ART Grand Prix schuift Mercedes-talent Vesti door naar Formule 2

Frederik Vesti is komend seizoen in de Formule 2 te bewonderen. Het talent uit het opleidingsprogramma van Mercedes completeert de line-up van ART Grand Prix voor 2022, waar Theo Pourchaire al zeker was van een stoeltje. Vesti, een 20-jarige Deen, eindigde vorig jaar als vierde in het Formule 3-kampioenschap - eveneens namens ART Grand Prix.

"Een Formule 2-contract tekenen bij ART is groot nieuws voor mij", begint Vesti. "We hebben vorig jaar hard gewerkt in de Formule 3 en het is een belangrijke volgende stap voor mijn carrière om de progressie voort te zetten in de Formule 2. Het is nu cruciaal om alle kleine details te doorgronden zodat we in 2022 optimaal kunnen presteren. De test in Abu Dhabi eind vorig jaar verliep in ieder geval goed, ik heb daar veel geleerd. Ik ben ART dankbaar voor deze geweldige kans."

Namens ART Grand Prix liet teambaas Sebastien Philippe weten: "Het eerste jaar van onze samenwerking was vruchtbaar voor beide partijen met meerdere podiumplekken en een overwinning voor Frederik op weg naar de vierde plaats. In totaal eindigde hij in 17 van de 20 races in de top tien. Kleine tegenslagen weerhielden hem ervan om voor de titel te gaan, maar wij weten dat hij het in zich heeft. We mikken er voor komend seizoen op om vooraan mee te doen."