck de Vries en Jordan Kin...27 apr 2019 11:09
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F2: Mick Schumacher snelste tijdens ochtendsessie van laatste testdag
Mick Schumacher heeft vanochtend op Jerez de snelste tijd gereden tijdens de laatste ochtendsessie van de driedaagse test op het Spaanse-circuit. De Duitse Prema-coureur voltooi...28 feb 2019 14:20
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Renault bevestigt Sirotkin als reservecoureur voor 2019
Sergey Sirotkin blijft ook in 2019 betrokken bij een Formule 1-team. Zoals GPToday.net op 19 februari al meldde heeft de Rus een contract getekend bij Renault, dat hem als derde...27 feb 2019 10:21
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F2: Nyck de Vries snelste tijdens ochtendsessie op Jerez
ART-coureur Nyck de Vries heeft de snelste tijd gereden tijdens de ochtendsessie van de Formule 2-test in Jerez. De in Sneek geboren Nederlandse-coureur legde het 4,428 lange c...26 feb 2019 15:10
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F2: Twee Nederlanders aanwezig bij start testseizoen Formule 2 in Jerez
De Formule 1 heeft er inmiddels een week met testsessies opzitten, voor de Formule 2-coureurs begint de voorbereiding deze week. De tien teams zullen dinsdag tot en met donderda...26 feb 2019 08:25
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F3: Fewtrell wordt gesterkt door gedachte aan Formule 1-zitje bij Renault
Renault-junior Max Fewtrell gelooft dat de gedachte aan een toekomstige Formule 1-stoeltje bij het Franse team hem aanspoort om succesvol te blijven in 2019. De regerend Fo...25 jan 2019 13:50
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F2: Hubert rijdt dit seizoen voor HWA Arden en wordt gesteund door Renault
GP3-kampioen Anthoine Hubert gaat aankomend seizoen in de Formule 2 rijden voor het team van HWA Arden. Daarnaast zal hij volledig worden gesteund door het Formule 1-team van Re...24 jan 2019 12:16
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F2: Deletraz rijdt in 2019 voor het team van Carlin
Louis Deletraz gaat in 2019 voor het team van Carlin rijden in de Formule 2. Het is voor Deletraz zijn vierde team in de Formule 2. In 2017 begon hij het seizoen namel...08 jan 2019 16:11
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Toekomstige coureurs hoopt Renault uit eigen opleiding te halen
Het opleidingsprogramma van Renault heeft nog amper Formule 1-coureurs opgeleverd. Cyril Abiteboul hoopt in de komende jaren met dat beeld te breken, want hij verwacht dat de vo...15 dec 2018 10:27
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F2: Russell pakt pole en zet stap richting titel, De Vries op eerste rij
George Russell heeft zichzelf in een heel goede positie gebracht om de Formule 2-titel te pakken. De Brit kwalificeerde zich op pole position voor de eerste race in Abu Dhabi. D...24 nov 2018 09:36
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Video: Jack Aitken scheurt met Renault door straten Miami
Op 20 en 21 oktober was de Formule 1 in de Verenigde Staten voor de Grand Prix aldaar, maar tegelijkertijd was in Miami ook het F1 Fan Festival. Jack Aitken kroop daar achter he...04 nov 2018 09:37
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Pirelli en Renault voeren bandentest uit op Suzuka
Renault en Pirelli testen deze week op Suzuka, met het oog op 2019. De Italiaanse bandenfabrikant bevindt zich in de laatste fase van hun testprogramma. Good morning f...10 okt 2018 08:14
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Organisatie Gamma Racing Day kondigt demo's Carlos Sainz Jr. en Jack Aitken aan
Net als voorgaande jaren vormt de Formule 1 weer een belangrijk onderdeel van het programma van de Gamma Racing Day op het TT Circuit in Assen. Lee van Dam, organisator van het&...29 jul 2018 19:44
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F2: Eerste pole voor Sette Camara op Hungaroring, De Vries derde
Voor het eerst in zijn Formule 2-carrière heeft Sergio Sette Camara zich op pole position gekwalificeerd. De Braziliaan van Carlin was in de kwalificatie nipt sneller dan...28 jul 2018 12:09
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Renault schenkt Markelov eerste Formule 1-test met recent materiaal
Artem Markelov zal tijdens de test na afloop van de Grand Prix van Hongarije rijden voor het team van Renault. Dat heeft de Franse renstal bekendgemaakt. Het wordt de eerste For...24 jul 2018 14:53
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F2: Russel domineert training op Silverstone, De Vries in de achterhoede
