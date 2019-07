De Vries pakt pole position voor hoofdrace in Oostenrijk

Nyck de Vries blijft goed presteren in de Formule 2. De coureur van ART Grand Prix noteerde in de kwalificatie op de Oostenrijkse Red Bull Ring met een 1:14.143 en was daarmee een ruime tiende sneller dan Anthoine Hubert en Guanyu Zhou.

In de vrije training was De vries nog de nummer 2 geweest achter Louis Deletraz, maar in de kwalificatie stond er geen maat op de Nederlander. Hij reed in de eerste run al de snelste tijd, waar uiteindelijk niemand aan zou tippen. De enige die dat wel deed, was De Vries zelf, want hij ging nog een kleine tiende sneller dan in zijn eerste ronde.

Renault-junioren maken prima indruk in Oostenrijk

Achter De Vries waren de verschillen klein. Renault-junior Hubert ging als eerste naar buiten voor zijn tweede runs en reed zich naar de tweede plaats, terwijl Zhou, ook onderdeel van Renault's opleiding, een kleine tiende langzamer was en de derde tijd van de sessie reed. De Chinees is uitstekend in vorm in zijn debuutseizoen, waarin hij al drie keer op het podium stond.

Het verschil tussen Zhou en Nobuharu Matsushita, die de vierde tijd reed, was slechts 28 duizendsten. Nog eens drie honderdsten daarachter volgde Luca Ghiotto, terwijl Nicholas Latifi, de grootste bedreiger van De Vries in het kampioenschap, niet verder kwam dan P6. Mick Schumacher volgde op P7, voor Deletraz, Sergio Sette Camara en Callum Ilott. Jack Aitken, de nummer 3 van de titelstrijd, reed slechts de veertiende tijd.

De nieuwkomers op de grid zullen vanuit de achterhoede vertrekken. Red Bull-junior Patricio O'Ward doet eenmalig mee en reed de zeventiende tijd, op de voet gevolgd door de terugkerende Arjun Maini en Ryan Tveter, die ook debuteert in de klasse.