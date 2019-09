Vierde startpositie voor De Vries bij hoofdrace, Ilott pakt pole position

Callum Ilott heeft de pole position gepakt voor de hoofdrace van de Formule 2 op Monza. De enige coureur van Sauber Junior Team was in een rommelige sessie Guanyu Zhou en Nikita Mazepin te snel af. Nyck de Vries vertrekt zaterdag vanaf de vierde positie.

Nadat de tweede vrije training van de Formule 1 al te maken kreeg met wat regenbuitjes, was dat in de kwalificatie voor de Formule 2-coureurs niet anders. De omstandigheden waren in de openingsfase het beste en daar maakte Ilott optimaal gebruik van. Hij noteerde al vroeg in de sessie een 1:33.887, waarmee hij op dat moment de leiding in handen nam.

Matsushita en Calderon veroorzaken rode vlaggen

Niet lang daarna lag de sessie tweemaal stil. Eerst spinde Nobuharu Matsushita in de tiende bocht, waarmee hij de eerste rode vlag veroorzaakte. Zeer kort nadat de coureurs de baan weer op konden rijden, ging ook Tatiana Calderon in de fout. Daardoor kon iedereen weer terugkeren naar de pits.

Intussen bleef het een beetje regenen op Monza, waardoor het asfalt op bepaalde plaatsen nat begon te worden. In de resterende 18 minuten van de kwalificatie was het daardoor aanvankelijk erg lastig voor de coureurs om hun tijd te verbeteren. Vooral de tweede sector bleek de scherprechter te zijn, omdat dit deel van het circuit het natste was.

De Vries en Latifi verbeteren zich in slotfase

Toch weerhield dat een aantal coureurs er niet van om flink door te stampen. Een van hen was Nicholas Latifi, die in het kampioenschap de naaste bedreiger is van De Vries. Hij verbeterde zijn tijd en kwam daardoor naar de zesde positie, maar kort daarna counterde de Nederlander van ART Grand Prix. Hij reed de snelste eerste en derde sectoren van iedereen, maar door de vochtige tweede sectie kwam hij niet verder dan de vierde tijd.

Ilott pakte zo een beladen pole position, want hij is de enige coureur die dit weekend voor Charouz uitkomt. Teamgenoot Juan Manuel Correa ligt momenteel in het ziekenhuis, nadat hij betrokken was bij het zware ongeluk op Spa dat Anthoine Hubert het leven kostte. Naast hem op de eerste rij staat Zhou, met ART-coureurs Mazepin en De Vries op rij 2. Sergio Sette Camara en Nobuharu Matsushita starten vanaf P5 en P6, gevolgd door Latifi, Jordan King, Mick Schumacher en Louis Deletraz.