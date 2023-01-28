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F1 Coureurs 2026 - Jack Aitken

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  GB Jack Aitken

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Laatste nieuws

Carriere Jack Aitken
  • Serie
    Team
    Jaar
    #
  • F1
    Williams
  • F1
    Renault
    2020
  • F2
    Campos Racing
    2019
    15
  • F2
    ART Grand Prix
    2018
  • GP3
    Arden International
    2016
    11
  • FR2.0 Eurocup
    Koiranen GP
    2015
    3

Statistieken Jack Aitken

  • Aantal overwinningen
    0
  • Aantal podiums
    0
  • Aantal races
    1
  • Totaal aantal races met punten
    0
  • Aantal pole positions
    0
  • Verslagen door teamgenoot in race
    0
  • Verslagen door teamgenoot in kwalificatie
    0
  • Gemiddeld aantal punten per Grand Prix
    0
  • Gemiddelde startpositie
    0
  • Gemiddelde finishpositie
    16
  • Gemiddeld aantal posities gewonnen
    0
  • Hoogste startpositie
    16

Recente resultaten van Jack Aitken

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Driver characteristics

  • Team -
  • Punten 0
  • Podiums 0
  • Grand Prix 1
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 23 sep 1995 (30)
  • Geb. plaats Londen, Groot Brittannië
  • Gewicht 60 kg
  • Lengte 1,76 m
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