George Russel heeft de vrije training voor het Formule 2-weekend op Silverstone gedomineerd. De Brit bleef Alexander Albon maar liefst zeven tienden voor. McLaren-junior Lando N...06 jul 2018 13:52
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F2: George Russell overtuigend naar pole position, Nyck de Vries stelt teleur
Na vorige week al van pole te zijn gestart, mag ART-coureur George Russell de hoofdrace in de Formule 2 op de Red Bull Ring van pole position beginnen. De reservecoureur van Mer...29 jun 2018 17:53
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F2: George Russell op pole, technisch probleem helpt kansen De Vries om zeep
George Russell start de Formule 2-hoofdrace op het circuit van Paul Ricard van pole position. De zwager van Nyck de Vries was vanaf het begin van de kwalificatie de snelste man ...22 jun 2018 19:08
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'Investering Latifi creëert verkeerd beeld'
Volgens Nicholas Latifi creëert de investering van zijn vader in Mclaren een verkeerd beeld van de situatie. De Formule 2-coureur is zelf niet verbonden aan de deal, maar h...29 mei 2018 14:20
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F2: Markelov wint hoofdrace in Monaco, drama voor De Vries
Artem Markelov heeft de hoofdrace van het Formule 2-weekend in Monaco op zijn naam geschreven. De Rus profiteerde optimaal van het uitvallen van rijders voor hem en reed een fou...25 mei 2018 12:32
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F2: De Vries domineert vrije training ondanks touché
Nyck de Vries is het Formule 2-weekend in de straten van Monaco voortvarend begonnen. De Nederlander eindigde de vrije training als snelste, maar liefst zes tienden sneller dan ...24 mei 2018 12:53
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Deze coureurs zullen dinsdag en woensdag testen in Barcelona
Vandaag beginnen de eerste in-season tests op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Twee dagen lang zullen de teams weer alle mogelijke data proberen te verzamelen over de setu...15 mei 2018 08:53
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F2: Aitken pakt eerste zege in sprintrace Spanje, De Vries valt uit
De sprintrace van de Formule 2 in Spanje is gewonnen door Jack Aitken. De ART Grand Prix-coureur was na 26 ronden over het Circuit de Catalunya de beste. Op het podium werd de B...13 mei 2018 19:20
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F2: Alexander Albon op pole, De Vries sluit aan op eerste rij
Alexander Albon heeft zijn goede vorm van de vrije training door weten te trekken naar de kwaificatie. De DAMS-coureur start de Formule 2-hoofdrace morgen vanaf pole-position. A...11 mei 2018 17:55
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F2: Albon opent als snelste, De Vries vierde
DAMS-coureur Alexander Albon is het Formule 2-weekend als snelste begonnen. De Thaise Brit vond zich na afloop van de vrije training van 45 minuten terug op de eerste plaats met...11 mei 2018 14:44
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Renault roept Jack Aitken op voor test na Spaanse Grand Prix
Het Formule 1-team van Renault heeft de line-up voor de in-seaon test na de Grand Prix van Spanje bekend gemaakt. Vaste waarde Carlos Sainz Jr. komt de eerste dag (dinsdag 15 me...07 mei 2018 21:15
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F2: Albon wint chaotische hoofdrace Bakoe, De Vries vergooit podiumkans
DAMS-coureur Alexander Albon heeft de Formule 2-hoofdrace op het Baku City Circuit als winnaar afgesloten. Voor Albon is het de eerste overwinning in het voorportaal van de Form...28 apr 2018 11:30
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F2: Voorbeschouwing Formule 2: De Vries gaat voor kampioenschap bij Prema
Het tweede seizoen van het Formule 2-kampioenschap nieuwe stijl gaat zaterdag van start in de woestijn van Bahrein. Het wordt een belangrijk seizoen voor Nyck de Vries: met topt...05 apr 2018 13:08
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F2: MP Motorsport doet in Bahrein beroep op Merhi
Het team van MP Motorsport heeft als laatste de line-up voor de start van het nieuwe Formule 2-seizoen aangekondigd. De Nederlandse renstal doet komend weekend in Bahrein een be...04 apr 2018 12:45
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F2: Maini als enige onder de 1:43, De Vries derde
Arjun Maini heeft op de tweede dag van de Formule 2-test op het circuit van Bahrein de snelste tijd gerealiseerd. De coureur van Trident dook met een 1:42.779 als enige onder de...22 maa 2018 15:45
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Wat is er bij de F1-teams veranderd in 2018?
