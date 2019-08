De Vries verzekert zich in regen van pole position voor hoofdrace in Hongarije

Nyck de Vries heeft zich verzekerd van de pole position voor de hoofdrace van de Formule 2 in Hongarije. De coureur van ART Grand Prix wist zijn hoofd koel te houden in de regen en bleef uiteindelijk Luca Ghiotto en Nicholas Latifi voor.

De Vries voelt zich op zijn gemak in Hongarije en dat liet hij tijdens de droge vrije training al blijken door de snelste tijd te rijden. Die werd echter onder droge omstandigheden verreden, in tegenstelling tot de kwalificatie. Op een natte baan bepaalde De Vries echter ook het tempo. Als eerste ronde noteerde hij als allereerste ronde een 1:50.820 en dat bleek een tijd waarop iedereen zich de eerste twintig minuten op stukbeet.

Met nog zo'n tien minuten te gaan wist Latifi eindelijk onder die tijd door te gaan, maar De Vries had nog meer in huis. In zijn daaropvolgende ronde noteerde de Nederlander een 1:49.809, waarmee hij de enige coureur zou blijken die de grens van 1 minuut en 50 seconden doorbrak. Zodoende pakte De Vries vier extra punten voor het kampioenschap. Ghiotto kwam in zijn laatste serieuze poging tot op twee tienden, maar hij moest genoegen nemen met positie 2.

Latifi positioneerde zich dus op de derde positie voor de hoofdrace van zaterdag, maar hij gaf al ruim zeven tienden toe op De Vries. De Canadees deelt de tweede rij met de prima ogende Mick Schumacher. Louis Deletraz en Callum Ilott vormen rij 3, gevolgd door Jack Aitken en Nobuharu Matsushita op de vierde rij. De top 10 werd afgesloten door Anthoine Hubert en Guanyu Zhou.