Maandag gaat het testseizoen van start en dat vormt de officieuze start van het Formule 1-seizoen. Alle teams zullen op de baan verschijnen met hun nieuwe bolides en nieuwe doel...25 feb 2018 18:10
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Aitken reserverijder, Markelov testcoureur bij Renault
Het team van Renault heeft naast het presenteren van de RS18 ook twee nieuwe namen in de line-up voor de renstal bekendgemaakt. Jack Aitken schuift door naar de rol van reservec...20 feb 2018 16:48
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Renault wedt op meerdere paarden voor de toekomst
Het klaarstomen van de volgende generatie sterren voor de Formule 1 is iets waar menig team zich mee bezighoudt. Red Bull Racing, Mercedes, McLaren en Ferrari hebben allemaal ee...12 feb 2018 12:14
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Renault: "Talenten beoordelen geen exacte wetenschap"
Het team van Renault heeft bij de evaluatie van Jack Aitken door de vingers gezien dat hij zijn doelstellingen vorig jaar niet heeft gehaald. Aitken eindigde afgelopen seizoen a...02 feb 2018 15:44
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Renault spiegelt zich met de opleiding aan Mercedes
Renault heeft met het eigen talentenprogramma een vergelijkbare constructie als Mercedes voor ogen. De Franse renstal presenteerde deze week de namen die dit jaar tot de Renault...16 jan 2018 13:21
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F2: Jack Aitken maakt bij ART sprong naar Formule 2
Jack Aitken promoveert van de GP3 naar de Formule 2. Dat doet de 22-jarige Brit bij het team van ART Grand Prix. Afgelopen seizoen kwam hij voor ART uit in de GP3. Met é&...15 jan 2018 16:03
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Jarno Opmeer uit opleidingsprogramma van Renault
Jarno Opmeer kan in 2018 niet meer op de steun van Renault rekenen. De jonge Nederlander maakte vorig jaar onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de Franse renstal, maar ...15 jan 2018 15:44
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GP3: Jaaroverzicht GP3 Series: Mercedes-protegé Russell heerst als rookie
Het GP3-seizoen van 2017 werd op overtuigende wijze beheerst door George Russell. Voor de zomerstop wist de Brit zich aan de leiding van het kampioenschap te nestelen, maar met ...28 dec 2017 12:16
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F2: Aitken, Günther bevestigd voor F2-test in Abu Dhabi
Jack Aitken en Maximilian Günther behoren de komende dagen in elk geval tot het deelnemersveld voor de Formule 2-test op Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Het oliestaatje is...29 nov 2017 13:15
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GP3: Boccolacci wint laatste GP3-race van het seizoen, Schothorst ziet podiumkans vervliegen
Dorian Boccolacci heeft de laatste GP3-race van het jaar gewonnen. Steijn Schothorst deed lang mee in de strijd om het podium, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zeve...26 nov 2017 12:00
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'Jack Aitken in beeld voor functie van reserve bij Renault'
Dat Sergey Sirotkin volgende week voor Williams gaat testen is een aanwijzing dat de Rus zijn langste tijd bij het team van Renault heeft gehad. Hij vertolkte dit jaar de rol va...22 nov 2017 15:15
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GP3: Nirei Fukuzumi verovert pole position op Jerez
Nirei Fukuzumi heeft op de valreep de eerste startplek voor hoofdrace in Jerez voor de neus van George Russell weggekaapt. De Japanner dook na het vallen van de vlag nog onder d...06 okt 2017 14:35
28 jan 2023 16:42
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04 maa 2022 12:00
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13 feb 2022 12:00
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12:00F1
02 dec 2021 14:39
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14:39F1
27 okt 2021 10:22
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10:22F1
24 aug 2021 17:02
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17:02F1
13 aug 2021 09:46
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09:46F1
04 maa 2021 13:08
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13:08F1
11 jan 2021 09:01
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09:01F1
16 dec 2020 15:21
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15:21F1
12 dec 2020 07:28
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07:28F1
10 dec 2020 18:48
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18:48F1
08 dec 2020 11:13
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11:13F1
19 nov 2020 10:31
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10:31F1
30 okt 2020 07:21
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07:21F1
28 sep 2020 11:21
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11:21F1
27 sep 2020 10:50
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10:50F2
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10:41F2
26 sep 2020 11:05
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11:05F2
09 jul 2020 16:12
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16:12F1
06 jul 2020 10:22
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10:22F1
18 feb 2020 12:10
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12:10F2
17 feb 2020 13:27
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13:27F2
08 feb 2020 09:12
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09:12F1
04 feb 2020 12:28
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12:28F1
03 feb 2020 12:05
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12:05F1
16 aug 2019 08:50
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08:50F1
23 mei 2019 14:20
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14:20F2
27 apr 2019 11:09
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11:09F2
28 feb 2019 14:20
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14:20F2
27 feb 2019 10:21
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10:21F1
26 feb 2019 15:10
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15:10F2
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08:25F2
25 jan 2019 13:50
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13:50F3
24 jan 2019 12:16
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12:16F2
08 jan 2019 16:11
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16:11F2
15 dec 2018 10:27
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10:27F1
24 nov 2018 09:36
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09:36F2
04 nov 2018 09:37
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09:37F1
10 okt 2018 08:14
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08:14F1
29 jul 2018 19:44
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19:44F1
28 jul 2018 12:09
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12:09F2
24 jul 2018 14:53
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14:53F1
06 jul 2018 13:52
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13:52F2
29 jun 2018 17:53
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17:53F2
22 jun 2018 19:08
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19:08F2
29 mei 2018 14:20
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14:20F1
25 mei 2018 12:32
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12:32F2
24 mei 2018 12:53
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12:53F2
15 mei 2018 08:53
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08:53F1
13 mei 2018 19:20
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19:20F2
11 mei 2018 17:55
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17:55F2
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14:44F2
07 mei 2018 21:15
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21:15F1
28 apr 2018 11:30
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11:30F2
05 apr 2018 13:08
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13:08F2
04 apr 2018 12:45
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12:45F2
22 maa 2018 15:45
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15:45F2
25 feb 2018 18:10
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18:10F1
20 feb 2018 16:48
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16:48F1
12 feb 2018 12:14
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12:14F1
02 feb 2018 15:44
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15:44F1
16 jan 2018 13:21
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13:21F1
15 jan 2018 16:03
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16:03F2
-
15:44F1
28 dec 2017 12:16
-
12:16GP3
29 nov 2017 13:15
-
13:15F2
26 nov 2017 12:00
-
12:00GP3
22 nov 2017 15:15
-
15:15F1
06 okt 2017 14:35
-
14:35GP3
-
SerieTeamJaar#
-
F1Williams
-
F1Renault2020
-
F2Campos Racing201915
-
F2ART Grand Prix2018
-
GP3Arden International201611
-
FR2.0 EurocupKoiranen GP20153
Statistieken Jack Aitken
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Aantal overwinningen0
-
Aantal podiums0
-
Aantal races1
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Totaal aantal races met punten0
-
Aantal pole positions0
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Verslagen door teamgenoot in race0
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Verslagen door teamgenoot in kwalificatie0
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Gemiddeld aantal punten per Grand Prix0
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Gemiddelde startpositie0
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Gemiddelde finishpositie16
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie16
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DatumGrand PrixQR
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4 - 6 dec16
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 0
- Podiums 0
- Grand Prix 1
- Land Groot Brittannië
- Geb. datum 23 sep 1995 (30)
- Geb. plaats Londen, Groot Brittannië
- Gewicht 60 kg
- Lengte 1,76 m
- 925 reacties op
- 0 leden hebben dit team als favoriet
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